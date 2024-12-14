Durante 54 años, el régimen de los Assad, tanto padre como hijo, se cubrió con el manto del arabismo, posicionando a Siria como un firme defensor de Palestina y de su lucha contra la ocupación israelí.

Esta narrativa, argumentan analistas, fue una herramienta conveniente que se utilizó para justificar el aplastamiento de la disidencia, mientras afirmaba enfrentarse a un enemigo más importante. Simultáneamente, el régimen cortejó a las facciones palestinas, ofreciendo apoyo financiero y militar a cambio de lealtad. Todo mientras aprovechaba a estos grupos para promover su propia agenda.

Ahora, con la caída del férreo control de Bashar al Assad, las facciones palestinas que alguna vez cobijó su régimen penden de un hilo. Los analistas advierten sobre ramificaciones extensas, no solo entre los grupos alineados con Assad, sino también entre la causa palestina en general.

Según algunos cálculos, existen más de diez facciones palestinas en Siria, muchas de ellas con poca conexión con Palestina como tal. En cuanto a las facciones palestinas que apoyó, al régimen de Assad siempre lo impulsaron motivos pragmáticos, más que ideológicos.

El analista Murad Sabbagh destaca que la alianza del régimen con los grupos palestinos fue principalmente una cuestión de imagen. En declaraciones a TRT World, explicó: "El régimen de Assad se presentó como un bastión de la resistencia contra Israel, mientras que al mismo tiempo oprimía a su propio pueblo. Nunca se trató de una solidaridad genuina con la causa palestina".

El panorama para las facciones

El Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General (PFLP-GC), un grupo armado que fusiona el arabismo y las ideologías marxistas, es una de esas facciones.

Creado tras la ocupación de Cisjordania por parte de Israel en 1967, el pequeño grupo ha reivindicado varios ataques contra objetivos israelíes y occidentales.

El PFLP-GC –al igual que las Brigadas de Retorno y Liberación y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina (DFLP)– se alineó estrechamente con el régimen durante la guerra civil siria.

Su lealtad tuvo un gran costo: la hostilidad generalizada por parte de la oposición siria y las acusaciones de complicidad en la destrucción de campos de refugiados palestinos como Yarmouk, en Damasco.

El analista político Ahed Ferwana subraya que estas facciones se enfrentan ahora a una complicada realidad. "Los grupos que lucharon junto a Assad han alejado a los nuevos gobernantes de Siria, lo que pone en riesgo su capacidad para operar en el país. También pueden enfrentar repercusiones legales por su papel en las atrocidades cometidas durante la guerra civil", indica en conversación con TRT World.

Y agrega que el colapso del régimen de Assad significa que dichas facciones –principalmente el PFLP-GC, el DFLP y otras– carecen de patrocinadores alternativos. Podrían perder hasta el 90% de su capacidad para operar, señala el experto.

Futuros diferentes

El impacto de la caída de Assad no será igual en todas las facciones palestinas.

Grupos con conexiones regionales más amplias, como Hamás y la Yihad Islámica Palestina, pueden encontrar formas de navegar con éxito en el nuevo panorama político.