Jerusalén – Durante siglos, los callejones de Jerusalén se llenaban de vida días antes de Navidad. Se escuchaban villancicos y muchas personas se apresuraban a comprar regalos en la Ciudad Vieja, mientras visitantes de todo el mundo se reunían para celebrar el nacimiento de Cristo en esta temporada festiva.
Sin embargo, por segundo año consecutivo, el ambiente es silencioso y triste, ya que la ofensiva de Israel en Gaza continúa cobrando vidas y causando una destrucción indescriptible.
Al igual que el año pasado, todas las actividades relacionadas con la Navidad más allá de las oraciones, tales como el bazar navideño ubicado cerca de la Puerta Nueva o las fiestas y reuniones, han sido canceladas. Las familias dicen que limitarán la celebración a una comida simple y la asistencia a misa.
En este contexto, el Padre Theophilus Al-Orshalimi, secretario de la Arquidiócesis Copta Ortodoxa en Jerusalén, subraya que, a pesar de la ausencia de las actividades tradicionales, sigue siendo necesario preservar la presencia cristiana en la ciudad.
“Insistimos en celebrar con oraciones para afirmar nuestra presencia aquí pese a todos los desafíos. Los cristianos en Jerusalén deben afirmar su conexión con esta tierra, el lugar de nacimiento del cristianismo”, explica a TRT World, añadiendo que mantener esas oraciones es una forma de resistencia.
“La situación en Jerusalén hoy es diferente a cualquier otro momento. Cancelar celebraciones importantes es una respuesta natural a lo que está ocurriendo en Gaza”, dice.
Apoyo del Papa
Importantes líderes cristianos han hablado sobre Gaza, incluyendo al Papa Francisco, quien generó controversia esta temporada navideña al revelar un pesebre único en el Vaticano antes de las celebraciones de Navidad. Creado por artistas palestinos de Belén, mostraba a María, José y Jesús tallados en madera de olivo, un árbol profundamente asociado con los palestinos, y estaba decorado con una kufiya palestina, la tradicional bufanda negra y blanca interpretada ampliamente como símbolo de resistencia contra la ocupación israelí.
El pesebre causó reacciones inmediatas, y días después, la kufiya fue removida. Sin embargo, el Papa sigue siendo una de las voces que exponen la situación en Gaza y continúa pidiendo un cese al fuego.
Grupo en disminución
Los cristianos en Jerusalén –el lugar de nacimiento de Jesús– representan un pequeño porcentaje de la población total de la ciudad: del millón de habitantes, alrededor de 12.000 a 15.000 son cristianos, en su mayoría palestinos.
Hace un siglo, los cristianos constituían al menos el 10%, pero esa cifra ha disminuido debido a que muchos dejaron la ciudad tras la ocupación israelí de Palestina.
La comunidad cristiana, una parte esencial del tejido social de la ciudad, enfrenta desafíos significativos por la ocupación israelí, incluidos los estrictos controles de movimiento, especialmente respecto a los lugares sagrados en la Ciudad Vieja durante las festividades religiosas. También tienen dificultades para obtener permisos de residencia y trabajo, lo que ha llevado a una emigración masiva.
En 2023, debido al aumento de ataques anti-cristianos liderados por grupos judíos de derecha en Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU introdujo el término “cristianofobia”.
Asimismo, muchos cristianos dicen que tienen dificultades para acceder a servicios básicos como educación y salud, reflejando los desafíos más amplios que enfrentan los palestinos en Jerusalén.
Ambiente sombrío
La ofensiva de Hamás en Gaza, que comenzó en octubre de 2023 y ha matado a más de 45.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, ha dejado a Jerusalén sumida en un ambiente sombrío y tenso.
“Nos enfrentamos a una lucha continua por parte de la ocupación que busca cambiar la identidad de la ciudad, pero nuestra fe y presencia aquí persisten. También debemos recordar el mensaje de la Navidad, que debe permanecer vivo en los corazones de todos, independientemente de las difíciles circunstancias”, dice Al-Orshalimi.
