La amenaza de Israel de lanzar una invasión terrestre en el Líbano se cumplió en la madrugada de este martes. El Ejército de Tel Aviv anunció el comienzo de lo que llamó una operación "limitada y localizada", que seguirá según la “evaluación” de la situación.

La nueva escalada militar llega después de dos semanas de incesantes bombardeos en todo Líbano que han matado a más de 1.000 personas y desplazado a más de un millón, según datos de la ONU.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Israel invade Líbano. Tel Aviv tiene un prolongado historial de agresiones a este territorio, que se suman a las que por décadas ha perpetrado en otros lugares de la región.

Esta es una cronología de las invasiones, incursiones militares y ataques de Israel contra Líbano.

1948: la Nakba también fue libanesa

La primera agresión contra el Líbano de parte de Israel se remonta a 1948, cuando se creó este último como estado. En este contexto ocurrió la conocida Nakba, catástrofe en árabe, en la que al menos 700.000 palestinos fueron masacrados y desplazados forzosamente de sus hogares. De ellos, al menos 100.000 buscaron refugio en el Líbano, donde crearon campos de refugiados en todo el país que con el tiempo se convirtieron en barrios marginales.

Desde entonces, la resistencia palestina, bajo la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), comenzó a enfrentarse a Israel desde el sur del Líbano en un intento por recuperar las tierras que el pueblo palestino había perdido.

1968: Israel ataca el aeropuerto de Beirut

El Ejército de Israel bombardeó el único aeropuerto de Líbano, el de Beirut, en 1968, destruyendo una decena de aviones de pasajeros que pertenecían a diferentes compañías y dañando gravemente las instalaciones.

Tel Aviv justificó el ataque, que la comunidad internacional condenó duramente, en el secuestro de un avión israelí a mano de la resistencia palestina.

1973: la "masacre de Verdún" en Beirut

La noche del 9 de abril de 1973, fuerzas especiales israelíes entraron camufladas en el Líbano y atacaron objetivos de la OLP en Beirut y Sidón. El ataque se justificó como una represalia a la masacre de atletas israelíes en Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972.

Durante la operación, murieron tres altos dirigentes de la OLP y también soldados libaneses, lo que intensificó las tensiones.

Los ataques reiterados por parte de Israel a grupos palestinos que operaban en el Líbano se intensificaron durante la década de 1970, lo que llevó a muchos libaneses a huir del sur del país. También agravó las tensiones sectarias en el país, donde comenzó una cruenta guerra civil que duró de 1975 hasta 1990.

1978: la primera invasión y ocupación del sur del Líbano

Esta guerra civil dejó al Líbano en una situación muy debilitada que Israel aprovechó para continuar sus agresiones hacia los grupos palestinos y lanzar su primera ofensiva terrestre.

El 14 de marzo de 1978, Tel Aviv Lanzó una ofensiva militar conocida como “Operación Litani” donde ocupó el sur del Líbano hasta el río Litani, al norte de Tiro. La operación perpetró una gran devastación y un legado de tensiones que marcarían la política de la región en las décadas siguientes.