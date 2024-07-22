En medio de la devastación y las limitaciones de asistencia médica, doctores en Gaza salvaron a un bebé palestino del vientre de su madre embarazada, después de que ella perdiera la vida en un ataque de Israel contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave.

Ola al-Kurd, de 25 años, tenía nueve meses de embarazo cuando un bombardeo israelí contra su casa en el campamento la mató. La madre fue trasladada de urgencia al hospital Al-Awda, en el centro de Gaza, donde los médicos lograron salvar al bebé de su vientre.

El bebé recibió el nombre de Yasin y los médicos dijeron que su estado de salud era "estable", a pesar de que sufrió falta de oxígeno.

"El Ejército israelí atacó la casa de mi hija con un misil altamente explosivo, provocando que cayera desde el cuarto piso", relató Adnan al-Kurd a la agencia Anadolu.

El abuelo pidió a las organizaciones internacionales y de derechos humanos que "intervinieran urgentemente para detener los ataques israelíes en Gaza y responsabilizar a Israel por sus crímenes contra personas inocentes".

Ola al-Kurd ya había sobrevivido antes a un ataque aéreo israelí hace cuatro meses, en el que murió parte de su familia.

Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un cese del fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional por su incesante y brutal ofensiva contra Gaza desde octubre pasado.

Casi 39.000 palestinos han muerto desde entonces, en su mayoría mujeres y niños, y más de 89.700 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.