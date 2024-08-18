El potrero, esa canchita de fútbol abierta, con césped y tierra mezclados, de límites difusos, a veces con ambos arcos, es quizá la esencia más pura del fútbol argentino y sudamericano.

Ese fútbol que ha sabido ser multicampeón, rebelde, y que sigue asombrando al mundo con atletas de puro talento, forjados en la destreza de gambetear pelotas gastadas.

"La Canchita de la Academia" es un potrero más para quien pase por allí sin ser del barrio. Ubicada junto al río Suquía y la Costanera, bajo el puente Tablada, entre los barrios Marechal y Villa Páez, en la ciudad de Córdoba, esta canchita lleva casi 50 años albergando gambetas, barridas y goles en una parte histórica de la ciudad, situada a 800 kilómetros de Buenos Aires, la capital argentina.

En las ciudades latinoamericanas, especialmente en los barrios obreros, densos y con escasos metros cuadrados por habitante, el potrero es también el patio de la casa. Es donde juegan los niños, donde crecen los adolescentes, donde el barrio organiza sus torneos informales los fines de semana, donde se inician y se resuelven disputas. Es el lugar de encuentro, el corazón latente de un territorio.

Hasta mediados de la década de 1970, esta zona de Córdoba conocida como "Pueblo Alberdi", una de las más densamente pobladas, formaba parte del área industrial de la ciudad, con la mayor cervecería y decenas de talleres metalúrgicos e industriales en funcionamiento.

Sin embargo, las crisis que provocaron el cierre de la cervecería y las políticas neoliberales de los años 80 y 90 condujeron a un lento pero constante deterioro de esta zona que rodea el río Suquía.

Al otro lado del río, en el norte de Córdoba, la realidad es completamente distinta, con algunos de los barrios históricamente más ricos de la ciudad, que en los últimos 20 años han visto un sinfín de desarrollos inmobiliarios.

Este crecimiento ha estado acompañado por obras públicas municipales y provinciales que han priorizado la construcción o renovación de autopistas y autovías, mientras que otras obras esenciales, como la ampliación del tendido cloacal —ausente en gran parte de la ciudad, incluidos los barrios Marechal y Villa Páez—, permanecen desatendidas.

A fines de 2015, los vecinos del barrio se enteraron, con la llegada de las topadoras, que la nueva ampliación de la Costanera Sur atravesaría por completo el potrero del barrio. La noticia se propagó rápidamente y, en pocas horas, cientos de personas se ubicaron frente a las máquinas, impidiendo su avance.

Érika Fronteras, profesora de historia, educación física y entrenadora de fútbol relata a TRT Español la historia de cómo este potrero llegó a su vida, en una gélida tarde de invierno, mientras cae el sol y coloca los conos para las clases que comenzarán en unos minutos.

Fronteras fue una de las vecinas que participó en esa "pequeña pueblada", que tras semanas de protestas logró que el municipio cambiara el trazado vial, respetando la canchita y rodeándola con una curva.

"Cuando los vecinos se dieron cuenta, ya habían cargado los arcos en un camión, al cual detuvieron e hicieron que los devolvieran. Las topadoras ya habían comenzado a remover el suelo, estaba destruida", rememora esta profesora de historia de 31 años, quien hasta entonces, a pesar de vivir en el barrio, no frecuentaba la canchita.

La resistencia de los vecinos, al verse las caras y luchar por un espacio común, los llevó a reactivar el centro vecinal, que no había funcionado durante décadas. Fue en ese espacio donde, a mediados de 2016, a Érika, sin experiencia previa en entrenar fútbol, se le ocurrió la idea de dar clases de fútbol femenino.

"En realidad, estaba buscando chicas para poder practicar, por las ganas que tenía de jugar, y pensé que montar una escuela para adolescentes que quisieran entrenar sería una buena forma de conseguirlo", dice Fronteras, quien recuerda cómo en la primera clase se acercaron un puñado de chicas, pero también varios chicos, que esa vez solo se quedaron mirando.

En la siguiente clase, algunos de esos chicos pidieron participar. A la semana, Érika se dio cuenta de que su idea inicial podría funcionar, pero que en realidad lo que los niños demandaban era algo más amplio. Así fue como esa escuela de fútbol para niñas se convirtió rápidamente en una escuela de fútbol mixta.

El fútbol como agente de cambio y contención social