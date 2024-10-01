La amenaza de Israel de lanzar una invasión terrestre en el Líbano se cumplió en la madrugada de este martes. El Ejército de Tel Aviv anunció el comienzo de lo que llamó una operación "limitada y localizada", que seguirá según la “evaluación” de la situación.
La nueva escalada militar llega después de dos semanas de incesantes bombardeos en todo Líbano que han matado a más de 1.000 personas y desplazado a más de un millón, según datos de la ONU.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Israel invade Líbano. Tel Aviv tiene un prolongado historial de agresiones a este territorio, que se suman a las que por décadas ha perpetrado en otros lugares de la región.
Esta es una cronología de las invasiones, incursiones militares y ataques de Israel contra Líbano.
1948: la Nakba también fue libanesa
La primera agresión contra el Líbano de parte de Israel se remonta a 1948, cuando se creó este último como estado. En este contexto ocurrió la conocida Nakba, catástrofe en árabe, en la que al menos 700.000 palestinos fueron masacrados y desplazados forzosamente de sus hogares. De ellos, al menos 100.000 buscaron refugio en el Líbano, donde crearon campos de refugiados en todo el país que con el tiempo se convirtieron en barrios marginales.
Desde entonces, la resistencia palestina, bajo la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), comenzó a enfrentarse a Israel desde el sur del Líbano en un intento por recuperar las tierras que el pueblo palestino había perdido.
1968: Israel ataca el aeropuerto de Beirut
El Ejército de Israel bombardeó el único aeropuerto de Líbano, el de Beirut, en 1968, destruyendo una decena de aviones de pasajeros que pertenecían a diferentes compañías y dañando gravemente las instalaciones.
Tel Aviv justificó el ataque, que la comunidad internacional condenó duramente, en el secuestro de un avión israelí a mano de la resistencia palestina.
1973: la "masacre de Verdún" en Beirut
La noche del 9 de abril de 1973, fuerzas especiales israelíes entraron camufladas en el Líbano y atacaron objetivos de la OLP en Beirut y Sidón. El ataque se justificó como una represalia a la masacre de atletas israelíes en Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972.
Durante la operación, murieron tres altos dirigentes de la OLP y también soldados libaneses, lo que intensificó las tensiones.
Los ataques reiterados por parte de Israel a grupos palestinos que operaban en el Líbano se intensificaron durante la década de 1970, lo que llevó a muchos libaneses a huir del sur del país. También agravó las tensiones sectarias en el país, donde comenzó una cruenta guerra civil que duró de 1975 hasta 1990.
1978: la primera invasión y ocupación del sur del Líbano
Esta guerra civil dejó al Líbano en una situación muy debilitada que Israel aprovechó para continuar sus agresiones hacia los grupos palestinos y lanzar su primera ofensiva terrestre.
El 14 de marzo de 1978, Tel Aviv Lanzó una ofensiva militar conocida como “Operación Litani” donde ocupó el sur del Líbano hasta el río Litani, al norte de Tiro. La operación perpetró una gran devastación y un legado de tensiones que marcarían la política de la región en las décadas siguientes.
1982: la ofensiva contra Beirut
Las tensiones entre la OLP e Israel siguieron escalando y en 1982 Israel llevó a cabo una invasión aún más ambiciosa: ocupar Beirut.
El objetivo del asedio a Beirut pretendía desalojar a la OLP del país. Sin embargo, fue en ese contexto, donde se produjeron las brutales masacres de Sabra y Shatila, dos campamentos de refugiados palestinos ubicados en el sur de Beirut. El 16 de septiembre de 1982, miles de civiles palestinos desarmados fueron asesinados de manera despiadada por las milicias de la Falange Libanesa, un grupo aliado de Israel durante su invasión al Líbano.
También fue en ese contexto donde surgió la organización libanesa Hezbollah, que con apoyo de Irán, buscó ser una fuerza de resistencia a la ocupación israelí en Líbano y al mismo tiempo una extensión de Teherán en la región.
1985-2000: resistencia y ocupación israelí del Líbano
Tras el brutal asedio sobre Beirut en 1982, Israel se retiró ese mismo año pero mantuvo la ocupación en el sur, estableciendo una zona de 15 kilómetros de profundidad hasta su retirada en el año 2000.
Durante este período, Hezbollah intensificó su guerra de guerrillas, atacando las posiciones israelíes hasta el año en que Tel Aviv se retiró del sur del Líbano tras un constante asedio de Hezbollah, poniendo fin a 22 años de ocupación y considerada una victoria por parte del grupo libanés.
La brutal ocupación del país desató una devastación masiva y dejó una cifra de al menos 17.825 civiles muertos, según reportó en ese momento el diario las autoridades libanesas.
2006: la guerra de julio
En julio de 2006, el conflicto entre Israel y Hezbollah escaló tras el secuestro de dos soldados israelíes, desencadenando una guerra que duró cinco semanas.
Israel respondió con intensos bombardeos y operaciones terrestres en el Líbano, buscando desmantelar la infraestructura de Hezbollah aunque a pesar de su poder militar, Israel no logró sus objetivos.
El costo humano fue devastador: al menos 1.200 libaneses murieron, mayormente civiles, además de ciudades arrasadas y miles de desplazados.
2024: ¿una nueva ocupación?
En solidaridad con el grupo palestino Hamás, y tras el inicio de la brutal ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023, Hezbollah comenzó a atacar posiciones militares fronterizas con Israel.
Los reiterados enfrentamientos, que tuvieron su cúlmen en el mes de septiembre de 2024, resultaron en la muerte de altos cargos de la organización y su líder, Hassan Nasrallah.
Además, el balance de heridos y muertos en esta nueva ofensiva, ya han dejado un número superior a la última que hubo en 2006, cuando los ataques que duraron 34 días se cobraron la vida de más de 560 libaneses, incluidos 50 niños y quedaron miles de heridos.
Mientras el genocidio en Gaza continúa, habiendo dejado casi 42.000 víctimas y casi 100.000 heridos desde octubre, parece que Israel busca repetir la ocupación de Líbano, bajo un manto de impunidad.