Marianne Khouri, una cristiana residente de Jerusalén que trabaja en la Iglesia del Santo Sepulcro, comenta que las festividades han perdido su sabor y encanto en los últimos dos años. “Los mercados solían estar abarrotados, había decoraciones, y un árbol de Navidad lleno de luces. Hoy, todo ha cambiado, la festividad ha perdido su espíritu”, le cuenta a TRT World.
La ofensiva en Gaza y la destrucción en la región han alterado completamente la atmósfera navideña en Jerusalén, añade Khouri.
“La tristeza sentida en toda la Ciudad Santa no es solo por la guerra y la destrucción en Gaza, sino también por las dificultades económicas que enfrentan las familias de Jerusalén. La ausencia de turistas ha impactado a muchas familias que dependen de esta temporada, haciendo difícil mantener el mismo ambiente festivo”, cuenta.
Turismo en declive
Estadísticas muestran que desde que comenzó la ofensiva de Israel en octubre de 2023, el turismo internacional a Jerusalén ha disminuido significativamente. Las aerolíneas extranjeras han reducido frecuencias de vuelo e incluso han suspendido servicios.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, no hubo vuelos de aerolíneas estadounidenses a Israel. En 2023, más de 3,2 millones de personas visitaron el país, pero entre enero y septiembre de este año, ese número cayó a poco más de 750.000.
Esta caída es especialmente dura para los propietarios de hoteles y tiendas en la Ciudad Vieja.
Ghassan Yahya Atiyeh, propietario de una tienda llamada "Sanctuary", explica a TRT World que la situación del turismo es muy difícil. “Desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza, ha disminuido en un gran porcentaje”, afirma, agregando que el número de turistas extranjeros ha caído debido a la cancelación de vuelos, lo que ha afectado a todo el sector.
“Es como si hubiera un toque de queda en la Ciudad Vieja. Todo el área está vacía todo el día. La economía está destruida”, lamenta.
Para marcar la temporada navideña, patriarcas y líderes religiosos en Jerusalén emitieron recientemente una declaración conjunta condenando la ofensiva de Tel Aviv en Gaza y afirmando su posición y demandas.
La declaración enfatizó que mantener las oraciones es importante para preservar la presencia cristiana en la Tierra Santa. Los líderes religiosos también renovaron su llamado a un cese al fuego en Gaza y a la necesidad de reconstruir la infraestructura devastada por los bombardeos, mientras exigieron la liberación de prisioneros y detenidos palestinos.
Los clérigos también pidieron asistencia para los desplazados y heridos en Gaza, instando a la comunidad internacional a “lograr justicia y paz” en la región, reafirmando que la Navidad es un “símbolo de esperanza para el futuro”, y llamando a los cristianos de todo el mundo a unirse en oración por la paz en esta Tierra Santa.
Un mensaje desde Jerusalén a Gaza
Mientras que los cristianos en Jerusalén enfrentan desafíos significativos, los residentes de Gaza experimentan tragedias indescriptibles, dice Khouri. “Los pueblos de Gaza están en nuestros corazones y oraciones”, sostiene, añadiendo que la Navidad no se trata de luces y decoraciones, sino de un mensaje de paz y esperanza.
Coincidiendo con las palabras de Al-Orshalimi, Khouri señala que incluso si alguien muere en los ataques y se convierte en mártir, permanecerá como un faro para futuras generaciones. “Aquellos con una causa justa deben permanecer firmes en su lugar”.
Instando a los cristianos de Gaza a mantenerse resilientes y no rendirse, los líderes de la iglesia dijeron que esta temporada festiva representa un “mayor desafío, pero también una afirmación de esperanza frente a la oscuridad”.
“Incluso en el arte, hay sombra y luz, y cuanto más oscuros sean nuestros días, más debe prevalecer dentro de nosotros la luz”, dice Al-Orshalimi.
“Nuestra presencia aquí en Jerusalén es un testimonio vivo del mensaje de Cristo, y continuamos orando y trabajando por la paz”, dice la declaración.
“Navidad en Jerusalén en 2024 puede ser diferente, pero su mensaje permanece igual: luz en la oscuridad y esperanza en tiempos de desesperación”.