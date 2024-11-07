Mientras las elecciones de Estados Unidos acaparan la atención mundial, la devastadora ofensiva israelí en Gaza entra en su día 398, con al menos 43.391 muertos y más de 102.347 heridos durante este período. Los ataques de Tel Aviv siguen impactando refugios, residencias, escuelas e incluso hospitales, en un área donde las condiciones son “mortales”, según advirtió la ONU.

“Las operaciones militares terrestres israelíes (en el norte de Gaza) han dejado a los palestinos sin lo esencial para sobrevivir, los han obligado a huir en busca de seguridad en varias ocasiones y han cortado sus rutas de escape y suministro”, dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, citando a la subsecretaria general interina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Joyce Msuya.

Tras alertar sobre las "condiciones mortales" que afrontan los palestinos en esa zona del enclave, destacó que “los civiles están muriendo de hambre mientras el mundo observa. Estas atrocidades deben detenerse”.

Tel Aviv ha lanzado una ofensiva letal en el norte de Gaza desde el 5 de octubre, argumentando que su objetivo es evitar que Hamás “se reorganice”. Este miércoles, el ejército israelí confirmó que ha ampliado sus operaciones terrestres en la zona de Beit Lahiya, la cual había bombardeado constantemente en los últimos días.

Más de 1.800 personas han muerto desde que comenzó el asedio y los palestinos de la zona denuncian que Tel Aviv busca ocupar sus tierras y desplazarlos forzosamente.

Esta semana, todas las miradas se han centrado en el ganador de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump. Durante su campaña, dejó clara su postura sobre la situación de Gaza: a pesar de afirmar que su objetivo es “detener” las guerras y los conflictos del mundo, Trump se ha autoproclamado “protector” de Israel. Por ello, parece poco probable que el nuevo presidente ponga fin al genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza.

Otro día letal: bombardeos matan a decenas de palestinos