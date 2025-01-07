Estados Unidos está impulsando a Israel a apoyar a la Autoridad Palestina (AP) para que esta actúe contra los grupos de resistencia palestinos en la Cisjordania ocupada. Un plan que difícilmente tendrá éxito y que incluso podría debilitar a la administración liderada por Mahmoud Abbas, según analistas.

En una solicitud privada, la administración Biden pidió a Israel levantar la medida que actualmente prohíbe a EE.UU. enviar ayuda militar a la AP. Una prohibición que rige desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás y el inicio de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza, donde han muerto más de 45.000 personas en poco más de un año.

Esta solicitud tiene como objetivo ayudar a las fuerzas de seguridad de la AP en su actual ofensiva contra las Brigadas de Yenín, una coalición de grupos palestinos involucrados en la resistencia contra Israel.

Estas fuerzas de la AP realizaron una gran operación –de hecho, la más grande en varios años– buscando recuperar el control de Yenín y su campo de refugiados, actualmente bajo influencia de miembros de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa de Fatah, las Brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica y las Brigadas Qassam de Hamás.

Cabe destacar que la AP perdió el control de Gaza en 2006, cuando Hamás ganó las elecciones en el pequeño enclave, ahora bajo bloqueo israelí.

Desde hace varias semanas, las fuerzas de la AP han reprimido a las Brigadas de Yenín, matando a un comandante y a un joven de 19 años.

En este contexto, los analistas ven la ofensiva de la AP como un último intento para mantenerse relevante frente al creciente apoyo a Hamás y otros grupos de resistencia, que son vistos cada vez más por los palestinos como los verdaderos representantes de su causa.

“Si Israel ha sido incapaz de impedir que la resistencia palestina se regenere en 75 años, sería realmente ingenuo asumir que la actual represión de la AP en Yenín logrará eso”, sostiene Tahani Mustafa, analista senior para Palestina en el International Crisis Group.

“La operación no será suficiente para limitar la resistencia. De una forma u otra, la resistencia resurgirá”, comenta a TRT World.

Asimismo, citando a un funcionario palestino, el medio estadounidense Axios dijo que la operación en curso en la Cisjordania ocupada es un “momento de inflexión” para la AP.

Relacionado Israel impondrá soberanía sobre Cisjordania ocupada en 2025, dice ministro

Por su parte, los palestinos que luchan en el campo de Yenín acusan a la AP de reprimir a los grupos de resistencia en Cisjordania ocupada por órdenes de Israel.

Estados Unidos quiere que Israel apruebe la entrega inmediata de municiones, cascos, chalecos antibalas, radios, equipos de visión nocturna, trajes de eliminación de explosivos y vehículos blindados para la AP.

El sector de seguridad palestino emplea a la mitad de todos los funcionarios civiles, representando casi 1.000 millones de dólares del presupuesto total de la AP, señala Sami Al Arian, director del Centro de Islam y Asuntos Globales de la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul.

Asimismo, solo el sector de seguridad recibe aproximadamente el 30% del total de la ayuda internacional destinada a los palestinos, incluyendo la mayor parte de los fondos provenientes de Estados Unidos.

¿Por qué es tan importante Yenín?

Uno de los 19 campos de refugiados en la Cisjordania ocupada, el campo de Yenín, fue establecido en el extremo más al norte del territorio en 1953 para albergar a palestinos que habían huido de sus hogares durante la guerra de Palestina en 1948, también conocida como Nakba.

Con una de las tasas más altas de desempleo y pobreza entre todos los campos de refugiados en la Cisjordania ocupada, el número de refugiados registrados en Yenín era de 24.239 a finales de 2023.