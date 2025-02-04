Los prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes sufren graves maltratos, incluyendo tortura, música ensordecedora y hambruna, según alertaron este lunes dos grupos de derechos humanos. Las denuncias se basan en testimonios que prisioneros palestinos dieron a abogados que los visitaron, según un comunicado conjunto de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y de la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Los detenidos en la infame prisión de Sde Teiman, en pleno desierto del Negev en el sur de Israel, así como en el Campo Naftali, en el norte, y el Campo Anatot, en Jerusalén ocupada, describieron haber sufrido diversas formas de tortura y abuso durante los interrogatorios y el encarcelamiento.

Los abogados señalaron que las condiciones en las que 11 detenidos fueron llevados a las reuniones con ellos reflejaban "el nivel de humillación al que son sometidos, especialmente el uso continuo de grilletes en sus extremidades".

“El método disco”

Un detenido en Sde Teiman, identificado como "R", relató haber sufrido el "método disco", en el que música fuerte suena continuamente durante dos días. Otro detenido, "M.M.", narró que lo golpearon severamente con rifles durante su arresto, lo que le fracturó las costillas. Afirmó que tres meses después, aún sufre dolores en el pecho.

Las condiciones de vida dentro de los centros de detención también son inhumanas. Según su testimonio, cuatro prisioneros debían compartir una pequeña barra de jabón, la ropa interior se cambiaba una vez cada dos semanas y la ropa solo se reemplazaba una vez al mes. Además, 55 detenidos recibieron solo tres piezas de papel higiénico en total, una cantidad que calificaron como totalmente insuficiente.

En el campo de Anatot, el detenido "Y.F." afirmó que los prisioneros permanecen con los ojos vendados y esposados en todo momento, y se les prohíbe hablar entre sí. Otro detenido, "M.Y.", describió haber sido sometido al "método disco" durante cuatro días mientras estaba vendado, sufriendo interrogatorios diarios que se extendían por tres horas. Solo supo dónde estaba a través de su abogado, ya que permaneció vendado y esposado todo el tiempo.

Los prisioneros en el campo son obligados a permanecer únicamente en dos posiciones durante el día: arrodillados o sentados sobre sus glúteos. Los guardias se aprovechan de los pedidos de los detenidos para usar el baño como un medio de humillación, y a algunos prisioneros los castigan obligándolos a arrodillarse de manera prolongada sin colchón.

Raciones mínimas de comida

Las raciones de comida son mínimas, los detenidos pueden ducharse solo una vez a la semana y la ropa se cambia una vez al mes. También se les prohíbe rezar o realizar abluciones, y aquellos que son sorprendidos rezando mientras están sentados sufren golpizas.

Las dos organizaciones palestinas afirmaron que sus abogados encontraron evidencia de "tácticas de hambruna y humillación continua" en la prisión del Negev, junto con un brote de sarna.

El número exacto de detenidos de Gaza en cárceles israelíes sigue sin estar claro, pero a principios de enero, la administración penitenciaria de Israel reportó tener bajo custodia a 1.886 palestinos. Los testimonios de los detenidos reflejaron un "nivel sin precedentes de tortura, abuso, hambruna, negligencia médica sistemática, violencia sexual y el uso de prisioneros como escudos humanos", según el comunicado.

Sde Teiman, en particular, fue descrito como un "símbolo de tortura y graves crímenes médicos contra los detenidos de Gaza", lo que ha llevado a la muerte de docenas de prisioneros.

Las cárceles israelíes son "tumbas para los vivos"

En la misma línea, el Observatorio Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos denunció que las precarias condiciones de salud de los prisioneros palestinos liberados reflejan la tortura sistemática a la que son sometidos. De hecho, definió las cárceles israelíes como “tumbas para los vivos”.

En un comunicado, el observatorio compartió la imagen de un prisionero palestino liberado que mostraba graves signos de deterioro de salud. "La mala salud de los detenidos y prisioneros palestinos liberados por Israel como parte de los acuerdos de alto al fuego en Gaza refleja las terribles condiciones que soportaron mientras estaban bajo custodia, incluyendo tortura, maltrato y abusos degradantes que persistieron hasta el último minuto", indicó el grupo.

Cientos de palestinos han sido liberados por Tel Aviv a cambio de 18 rehenes israelíes bajo el acuerdo de alto al fuego con Hamás que entró en vigor el 19 de enero.

"La mayoría de los prisioneros parecía estar en un estado grave, con varios kilos de peso menos debido a lo que parece ser una hambruna intencional", afirmó el grupo. "Muchos de los prisioneros y detenidos requirieron traslados inmediatos a hospitales para exámenes médicos críticos. Uno en particular parecía incapaz de reconocer su futuro después de que le negaran tratamiento mientras estaba bajo custodia".

El observatorio afirmó que las malas condiciones de salud de los prisioneros palestinos liberados demuestran "cómo Israel ha transformado sus cárceles en instalaciones de tortura institucionalizadas". "Hasta los momentos finales antes de su liberación, la mayoría de los detenidos sufrieron tortura psicológica, además de maltratos y golpizas", insistió.

El grupo de derechos señaló que las prácticas israelíes "constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y los derechos de los prisioneros y detenidos garantizados por el derecho internacional, ya que reflejan el abuso, la humillación, la hambruna y la tortura sistemática que soportaron tanto durante su detención como después de ser liberados".

Las violaciones "se extendieron más allá de las condiciones de detención deficientes y se convirtieron en una política sistemática de represalia contra todos los prisioneros y detenidos palestinos", agregó.