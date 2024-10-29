Ni 24 horas duró el más reciente esfuerzo de la comunidad internacional, de Egipto específicamente, para que Israel negocie una tregua en Gaza. La propuesta que hizo el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi recibió el rechazo tajante del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien en apenas horas respondió diciendo que “las negociaciones sólo se harán bajo fuego”. El plan de Egipto buscaba un cese del fuego de dos días para permitir negociaciones durante 10 días de cara a una tregua permanente, según reportaron medios israelíes. Pero una vez más, Netanyahu optó por la ofensiva.
Tel Aviv rechazó la propuesta debido a la oposición de Netanyahu, a pesar de que la mayoría de los ministros apoyaron el cese del fuego temporal, según reportó el medio israelí Canal 12. Y agregó que el sistema de seguridad del país también le había dado su respaldo al plan. Un desarrollo, que más de un año después de que Israel lanzara su brutal ofensiva contra Gaza, elevan las dudas sobre el compromiso del primer ministro de concluir el conflicto mediante negociaciones.
Un año de ofensiva
Desde los primeros días de los bombardeos incesantes de Israel contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, países y grupos internacionales han participado en esfuerzos continuos para poner fin a la ofensiva y alcanzar un cese del fuego con Hamás. También para lograr un intercambio de rehenes y prisioneros.
Sin embargo, casi todas esas iniciativas han fracasado y han recibido múltiples obstáculos de parte de Netanyahu, quien ha insistido en mantener los ataques, además de exigir condiciones tan complicadas que hacen imposible negociar efectivamente un alto el fuego.
La figura de Netanyahu se ha fortalecido también por la posición de Estados Unidos, que nunca lo ha culpado directamente de los fracasos para una tregua sino que, por el contrario, se ha apresurado a acusar al grupo de resistencia palestino Hamás de desperdiciar oportunidades para alcanzar un acuerdo.
Las tensiones regionales empezaron a intensificarse con la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, que ya ha matado a más de 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, tras la incursión de Hamás en octubre pasado. Pero Netanyahu no paró ahí: abrió un nuevo frente de conflicto en Líbano, donde más de 2.500 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas en ataques israelíes desde octubre pasado, según las autoridades locales de salud.
A pesar de las reiteradas advertencias internacionales acerca de que de Oriente Medio está al borde de una guerra que puede extenderse por la región, Tel Aviv amplió el conflicto en Líbano al lanzar una operación terrestre en el sur el 1 de octubre.
Este es un recuento de los esfuerzos internacionales por un cese el fuego desde el año pasado, junto con las principales posiciones de Netanyahu y de sus funcionarios de gobierno que han rechazado las propuestas o han establecido más condiciones.
Cronología de propuestas para tregua en Gaza
9 de noviembre de 2023: Netanyahu rechaza un acuerdo de alto el fuegotemporal de cinco días con Hamás a cambio de la liberación de algunos rehenes en Gaza.
29 de noviembre: Netanyahu promete reanudar la ofensiva en Gaza, luego de que terminara una tregua de una semana y rechazara los intentos por renovarla. Poco después del anuncio, Israel reanuda los combates y los bombardeos en el enclave el 1 de diciembre.
20 de diciembre: mientras el entonces jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh (a quien Israel asesinó posteriormente en Irán) estaba en El Cairo para para negociar un nuevo alto el fuego o una tregua, Netanyahu deja claro que "no habrá un cese del fuego en Gaza hasta que se elimine al grupo Hamás".
22 de enero de 2024: Netanyahu rechaza una propuesta de Hamás de poner fin a la ofensiva y liberar a los rehenes a cambio de retirar a las fuerzas israelíes de Gaza y liberar a los prisioneros palestinos. El primer ministro afirma que el acuerdo sería como rendirse ante Hamás.
7 de febrero: Hamás propone un plan de alto el fuego, que incluía una tregua de cuatro meses y medio para lograr un acuerdo de intercambio de prisioneros en tres etapas, y que llevaría al fin de las hostilidades. Netanyahu rechaza inmediatamente la oferta "delirante" y renueva su promesa de destruir a Hamás y lograr una "victoria total".
