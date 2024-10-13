Asentamientos, villas miseria, campamentos, favelas o barrios marginales: cada país en Latinoamérica tiene un término para nombrar territorios de precariedad donde viven millones de personas. Las sucesivas crisis económicas de Argentina en las últimas cuatro décadas han dejado un tendal de indigencia y pobreza en las periferias de grandes centros urbanos. La ciudad de Córdoba, con casi dos millones de habitantes, no es la excepción.

Para los vecinos de estos barrios las opciones laborales son escasas. Las mujeres, las pocas que cuentan con trabajo, tienen empleos domésticos como cuidadoras o son cartoneras. Para los hombres es la construcción, como obreros rasos o, también ellos, cartoneros.

Recolectar cartones para reciclarlos es un oficio que en Argentina se masificó a principios de siglo, con la gran crisis del 2001: consiste en recorrer la ciudad buscando materiales reciclables que luego venden por kilo a los grandes acopiadores. Con el tiempo, algunos cartoneros se organizaron en pequeñas cooperativas para tener un mejor vínculo con las autoridades y un mayor poder de negociación ante los acopiadores que definen los precios. Así nacieron decenas de cooperativas de cartoneros en las periferias de las grandes ciudades argentinas.

La Cooperativa La Victoria, en la ciudad de Córdoba, se creó como una necesidad. Ahora aspira a ir más allá de su propósito inicial de lograr mejores precios y lidiar con las autoridades. Sueña con reparar su ambiente y restablecer el equilibrio con la naturaleza que, en ciudades como Córdoba, se ha perdido. Pero para entender la historia de esta cooperativa antes hay que conocer la historia de una de sus fundadoras y presidenta: Teresa “Pity” Tissera. La Abuela.

La abuela que quiere cambiar el barrio marginal

Teresa Tissera tiene 70 años, pero aún conserva la agilidad de los jóvenes. A Teresa casi nadie la conoce como tal en “su barrio”: allí es Pity o, simplemente, Abuela. Y es que decenas de sus casi 90 nietos viven a escasos metros de aquí, en el antiguo asentamiento ahora urbanizado, conocido como “La Favela”, en el barrio de Villa Urquiza, ciudad de Córdoba, a 800 kilómetros de Buenos Aires, la capital de Argentina.

Tissera conoce la adversidad mejor que nadie. Tenía dos años cuando la llevaron a vivir a un hogar para niños por una medida judicial que, junto a dos hermanos y una hermana, la despojó de su familia. Pasó 13 años allí. A diferencia de sus hermanos, nunca fue adoptada.

“En realidad me adoptaron una vez, pero me regresaron al hogar de nuevo al poco tiempo”, recuerda en una conversación con TRT Español desde el comedor de su casa. “Se ve que no me portaba bien o no me quisieron”.

A los 15 años, Tissera dejó el hogar sustituto. Conoció a su pareja y partieron al monte, a la orilla del río, no tan lejos de donde vive ahora.

“Pero antes no había nada de esto”, dice la Abuela, mientras abarca con la mirada la miseria que todo lo cubre. “Era solo monte”, aclara. Ese monte hoy ya no existe y el río cristalino que recuerda Pity ahora baja contaminado. Cuando ella era joven, el monte y el río le proveían todo lo que necesitaba. Frutales, huerta, gallinas, agua para los caballos, miel salvaje. Un almacén natural a su disposición. Pero en 2024 el arroyo sólo arrastra malas noticias.

A inicios de la década de 1970, una noche de verano, el río se desbordó repentinamente y se llevó con él todo lo que tenían. Sólo pudieron salvar sus vidas y a los animales.

Una tía de su primer marido les ofreció instalarse en un rancho en Villa Urquiza, en un basural a cielo abierto. Un rincón de tierra abandonada, entre desperdicios y humo, a orillas de un arroyo que alimenta el río Suquía, llamado a tono con el paisaje El Infiernillo.

Allí, Tissera crió 16 hijos. Enviudó y volvió a casarse. Y siguió y siguió. El basural se transformó en el telón de fondo de su vida.

El ingeniero que se sumó para transformar la villa