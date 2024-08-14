La irrupción de casi 3.000 israelíes, incluidos ministros, en la mezquita de Al Aqsa, generó el rechazo de la comunidad internacional. Líderes del mundo calificaron esta acción de provocación innecesaria, ya que el complejo, ubicado en Jerusalén, es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes.
Un fuerte operativo policial protegió al grupo encabezado por el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, quien se filmó en el lugar pidiendo que se "derrote" a Hamás y reafirmando su posición de no negociar un alto el fuego con el movimiento palestino que ponga fin a la guerra de Gaza.
También el ministro de desarrollo regional Yitzhak Wasserlauf, y un miembro del Parlamento del partido Likud, Amit Halevi, participaron del asalto a la Explanada de las Mezquitas, que se produjo durante Tisha B'Av, una festividad anual judía.
Por qué la irrupción en Al Aqsa es una fuerte provocación
Ubicada en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén, los musulmanes consideran al Aqsa como uno de los lugares más sagrados para el islam, por ser el lugar donde el profeta Muhammad ascendió al cielo.
Al Aqsa se encuentra en una colina conocida como Al-Haram Al-Sharif o el Noble Santuario, y el complejo se compone de dos lugares sagrados: la Cúpula de la Roca y la mezquita de al Aqsa. Por su parte, los judíos llaman a esta zona el Monte del Templo, ya que creen que allí se encuentran dos antiguos templos judíos.
Israel capturó Jerusalén Este durante la guerra de 1967 y la anexionó unilateralmente en 1980, aunque estos movimientos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.
De acuerdo a un estatus quo decretado por la ONU, Jordania es el custodio oficial de ambos lugares de culto musulmán en Al Aqsa. Este país designa a miembros de una fundación que no depende del Gobierno de Israel - conocida como Waqf islámico- para supervisar el sitio. Sin embargo, las fuerzas israelíes mantienen el control sobre el acceso al complejo.
Asimismo, de acuerdo al estatus quo, quienes no sean musulmanes están autorizados a visitar la Explanada de las Mezquitas en horarios concretos y sin rezar.
Pero algunos grupos judíos ultraortodoxos presionan para tener un mayor acceso y control del sitio. Ben Gvir dijo este martes que a los judíos “se les debería permitir rezar allí”, desafiando así las normas que rigen uno de los lugares más sensibles del Oriente Medio.
En ocasiones anteriores, la irrupción de figuras políticas israelíes en el complejo provocó disturbios, tales como la visita de Ariel Sharón, exprimer ministro israelí, en el año 2000, cuya provocación dio lugar a la Segunda Intifada.
Un acto “excesivamente provocador”, según la ONU
En este marco, la ONU subrayó su firme postura contra cualquier acción que pueda alterar el actual estatus quo de los lugares sagrados, en particular la conflictiva mezquita Al Aqsa.
La ONU está "en contra de cualquier esfuerzo por cambiar el estatus quo con los lugares sagrados", afirmó su portavoz adjunto, Farhan Haq.
Asimismo, Haq calificó las recientes acciones como "inútiles" y "excesivamente provocadoras", subrayando que ese tipo de comportamiento podría conducir a un aumento de las tensiones en una región que ya se encuentra en una situación “sensible”.
Türkiye condena la provocación
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó el asalto a Al Aqsa, asegurando que “incrementará aún más las tensiones en la región”.
“El asalto a la mezquita Al-Aqsa por parte de cientos de israelíes radicales, incluidos ministros, bajo protección policial, es una provocación que viola el estatus histórico de Jerusalén y que aumentará aún más la escalada en nuestra región”, afirmó el ministerio en un comunicado.
Por su parte, el director de comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, también condenó enérgicamente las incursiones.
"Rechazamos vehementemente los brutales ataques contra la primera qibla de los musulmanes, la mezquita Al Aqsa", indicó Altun. En un comunicado, añadió que “este acto provocador” demostró una vez más que Israel no tiene “intención de alcanzar la paz”.
EE.UU. rechaza el asalto, pero sigue apoyando a Israel
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, también condenó el asalto al complejo de la mezquita Al Aqsa.
"Estados Unidos se opone firmemente a la visita del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, a Haram al-Sharif/Monte del Templo el 13 de agosto, que demostró un flagrante desprecio por el estatus quo histórico con respecto a los lugares sagrados de Jerusalén", señaló Blinken.
"Estas acciones provocadoras sólo exacerban las tensiones en un momento crucial en el que toda la atención debería centrarse en los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un acuerdo de alto el fuego y asegurar la liberación de todos los rehenes y crear las condiciones para una estabilidad regional más amplia", añadió Blinken.
Sin embargo, al mismo tiempo el secretario de Estado aprobó la posible venta a Israel de aviones de combate y otros equipos militares por valor de 20.000 millones de dólares.
De acuerdo a información del Pentágono, Blinken aprobó la posible venta de aviones F-15 y equipos por un valor de casi 19.000 millones de dólares. También aprobó la posible venta de cartuchos para tanques por un valor de alrededor de 774 millones de dólares y vehículos del ejército por un valor de 583 millones de dólares.
Estados Unidos ha apoyado firmemente a Israel durante su brutal ofensiva, que ha devastado Gaza y matado a casi 40.000 palestinos.
Los temores de una guerra más amplia han aumentado desde los recientes asesinatos del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, y del comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut, ambos ejecutados por Israel, a lo que se suma la incursión de los colonos israelíes en Al Aqsa.