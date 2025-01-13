En medio de las tensiones en América Latina tras su posesión como presidente de Venezuela para un tercer mandato, Nicolás Maduro ha lanzado una fuerte advertencia: Caracas se prepara, junto con Cuba y Nicaragua, para “tomar las armas” si es necesario. La declaración de Maduro se da en respuesta a la petición que hizo el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien planteó la posibilidad de una intervención internacional en Venezuela, respaldada por la ONU.

"Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria", declaró Maduro, en un evento público, este sábado. “Que nadie se equivoque” con el país suramericano, añadió.

Maduro asumió el cargo el pasado viernes en la Asamblea Nacional para el período 2025-2031 tras ganar las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, un resultado que la oposición y algunos países de la región disputan.

El presidente venezolano también añadió que rechaza la intervención militar que Uribe propone y que no está dispuesto a permitir que su país sea vulnerado. "Si es por las buenas, por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, por las malas también lo venceremos", declaró Maduro, subrayando que el pueblo venezolano debe ser respetado.

Maduro destacó después de su advertencia que "nadie quiere más sanciones ni más violencia". También aseguró que los venezolanos desean "democracia, libertad, entendimiento, armonía, reconciliación y reencuentro", y que esto “es lo que va a haber".

¿De dónde surge esta polémica?

Durante un acto político en Cúcuta, ciudad donde se encuentra el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) planteó la posibilidad de una intervención internacional en el país vecino.

“Pedimos una intervención internacional, avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato unas elecciones libres”, expresó Uribe. Sus declaraciones fueron respaldadas por el también expresidente y su aliado político Iván Duque (2018-2022).

Uribe además hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “para que cumpla su función de acuerdo con la Constitución y ayude a desalojar la dictadura”.

¿Cuál es la respuesta internacional?