15 de marzo: Hamás presenta un nuevo plan de alto el fuego en Gaza que incluye la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, 100 de los cuales cumplen cadena perpetua en cárceles de Israel. El plan sugiere una tregua en tres fases, con una duración de 42 días cada una. Ese mismo día, la oficina de Netanyahu dice que la nueva propuesta todavía se basa en "exigencias poco realistas".
Abril: los esfuerzos por un alto el fuego casi llegan a un punto muerto, pues Netanyahu presiona para una invasión terrestre de Rafah, en el sur de Gaza, donde antes de esta operación israelí vivían más de 1,5 millones de palestinos desplazados, que huyeron a esa zona escapando de las bombas de Tel Aviv.
Principios de mayo: Hamás dice que aceptó una propuesta de tregua planteada por Egipto, la cual Israel había aceptado previamente. Sin embargo, Tel Aviv luego acusó al grupo de resistencia palestino de cambiar los términos de la propuesta original. Un día después, el 7 de mayo, Netanyahu afirma que la oferta de Hamás buscaba "interrumpir" la invasión israelí de Rafah.
31 de mayo: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que Israel presentó un plan de tres fases que pondría fin a la ofensiva en Gaza y aseguraría la liberación de los rehenes en el enclave. El plan incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros y la reconstrucción de Gaza.
Inmediatamente después del anuncio de Biden, Hamás responde dándole la bienvenida a la propuesta y su aliento a "un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación (israelíes) de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros". El grupo dice que está listo para responder "positiva y constructivamente" a cualquier propuesta que incluya estas medidas.
Si bien no hubo una reacción inmediata de Israel al anuncio de Biden sobre la propuesta de alto el fuego, el 3 de junio, funcionarios israelíes comenzaron a rechazar el acuerdo. En ese momento, Netanyahu insiste en que había brechas entre la propuesta del presidente de Estados Unidos y la postura de Israel.
10 de junio: en una votación de 14 a 0, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución respaldada por Estados Unidos para apoyar el plan de alto el fuego que Washington había propuesto para Gaza.
Hamás emite una declaración aplaudiendo la votación y dice que está listo "para entrar en negociaciones indirectas sobre la implementación de estos principios". En contraste, Netanyahu insiste en continuar la ofensiva y solo muestra interés en un "acuerdo parcial".
2 de julio: Hamás acepta un acuerdo marco del 2 de julio, presentado por mediadores, que se basa la propuesta de Biden y en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel, sin embargo, añade “nuevas condiciones que no se habían planteado durante todo el proceso de negociación”, según un comunicado de Hamás.
El 7 de julio, Netanyahu dice que cualquier “acuerdo debe permitir a Israel seguir luchando, impedir el contrabando de armas a Hamás a través de la frontera entre Gaza y Egipto y evitar que miles de hombres armados regresen al norte de Gaza”.
A principios de agosto, cuando comienza una nueva ronda de conversaciones de alto el fuego en Doha y Roma, el diario The New York Times revela documentos que muestran que Netanyahu estaba prácticamente obstruyendo un acuerdo de alto el fuego, estableciendo nuevas condiciones antes de las conversaciones de Roma, incluido el control sobre el Corredor Filadelfia, una zona de amortiguación desmilitarizada de 14 kilómetros que se extiende a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto.
25 de septiembre: Estados Unidos, la Unión Europea y otros nueve países alentaron a Israel y a Hezbollah a aceptar un alto el fuego de 21 días, en medio de una escalada de sus enfrentamientos transfronterizos. La oficina de Netanyahu rechazó la oferta poco después de anunciarla.
27 de octubre: el más reciente rechazo de Netanyahu fue a la propuesta de Egipto para una tregua en Gaza de dos días. El objetivo del plan buscaba un cese del fuego por ese período para permitir negociaciones durante 10 días de cara a una tregua permanente.