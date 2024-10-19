Beirut, Líbano - En las últimas semanas,Beirut fue testigo de una movilización sin precedentes de comercios y ONG para apoyar a los desplazados que llegan desde el sur y el este del Líbano, obligados a huir debido a los ataques de Israel. Muchos restaurantes y cafeterías han reducido su horario de atención, mientras que los bares han cerrado sus puertas en señal de solidaridad.

No solo los restaurantes y cafeterías se han convertido en centros de apoyo para algunos de los 1.200.000 desplazados que llegaron desde septiembre. En el barrio de Jeitaou, una gasolinera antigua se ha transformado en un comedor social, mientras que colegios y facultades han adaptado sus instalaciones para convertirse en campamentos para quienes más lo necesitan.

Esta ola de solidaridad refleja el espíritu resiliente de la capital libanesa, aunque las necesidades aumentan cada día y las organizaciones enfrentan enormes retos para hacer frente a la crisis humanitaria.

El caso más singular es quizá el de Skybar, una de las salas de fiesta más grandes de Beirut. Antes llena de risas y bailes, ahora alberga a más de 400 refugiados del sur del país y del Dahie, el barrio al sur de la capital más afectado por los bombardeos israelíes.

De entrar a escondidas a la discoteca a quedarse como refugiada

Rana tiene 36 años y lleva semanas intentando convertir en un hogar de paso la esquina de un reservado que en algún momento fue el sector VIP del salón. “De joven vine aquí un par de veces a escondidas. A nadie le hacía gracia que viniera, pero me gustaba demasiado la música tecno”, cuenta.

Ahora, llegó a este club nocturno con su madre y sus cinco hijos. A finales de septiembre, huyó del Dahie después de que diez misiles israelíes asolaran el barrio en busca del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y lo matara. Pero en este ataque demolió edificios enteros, acabó con cientos de vidas, y causó el mayor éxodo que ha conocido esta zona, la más densamente poblada del Líbano.

Desde entonces, miles de familias han buscado refugio en los colegios, los aparcamientos y las playas de Beirut. Rana acabó en el Skybar por el boca a boca.

“El dueño de la discoteca se encontró a mi amiga de la infancia durmiendo en la calle, y le dijo: ‘Vente, que tengo un sitio para que se queden un par de noches’”, relata. “Me lo dijo y vinimos con la casa a cuestas”, añade.

Dos semanas más tarde, Rana, su amiga y sus familias siguen durmiendo aquí con otras 400 personas que, por el momento, no tienen posibilidad de encontrar otro sitio al que llamar “casa”.

Una vida a merced de la guerra

Ibrahim, hijo mayor de Rana, tiene 16 años y sólo quiere entretenerse viendo videos de TikTok. Acostado en un colchón debajo de un extintor, pasa el día absorto frente a una pantalla que le muestra cómo el barrio donde creció y estuvo hasta hace pocos días sucumbe ante una nueva guerra.