"El nivel extremo de combates y devastación en Gaza es incomprensible e imperdonable… Todos los lugares son potenciales zonas de matanza", aseveró el secretario general de la ONU, António Guterres, tras un mortal bombardeo de Israel contra el área de Al Mawasi, en Jan Yunis, que previamente había sido designado como “zona humanitaria”.

El ataque de Israel dejó al menos 300 personas muertas, según el Ministerio de Salud en Gaza.

En su mensaje a través de X, Guterres señaló que este bombardeo demuestra que ningún lugar es seguro en el asediado enclave. "No hay ningún lugar seguro en Gaza. Ni refugios, ni hospitales, ni las llamadas zonas humanitarias", subrayó.

También mencionó que ya es hora de que las partes en conflicto demuestren el coraje político y la voluntad para lograr por fin un acuerdo.

Por su parte, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, dijo que la ONU le ha pedido a todas las partes que respeten sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y que tengan cuidado constante para “proteger a los civiles y los bienes civiles”.

"Puedo decirles además que nosotros y nuestros socios humanitarios seguimos ayudando a las familias que están siendo desplazadas del norte de Gaza a zonas del sur", dijo en diálogo con medios de comunicación.

Un comunicado de la ONU sobre el bombardeo se refirió a la afirmación de Israel de atacar a "dos miembros de Hamás", y señaló: "El secretario general subraya que el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en los ataques, debe respetarse en todo momento".

Türkiye: Ataques a hospital en Gaza “son una prueba más” de las violaciones de Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó este martes los ataques del ejército israelí contra el Hospital de la Amistad Turco-Palestina en Gaza.

"La foto en la prensa palestina que muestra a un grupo de soldados israelíes frente al Hospital de la Amistad Turco-Palestina en Gaza es una prueba más de la violación por parte de Israel del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", sostuvo el ministerio en un comunicado.

El hospital es "el único centro" para pacientes con cáncer en Gaza", añadió.

"Los daños causados ​​al hospital por las fuerzas israelíes y su uso como base militar son parte de la política sistemática de Israel encaminada a la aniquilación del pueblo palestino", subrayó el ministerio.

Türkiye seguirá trabajando para garantizar que los responsables de estos ataques sean llevados ante la justicia en tribunales internacionales, afirmó.

Cientos de víctimas en Gaza por armas prohibidas que usa Israel

Las autoridades locales de Gaza advirtieron este lunes que, en los últimos dos días, más de 320 palestinos fueron hospitalizados ​​en todo el enclave por quemaduras graves de armas prohibidas internacionalmente que ejército israelí está utilizando.