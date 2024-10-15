El Ejército de Israel está utilizando robots equipados con toneladas de explosivos para perpetrar actos masivos de destrucción y masacres, así como asesinatos intencionados, hambruna forzada y desplazamientos forzados generalizados en el norte de Gaza, denunció el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos.
En un informe publicado este lunes, el grupo señaló que ha recibido numerosos testimonios acerca de cómo las fuerzas israelíes emplean robots cargados con bombas que se detonan a distancia, causando una gran destrucción de casas y edificios cercanos. Estas explosiones generan una pérdida significativa de vidas, al tiempo que obstaculizan ampliamente los esfuerzos de defensa civil y de los equipos de ambulancias.
"El uso por parte de Israel de robots con trampas explosivas está prohibido por el derecho internacional, pues estos robots se consideran armas indiscriminadas que no pueden dirigirse ni limitarse a objetivos militares", sostuvo la organización de derechos humanos con sede en Ginebra.
"Debido a su naturaleza, (los robots) impactan directamente a civiles o atacan objetivos militares, civiles o propiedades civiles de forma indiscriminada. Como tales, son armas ilegales según el derecho internacional, y su uso en zonas residenciales es un crimen contra la humanidad en sí mismo", aseveró.
Según el reporte, el Ejército de Israel ha separado completamente el norte de Gaza de la Ciudad de Gaza, mediante el despliegue de vehículos, la instalación de barreras de arena y escombros de las casas destruidas, además de disparos de drones en el área.
Un residente atrapado cerca del barrio de Al-Qassabi, en el suroeste del campamento de Yabalia, norte de Gaza, relató una explosión masiva el pasado 9 de octubre, en un testimonio proporcionado al Monitor Euromediterráneo. Por razones de seguridad, el nombre de esta persona se mantuvo bajo reserva.
"Una enorme explosión ocurrió cerca a mí, fue más fuerte que cualquier otra que hayamos escuchado antes, incluso más fuerte que los ataques aéreos", contó el testigo. "El polvo blanco cubrió toda la zona. Más tarde supimos que la explosión la causó un robot cargado con explosivos, destruyendo seis o siete casas en un solo estallido. El Ejército de Israel detona el robot independientemente de si hay civiles dentro o no", añadió.
Operaciones de destrucción
El informe indicó que las fuerzas israelíes comenzaron a utilizar estos robots en Gaza durante mayo pasado, cuando realizaron su segunda incursión en el campo de refugiados de Yabalia.
El Monitor Euromediterráneo confirmó que el Ejército de Israel "ha extendido sus operaciones de destrucción y demolición de edificios residenciales en las zonas de su incursión en el norte de Gaza, empleando tres métodos: ataques aéreos, robots explosivos y ubicando explosivos en las casas para demolerlas".
"Los que sobreviven a la matanza directa y a los bombardeos siguen bajo el peligro de morir de hambre o de sed, pues las fuerzas israelíes impiden que entre cualquier ayuda en el norte de Gaza, al tiempo que destruyen y queman panaderías allí, además de arrasar lo que quedaba de pozos de agua", describió el reporte.
Las fuerzas de Tel Aviv lanzaron un ataque militar en el norte de Gaza el pasado 6 de octubre, en medio de un estricto asedio a la zona, matando e hiriendo a decenas de personas. Más de 200.000 personas en el norte de Gaza siguen entre los escombros de sus casas y refugios destruidos, desafiando las reiteradas órdenes de evacuación de Israel.
Otras 200.000 enfrentan hambruna y a bombardeos debido al bloqueo, lo que deja a más de 400.000 residentes en el norte de Gaza en riesgo de inanición forzada, desplazamiento y muerte.
"Lo que vemos en Gaza parece la profundidad del infierno"
En una fuerte advertencia, la organización Save the Children señaló este lunes que la situación en Gaza es lo que justamente pasa cuando se incumplen las reglas de la guerra, ya que no hay ningún lugar seguro en el enclave asediado.
La madrugada de este lunes, cuatro personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un brutal ataque de aviones israelíes contra el patio de un hospital en la ciudad de Deir al-Balah, centro de Gaza. El bombardeo quemó 30 tiendas de campaña donde había personas durmiendo dentro.
Pero ese ataque es apenas uno de los cientos que Israel ha ejecutado contra el enclave. Otro bombardeo mató a 22 personas, incluidos 15 niños, en una escuela de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que albergaba a civiles desplazados en el campo de Nuseirat.
Las imágenes de personas atrapadas entre las llamas inundaron las redes sociales. "Lo que estamos viendo ahora en Gaza parece la profundidad del infierno, con informes día tras día de ataques a niños y familias. Ningún lugar es seguro", condenó Jeremy Stoner, director regional de Save the Children para Oriente Medio, en un comunicado.
Al destacar el asedio en el norte, donde ya hay palestinos muriendo de hambre por el bloqueo de alimentos que cumple dos semanas y que no tienen la posibilidad de salir de la zona, Stoner señaló que en el sur las bombas de los aviones israelíes desataron un incendio en el Hospital Al-Aqsa y las tiendas de campaña en los terrenos del hospital.
"Las órdenes de evacuación corren el riesgo de convertirse en 'órdenes de ejecución', ya que a los niños se les niegan los medios para sobrevivir. ¿Qué objetivos militares podrían justificar una matanza a gran escala de civiles?", sostuvo Stoner. "Hasta dónde hemos llegado".
Stoner añadió que, sin una acción internacional inmediata, los niños y las familias de toda Gaza "se enfrentan a una sentencia de muerte, hoy, mañana, en una semana, en un mes, por bombas, balas, fuego, enfermedades o hambre". "Gaza es lo que puede pasar sin las reglas de la guerra", insistió.
La invasión de Israel contra el norte de Gaza
El ejército de Tel Aviv empezó una invasión militar en el norte de Gaza el 6 de octubre en medio de un estricto asedio a la zona, afirmando que la ofensiva busca impedir que Hamás se reagrupe en la zona.
Sin embargo, los palestinos cuestionan esta afirmación, asegurando que el ataque tiene como objetivo obligarlos a abandonar la zona de una vez por todas. Según las autoridades palestinas, apenas 10 días después del ataque, más de 300 personas han muerto en medio del estricto asedio de las fuerzas israelíes.
Tel Aviv ha levantado barricadas para impedir que los palestinos lleguen a la Ciudad de Gaza y obligarlos a huir hacia el sur por la carretera de Saladino, la ruta designada por Israel para un paso seguro desde el norte de Gaza, dijeron testigos.
Los cadáveres están esparcidos por las calles y bajo los escombros en muchas áreas del norte del enclave, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pudieron llegar a la zona, agregaron.
Israel ha continuado una brutal ofensiva en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato. Desde entonces, más de 42.200 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 98.400 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud.
El ataque israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.