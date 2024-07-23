En una significativa muestra de unión, 14 grupos palestinos acordaron poner fin a sus divisiones internas y lograr “una unidad nacional integral” bajo el nombre de la Organización de Liberación de Palestina (OLP).

El acuerdo, del que hacen parte también los rivales Hamás y Fatah, plantea además establecer un “gobierno interino de reconciliación” en Gaza una vez termine la brutal agresión de Israel. De hecho, los grupos palestinos también se comprometieron "unir esfuerzos nacionales" para detener el genocidio israelí en el enclave y resistir los intentos de expulsar a los palestinos de sus tierras.

El acuerdo se dio a conocer en una declaración conjunta al concluir una reunión de dos días en Beijing tras la invitación de China a conversaciones intrapalestinas.

Según el anuncio, los grupos palestinos "acordaron lograr una unidad nacional integral que incluya a todas las facciones palestinas dentro del marco de la OLP, y el compromiso con el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital, de acuerdo con las resoluciones de la ONU y garantizando el derecho de retorno según lo establecido en la resolución 194".

En las conversaciones participaron, entre otros, el movimiento Fatah, el movimiento Hamás, el Frente Palestino para la Liberación de Palestina (FPLP), el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) y otras facciones.

De hecho, Musa Abu Marzuk, alto cargo de Hamás, afirmó: "Hoy firmamos un acuerdo de unidad nacional y afirmamos que el camino para completar este recorrido es la unidad nacional. Estamos comprometidos con la unidad nacional y llamamos a alcanzarla", declaró tras el encuentro en el que se anunció el acuerdo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, elogió el acuerdo y dijo que los grupos se habían comprometido a la "reconciliación". "Lo más destacado es el acuerdo para formar un gobierno interino de reconciliación nacional en torno a la gobernanza de la Gaza de posguerra", dijo Wang tras la firma de la "declaración de Beijing”.

"La reconciliación es un asunto interno de las facciones palestinas, pero al mismo tiempo no puede lograrse sin el apoyo de la comunidad internacional", afirmó Wang.

A principios de abril, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que representantes de Fatah y Hamás habían mantenido "consultas para avanzar en la reconciliación entre palestinos y para un diálogo profundo y sincero" en Beijing.

Antes de las conversaciones de abril, los grupos también se reunieron en Moscú en febrero.