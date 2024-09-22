Casi 200 líderes mundiales y diplomáticos de alto nivel se reunirán la próxima semana en Nueva York para la sesión número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés). Y lo harán a la sombra de la brutal ofensiva de Israel contra la sitiada Gaza y de los temores a que se desate una guerra regional en Medio Oriente, sobre todo tras los ataques de Tel Aviv al Líbano con explosiones de dispositivos electrónicos. La guerra de Rusia y Ucrania, que fue protagonista en la sesión del año pasado, también estará sobre la mesa. Así como los plazos globales para la lucha contra el cambio climático que están por vencerse.
Los seis días de discursos en el debate general anual comienzan el 24 de septiembre bajo el lema "No dejar a nadie atrás: tomar acción juntos para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana para las generaciones presentes y futuras".
Estas son las principales claves de lo que se puede esperar del evento.
¿Quién hablará primero?
Philemon Yang, de Camerún y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, será el primero en convocar a la sesión. Entonces le sigue el discurso del secretario General de la ONU, António Guterres. Luego Yang abre oficialmente el debate general y pronuncia su discurso.
Desde la décima sesión de la Asamblea General, en 1955, se estableció como normal que Brasil siempre hablará primero, independientemente del nivel de representación. Después, Estados Unidos, como país anfitrión, es el segundo Estado miembro en hablar, también independientemente del nivel de representación.
El orden para los discursos posteriores se basa en el nivel de representación, el equilibrio geográfico, cómo se registró la solicitud de intervención y otras consideraciones.
Sólo la Santa Sede, el Estado de Palestina —que obtuvo un asiento entre otros estados miembros— y la Unión Europea reciben una invitación para participar y hablar en el debate general.
Durante el evento, los estados miembros pronuncian discursos y también tienen derecho a réplica.
Justamente este derecho a réplica suele resultar en intercambios acalorados. Tanto a Pakistán como a India —que están enzarzados en una amarga disputa sobre Cachemira desde 1947— se les conoce por utilizar agresivamente el derecho a réplica para defender sus políticas e intercambiar acusaciones.
¿Qué asunto dominará el debate general?
En 2023, la guerra de Rusia y Ucrania dominó el debate. Sin embargo, este año se espera que la ofensiva de Israel contra la sitiada Gaza y el creciente número de palestinos muertos generen profundas discusiones en la Asamblea General.
Israel ha matado en Gaza a más de 41.000 palestinos y ha herido a casi 100.000 desde el 7 de octubre del año pasado, cuando lanzó su brutal ofensiva. Los funcionarios palestinos advierten que se teme que unas 10.000 personas estén enterradas bajo los escombros de sus casas bombardeadas, mientras otros 10.000 han sido arrestados por Tel Aviv. Pero expertos y algunos estudios dicen que el número real de muertos palestinos podría rondar los 200.000.
La revista médica The Lancet estima que las muertes indirectas, causadas por factores como enfermedades, podrían significar que el número de fallecidos sería varias veces mayor que las estimaciones oficiales y posiblemente superior a 186.000.
"Esta elevada cifra se da a pesar de varios acuerdos de alto el fuego en los últimos seis meses. Si las muertes continúan a este ritmo -unas 23.000 al mes- habrá 149.500 muertes adicionales para fin de año, unos seis meses y medio antes que el cálculo inicial de que se llegaría a esa fecha a mediados de junio", escribió Devi Sridhar, catedrática de salud pública mundial en la Universidad de Edimburgo, en un artículo del diario The Guardian.
"Usando este método, el total de muertes desde que comenzó el conflicto se estimaría en unas 335.500 en total", añadió.
A Israel se le acusa de perpetrar un genocidio de palestinos en Gaza, en un caso que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, los fiscales de la Corte Penal Internacional han pedido órdenes de arresto para los principales líderes israelíes.
"Creo que se hablará mucho sobre Gaza, pero es poco probable que haya un progreso real para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás", dijo Richard Gowan, quien supervisa el trabajo de apoyo de International Crisis Group en la ONU, en una conversación con TRT World.
"La mayoría de los líderes pedirán un alto el fuego en sus discursos, y también enfatizarán la importancia de una solución de dos estados. Pero a menos que Israel y Hamás avancen hacia un alto el fuego, no hay mucho más que la ONU pueda hacer para ayudar a poner fin al conflicto", explicó.
