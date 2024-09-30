Beirut, Líbano - Desde el 23 de septiembre, más de 900 personas han perdido la vida por causa de bombardeos de Israel contra el Líbano, lo que ha impulsado un éxodo en el este y el sur del país.

Jadiya forma parte del millón de desplazados que ha huido de los ataques contra civiles en el país. Esta mujer de 63 años viajó de su pueblo en el sur del Líbano a Beirut, la capital, buscando un lugar seguro para ella y su familia.

“Me duele todo, y estoy destrozada, pero si Dios quiere este esfuerzo ayudará a cambiar las cosas”, comenta desde una escuela de hostelería convertida en refugio a la que acaba de llegar con su marido.

En la travesía hasta Beirut, Jadiya perdió a una sobrina que había emprendido el mismo camino poco después que ella. Se quedó organizando el desalojo en el pueblo y, cuando fue a salir de casa, ya era demasiado tarde.

Por suerte, se había llevado a la hija de su sobrina para arriesgarse lo menos posible a que la niña presenciara los bombardeos. Ahora, ella y su marido se han hecho cargo de la huérfana. Los tres se quedan en un cubículo del edificio sin electricidad ni colchones. Se preguntan cuándo podrán volver a su huerto justo al sur del río Litani, en una zona que Israel pretende desmilitarizar.

En los pasillos del edificio, Jadiya ve a alguien del pueblo vecino. Es otra madre de familia. “¿Compartimos?”, pregunta. Se refiere a la caja de artículos para el hogar que el Gobierno libanés proporciona para cada dos familias. “Es de chiste, vamos a necesitar ir a un supermercado algún día”, avisa a su compañera.

Más allá de las limitadas ayudas del Gobierno, los desplazados que llegan a este centro son recibidos por varias ONG.

Los hoteles, el lujo de pocos

Amm Ali es alcalde de Haris, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Israel, quien ha podido darle a toda su familia una suite a las afueras de Beirut.

Es un gran lujo, pero el dueño del hotel donde duerme ha intentado que no sea así: “Para seis personas, pedimos 130 euros la noche. Es un precio bastante inferior al que solemos cobrar, lo hacemos por solidaridad con nuestros paisanos”, explica a TRT Español el gerente del establecimiento.

Muchos apartamentos y hoteles han tomado la misma iniciativa. La mayoría de las habitaciones de la capital están reservadas por el momento. Otros propietarios se han aprovechado de la situación y han aumentado los precios.

El ‘tío’ Ali —eso quiere decir amm en árabe— observa a sus nietas corretear por el jardín del hotel. “No podemos ocultarles la verdad”, dice, “ni tampoco nos interesa esconder que su pueblo tiene un enemigo. Yo deseo que mis nietas crezcan sabiendo que su tierra está en peligro por un Ejército que busca invadirla. Así crecerán con el sentido de la justicia y de la liberación del Líbano”, espera. “Eso es, quiero nietas libertadoras. Eso no quiere decir que quiera que empuñen armas. Pueden luchar por el Líbano con el bolígrafo y con su voz. De hecho, lo preferiría”, dice.

Dormir en la calle

Pero hay quienes no tienen la suerte de dormir bajo un techo. En la Corniche, el paseo marítimo del centro de Beirut, duermen desde el viernes pasado cientos de personas que no tienen dinero para una habitación ni la suerte de entrar en los refugios. Hay familias sirias, que no son aceptadas en los colegios públicos ni reciben la ayuda de muchas ONG.

“No entendemos por qué somos menos. Venimos de un refugio en el este de la ciudad y nos han dicho que no admiten a sirios. Solo nos queda la calle. O eso o volver a Siria”, dice Fátima, que duerme en la playa de Ramlet al-Baida con sus cinco hijos, sus nueras y sus 12 nietos.