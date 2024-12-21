Jerusalén – Durante siglos, los callejones de Jerusalén se llenaban de vida días antes de Navidad. Se escuchaban villancicos y muchas personas se apresuraban a comprar regalos en la Ciudad Vieja, mientras visitantes de todo el mundo se reunían para celebrar el nacimiento de Cristo en esta temporada festiva.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, el ambiente es silencioso y triste, ya que la ofensiva de Israel en Gaza continúa cobrando vidas y causando una destrucción indescriptible.

Al igual que el año pasado, todas las actividades relacionadas con la Navidad más allá de las oraciones, tales como el bazar navideño ubicado cerca de la Puerta Nueva o las fiestas y reuniones, han sido canceladas. Las familias dicen que limitarán la celebración a una comida simple y la asistencia a misa.

En este contexto, el Padre Theophilus Al-Orshalimi, secretario de la Arquidiócesis Copta Ortodoxa en Jerusalén, subraya que, a pesar de la ausencia de las actividades tradicionales, sigue siendo necesario preservar la presencia cristiana en la ciudad.

“Insistimos en celebrar con oraciones para afirmar nuestra presencia aquí pese a todos los desafíos. Los cristianos en Jerusalén deben afirmar su conexión con esta tierra, el lugar de nacimiento del cristianismo”, explica a TRT World, añadiendo que mantener esas oraciones es una forma de resistencia.

“La situación en Jerusalén hoy es diferente a cualquier otro momento. Cancelar celebraciones importantes es una respuesta natural a lo que está ocurriendo en Gaza”, dice.

Apoyo del Papa

Importantes líderes cristianos han hablado sobre Gaza, incluyendo al Papa Francisco, quien generó controversia esta temporada navideña al revelar un pesebre único en el Vaticano antes de las celebraciones de Navidad. Creado por artistas palestinos de Belén, mostraba a María, José y Jesús tallados en madera de olivo, un árbol profundamente asociado con los palestinos, y estaba decorado con una kufiya palestina, la tradicional bufanda negra y blanca interpretada ampliamente como símbolo de resistencia contra la ocupación israelí.

El pesebre causó reacciones inmediatas, y días después, la kufiya fue removida. Sin embargo, el Papa sigue siendo una de las voces que exponen la situación en Gaza y continúa pidiendo un cese al fuego.

Grupo en disminución

Los cristianos en Jerusalén –el lugar de nacimiento de Jesús– representan un pequeño porcentaje de la población total de la ciudad: del millón de habitantes, alrededor de 12.000 a 15.000 son cristianos, en su mayoría palestinos.

Hace un siglo, los cristianos constituían al menos el 10%, pero esa cifra ha disminuido debido a que muchos dejaron la ciudad tras la ocupación israelí de Palestina.

La comunidad cristiana, una parte esencial del tejido social de la ciudad, enfrenta desafíos significativos por la ocupación israelí, incluidos los estrictos controles de movimiento, especialmente respecto a los lugares sagrados en la Ciudad Vieja durante las festividades religiosas. También tienen dificultades para obtener permisos de residencia y trabajo, lo que ha llevado a una emigración masiva.

En 2023, debido al aumento de ataques anti-cristianos liderados por grupos judíos de derecha en Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU introdujo el término “cristianofobia”.

Asimismo, muchos cristianos dicen que tienen dificultades para acceder a servicios básicos como educación y salud, reflejando los desafíos más amplios que enfrentan los palestinos en Jerusalén.

Ambiente sombrío

La ofensiva de Hamás en Gaza, que comenzó en octubre de 2023 y ha matado a más de 45.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, ha dejado a Jerusalén sumida en un ambiente sombrío y tenso.

“Nos enfrentamos a una lucha continua por parte de la ocupación que busca cambiar la identidad de la ciudad, pero nuestra fe y presencia aquí persisten. También debemos recordar el mensaje de la Navidad, que debe permanecer vivo en los corazones de todos, independientemente de las difíciles circunstancias”, dice Al-Orshalimi.

Marianne Khouri, una cristiana residente de Jerusalén que trabaja en la Iglesia del Santo Sepulcro, comenta que las festividades han perdido su sabor y encanto en los últimos dos años. “Los mercados solían estar abarrotados, había decoraciones, y un árbol de Navidad lleno de luces. Hoy, todo ha cambiado, la festividad ha perdido su espíritu”, le cuenta a TRT World.