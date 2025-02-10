En medio de la controversia y una fractura entre su Gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros y directores de departamentos administrativos este domingo. Se trata de una medida que los gobernantes a veces usan para hacer cambios importantes en sus gabinetes.

A través de un mensaje en X, el mandatario escribió que “habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. Y añadió que a partir de ahora, cuando le faltan 18 meses para terminar su mandato, el Gobierno "se concentrará completamente en el cumplimiento del programa".

El anuncio de Petro ocurre días después de un polémico e inusual consejo de ministros, transmitido en vivo para todo el país, en el que quedó expuesta la división entre los altos funcionarios. Durante las seis horas de transmisión, el presidente reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos.

El quiebre en el Gobierno

El reciente remolino político que envuelve a Petro quedó expuesto ante las cámaras y el país en el consejo de ministros. La reunión reveló la fractura dentro del Gobierno cuando algunos funcionarios, incluida la vicepresidenta y también ministra de Igualdad, Francia Márquez, aprovecharon para manifestarle a Petro su rechazo por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, y de Laura Sarabia como canciller.

En esa reunión, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, sostuvo, visiblemente emocionada: "Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti".

Benedetti y Sarabia, que ya trabajaban juntos antes de adherirse a la campaña presidencial de Petro, son dos de los funcionarios de mayor confianza del presidente, pero a diferencia de la mayoría de su gabinete, no son militantes de izquierda.

"Ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto, están en manos de todo lo contrario a este proyecto", criticó en su intervención Muhamad, una ministra que adquirió gran relevancia internacional en la búsqueda de Petro de un rol protagónico en la diplomacia climática global.

La reunión de gabinete terminó de tal manera que ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó la situación como "insostenible" y sugirió la renuncia conjunta. “Propongo (...) que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios”, escribió en X.