Se espera que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu hablen en la Asamblea General el 26 de septiembre. Netanyahu ha acusado a la ONU y Guterres de ser pro-Hamás.
Guerra de Rusia y Ucrania
A pesar de que la ofensiva de Israel contra Gaza será protagonista en la agenda del evento, se espera que muchos líderes aborden la guerra de Rusia y Ucrania, que ya se acerca al hito de los 950 días, en sus discursos.
"Sospecho que habrá menos atención sobre Ucrania en comparación a 2022 y 2023, principalmente porque Gaza es ahora el foco principal de la ONU. Creo que los diplomáticos ucranianos están preocupados por esta pérdida de atención en su lucha", dijo Gowan, el especialista en asuntos de la ONU, a TRT World.
"Si (el presidente) Zelenskyy asiste, todavía puede usar la asamblea de la ONU como una oportunidad para presionar a los líderes del sur global", añadió.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, hablará el 25 de septiembre, según la agenda. Se espera que en su discurso reprenda a Rusia y busque el apoyo tanto de la asamblea general como de sus aliados occidentales. Además, posiblemente asistará a la crucial reunión paralela con los líderes de EE.UU., el Reino Unido y otros para discutir la posibilidad de utilizar misiles de largo alcance en las profundidades de Rusia.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha viajado a Nueva York la Asamblea General de la ONU desde 2015. Por eso se espera que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, hable el 28 de septiembre.
Crisis climática
La Asamblea General de la ONU se realiza apenas 60 días antes de la próxima cumbre climática, la COP29, en Azerbaiyán.
Dado que los científicos ya determinaron que el verano de este año fue el más caluroso hasta la fecha y que el nivel del mar aumenta a un ritmo alarmante, puede que varios líderes, países pequeños y naciones insulares busquen soluciones coordinadas, así como justicia climática.
Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Ahora bien, habrá muchas miradas sobre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien planteará la difícil situación de los palestinos ante los líderes mundiales y buscará el fin de la masacre de Israel en la asediada Gaza y la Cisjordania ocupada.
Erdogan, que ha estado presionando por la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU durante mucho tiempo, seguirá haciendo hincapié en que "el mundo es más grande que cinco países".
Las reformas han recibido cierto apoyo de Estados Unidos, que la semana pasada pidió añadir al Consejo de Seguridad dos escaños permanentes para naciones africanas y un escaño electo para una pequeña nación insular en desarrollo. Sin embargo, Washington dijo que se opone a otorgar poderes de veto a nuevos miembros.
"El presidente Erdogan ha defendido la expansión del Consejo de Seguridad durante muchos años. Hasta ahora se desconoce qué naciones respaldaría la Unión Africana para el Consejo de Seguridad", indicó Frank Ucciardo, corresponsal de TRT World en la ONU.
"Pero una expansión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendría poco impacto mientras cinco miembros tengan derecho a veto", añadió
Gowan, del International Crisis Group, dijo a TRT World que el anuncio de Estados Unidos era un esfuerzo por fortalecer el legado del presidente Joe Biden en la ONU.
"No veremos una reforma del Consejo durante su mandato, pero podría pasar a la historia como el presidente que lo hizo posible", indicó.
Y añadió: "También puede ser un esfuerzo para desviar la atención de la forma en que Estados Unidos marginó al Consejo sobre Gaza al utilizar su veto a finales de 2023 y principios de 2024. Eso causó mucho malestar entre otros miembros de la ONU. Estados Unidos quiere parecer un reformador, no un saboteador en la ONU".
En esa línea sostuvo que las negociaciones de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU aún tienen un largo camino que recorrer.
"Si Trump gana en noviembre, es poco probable que Estados Unidos invierta más esfuerzos en reformas. Pero creo que EE.UU. sigue siendo inteligente al demostrar que está del lado de las reformas, en lugar de defender un statu quo todavía inaceptable en la ONU", dijo Gowan.
Cumbre del futuro
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha promocionado la cumbre como una oportunidad "única en una generación" para reactivar la cooperación multilateral.
"Se estudiará cómo cooperamos para alcanzar los objetivos acordados y hacer frente a las amenazas y oportunidades emergentes. El resultado será un Pacto para el Futuro acordado a nivel intergubernamental", dijo la ONU.
Se espera que los líderes y los principales diplomáticos de muchos países asistan a la cumbre del 22 al 23 de septiembre y adopten el pacto, que incluirá un acuerdo digital global y una declaración sobre las generaciones futuras como anexos.