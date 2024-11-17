La estudiante palestina Farah Taha, quien obtuvo la máxima calificación en sus exámenes de secundaria en toda Palestina, se había propuesto estudiar en el extranjero.

La joven de 19 años, originaria del campo de Nuseirat en Gaza, había trabajado arduamente para conseguirlo y logró obtener una beca para estudiar relaciones internacionales en la Universidad de Karabük, en Türkiye.

Era el campo desde el que sentía que podía servir mejor a su gente, pero no sabía que sus sueños eran tan frágiles como las paredes del apartamento destrozado de su familia.

El momento en que recibió la beca no podría haber sido menos afortunada: dos días después de recibir la noticia, Taha vio cómo Israel lanzaba una ofensiva implacable contra su ciudad natal, Gaza, donde actualmente se encuentra atrapada. Desde entonces, perdió el año escolar y le preocupa también haber perdido también la oportunidad de su vida.

"Nos están castigando dos veces: primero con bombardeos y muerte, y luego con la negación de la educación. Esto es la aniquilación de nuestro futuro, al igual que nuestras vidas y nuestra realidad están siendo destruidas", dijo Farah a TRT World .

Farah no está sola. Más de 1.500 estudiantes de Gaza que están en distintas etapas de la obtención de diversos títulos universitarios de todo el mundo han estado pidiendo a la comunidad internacional que garantice su salida del enclave en conflicto para que puedan continuar con su educación.

Escolasticido

Farah cuenta que pasa sus días desplazándose por sitios de noticias en su teléfono móvil, esperando ver actualizaciones que le den alguna esperanza de poder salir del enclave, que permanece sellado al mundo.

Además del incesante bombardeo israelí sobre Gaza, que ha dejado más de 43.000 muertos y miles más bajo los escombros, las fuerzas de ocupación también han emprendido lo que los expertos de la ONU describen como el escolasticidio.

La ONU define este fenómeno como un "patrón de ataques a escuelas, universidades, profesores y estudiantes en Gaza, lo que genera una grave alarma sobre la destrucción sistemática del sistema educativo palestino".

Según un comunicado de la ONU de abril, más del 80% de las escuelas en Gaza fueron dañadas o destruidas. "Puede ser razonable preguntar si existe un esfuerzo intencional por destruir de manera integral el sistema educativo palestino, una acción conocida como 'escolasticidio'", añadía el comunicado.

Para Taha, estas preocupaciones tienen fundamento. Hojea sus libros y cuadernos en el apartamento de su familia, que llevan el sello de la devastación infligida a miles de edificios dañados por los bombardeos israelíes .

Aunque los dos pisos superiores de su edificio volaron por los aires y seis de las diez torres de la zona de las Torres Ain Jalut del campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, su apartamento sigue en pie, aunque en condiciones lamentables. Sin embargo, la joven no puede sentirse afortunada: los escombros que la rodean son un recordatorio constante de la dura realidad de la que no puede escapar, y de la oportunidad que teme perder.

"Perderé mi beca y mis sueños se harán pedazos si no puedo viajar. No tengo nada que ver con la política o la guerra. Soy estudiante, y tengo derecho a estudiar. El mundo que dice apoyar los derechos humanos también debe abogar por nuestro derecho a aprender y viajar, y no permanecer en silencio", dijo con frustración y desesperación.

El cierre de Rafah

En un intento por salvar su beca, Farah se registró con un grupo local que facilita la salida de estudiantes matriculados en universidades extranjeras. Mientras que el primer grupo de estudiantes logró salir, el segundo grupo, que incluía a Farah, estaba programado para irse en junio.

Sin embargo, desde el 6 de mayo , además de ocupar la ciudad más meridional de Gaza, Rafah, las fuerzas israelíes han cerrado el paso fronterizo que tiene el mismo nombre(la única salida de los residentes de Gaza para viajar al extranjero a través de Egipto), impidiendo así que nadie pueda salir del enclave. A veces, casos muy raros de enfermedades pueden salir por otros pasos fronterizos.

A medida que los días se convierten en semanas y meses sin que se levanten las restricciones de viaje, Farah asegura que está perdiendo la esperanza.