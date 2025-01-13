En medio de las tensiones en América Latina tras su posesión como presidente de Venezuela para un tercer mandato, Nicolás Maduro ha lanzado una fuerte advertencia: Caracas se prepara, junto con Cuba y Nicaragua, para “tomar las armas” si es necesario. La declaración de Maduro se da en respuesta a la petición que hizo el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien planteó la posibilidad de una intervención internacional en Venezuela, respaldada por la ONU.
"Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria", declaró Maduro, en un evento público, este sábado. “Que nadie se equivoque” con el país suramericano, añadió.
Maduro asumió el cargo el pasado viernes en la Asamblea Nacional para el período 2025-2031 tras ganar las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, un resultado que la oposición y algunos países de la región disputan.
El presidente venezolano también añadió que rechaza la intervención militar que Uribe propone y que no está dispuesto a permitir que su país sea vulnerado. "Si es por las buenas, por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, por las malas también lo venceremos", declaró Maduro, subrayando que el pueblo venezolano debe ser respetado.
Maduro destacó después de su advertencia que "nadie quiere más sanciones ni más violencia". También aseguró que los venezolanos desean "democracia, libertad, entendimiento, armonía, reconciliación y reencuentro", y que esto “es lo que va a haber".
¿De dónde surge esta polémica?
Durante un acto político en Cúcuta, ciudad donde se encuentra el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) planteó la posibilidad de una intervención internacional en el país vecino.
“Pedimos una intervención internacional, avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato unas elecciones libres”, expresó Uribe. Sus declaraciones fueron respaldadas por el también expresidente y su aliado político Iván Duque (2018-2022).
Uribe además hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “para que cumpla su función de acuerdo con la Constitución y ayude a desalojar la dictadura”.
¿Cuál es la respuesta internacional?
El Gobierno del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en las últimas semanas se ha alejado de Maduro, rechazó tajantemente la propuesta de Uribe. "Dejen de pensar en muerte de hermanos. ¿No se leyeron en la Biblia la historia de Caín?", escribió en un mensaje publicado en la red social X.
En una extensa publicación posterior, Petro profundizó en su postura, advirtiendo que la propuesta de Uribe podría llevar a que “los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos muertos”.
A pesar de que el Gobierno de Petro no ha avalado el triunfo de Maduro en las elecciones del pasado julio, argumentando que no se publicaron las actas que evidencian su victoria, Bogotá tiene la intención de mantener las relaciones con el país vecino, principalmente por la extensa frontera que comparten las dos naciones.
“Quizás no nos guste un gobierno, siempre es pasajero, pero siempre nos debe gustar la unidad y la paz entre los pueblos”, dijo Petro en su reciente mensaje, enfatizando que las relaciones diplomáticas deben promover la unión y evitar que los pueblos sufran por las desavenencias de sus gobiernos.
Consecuencias “impredecibles” para la región
Por su parte, el Gobierno de Cuba también rechazó de manera tajante la petición de Uribe. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, advirtió en redes sociales que dichas acciones tendrán consecuencias “impredecibles” para la región”.
"Las irresponsables peticiones de una intervención militar internacional en Venezuela, que formulan varios actores, son un hecho grave que rechazamos y que, de avanzarse en dicha aventura, tendría consecuencias considerables e impredecibles para la paz y seguridad regionales", señaló.
En medio de los cuestionamientos a la victoria de Maduro en las elecciones de julio, países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) respaldaron al mandatario bolivariano. Por otro lado, la oposición insiste en que ganó las elecciones y que su candidato Edmundo González es el verdadero vencedor. Esta postura la respaldan Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea.