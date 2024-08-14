La irrupción de casi 3.000 israelíes, incluidos ministros, en la mezquita de Al Aqsa, generó el rechazo de la comunidad internacional. Líderes del mundo calificaron esta acción de provocación innecesaria, ya que el complejo, ubicado en Jerusalén, es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes.

Un fuerte operativo policial protegió al grupo encabezado por el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, quien se filmó en el lugar pidiendo que se "derrote" a Hamás y reafirmando su posición de no negociar un alto el fuego con el movimiento palestino que ponga fin a la guerra de Gaza.

También el ministro de desarrollo regional Yitzhak Wasserlauf, y un miembro del Parlamento del partido Likud, Amit Halevi, participaron del asalto a la Explanada de las Mezquitas, que se produjo durante Tisha B'Av, una festividad anual judía.

Relacionado “El Parlamento de Israel vota por la aniquilación de Palestina”

Por qué la irrupción en Al Aqsa es una fuerte provocación

Ubicada en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén, los musulmanes consideran al Aqsa como uno de los lugares más sagrados para el islam, por ser el lugar donde el profeta Muhammad ascendió al cielo.

Al Aqsa se encuentra en una colina conocida como Al-Haram Al-Sharif o el Noble Santuario, y el complejo se compone de dos lugares sagrados: la Cúpula de la Roca y la mezquita de al Aqsa. Por su parte, los judíos llaman a esta zona el Monte del Templo, ya que creen que allí se encuentran dos antiguos templos judíos.

Israel capturó Jerusalén Este durante la guerra de 1967 y la anexionó unilateralmente en 1980, aunque estos movimientos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

De acuerdo a un estatus quo decretado por la ONU, Jordania es el custodio oficial de ambos lugares de culto musulmán en Al Aqsa. Este país designa a miembros de una fundación que no depende del Gobierno de Israel - conocida como Waqf islámico- para supervisar el sitio. Sin embargo, las fuerzas israelíes mantienen el control sobre el acceso al complejo.

Asimismo, de acuerdo al estatus quo, quienes no sean musulmanes están autorizados a visitar la Explanada de las Mezquitas en horarios concretos y sin rezar.

Pero algunos grupos judíos ultraortodoxos presionan para tener un mayor acceso y control del sitio. Ben Gvir dijo este martes que a los judíos “se les debería permitir rezar allí”, desafiando así las normas que rigen uno de los lugares más sensibles del Oriente Medio.

En ocasiones anteriores, la irrupción de figuras políticas israelíes en el complejo provocó disturbios, tales como la visita de Ariel Sharón, exprimer ministro israelí, en el año 2000, cuya provocación dio lugar a la Segunda Intifada.

Un acto “excesivamente provocador”, según la ONU

En este marco, la ONU subrayó su firme postura contra cualquier acción que pueda alterar el actual estatus quo de los lugares sagrados, en particular la conflictiva mezquita Al Aqsa.

La ONU está "en contra de cualquier esfuerzo por cambiar el estatus quo con los lugares sagrados", afirmó su portavoz adjunto, Farhan Haq.