Para 2019, Lauren George Imseeh estaba considerada una de las mujeres más destacadas de la región. Nacida en Palestina, había sido elegida primera finalista de Miss Mundo Árabe. Pocos imaginaban que esa modelo en poco tiempo se transformaría en una de las diseñadoras de moda más influyentes de Palestina. Una emprendedora que apoya y da empleo al asediado pueblo de Gaza, denuncia el genocidio israelí a través de sus colecciones. Sus prendas se exportan a Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Reino Unido y países de Oriente Medio, siendo Emiratos Árabes Unidos el mercado con mayor número de pedidos.

Pero el momento más impactante de su carrera llegó durante la competencia de Miss Mundo Indonesia 2022, cuando Lauren se grabó vistiendo un uniforme de prisionera diseñado junto a su hermano Edmon, y compartió el video en línea. El mensaje decía: "Liberen a Palestina" y captó rápidamente la atención del mundo.

Moda con un mensaje de resistencia

"Siento una profunda responsabilidad de dar voz a quienes no pueden hablar. Siempre que tengo oportunidad, intento defender nuestra causa", explica Lauren a TRT Español desde su estudio en Jerusalén, donde diseña piezas que combinan tradición y tendencias contemporáneas, como el bordado tradicional palestino junto el estilo urbano.

"Nos privan de nuestros derechos y libertades fundamentales”, denuncia. “Nos enfrentamos a severas restricciones en nuestros movimientos y en la vida cotidiana. Además, miles de nuestros ciudadanos están encarcelados ilegalmente y se les niega un juicio justo".

Hacer llegar esa realidad a un público más amplio no le fue nada fácil. "Recién cuando convertí mi mensaje en una colección de moda, inspirada en mis propias experiencias con los controles de frontera, la gente empezó a prestarme atención", recuerda Lauren. "Ese fue el lenguaje con el que conectaron".

Palestina, la inspiración de su emprendimiento

Los propios padres de Lauren, ambos palestinos, vivieron el exilio forzado en carne propia. Y aún así, nunca olvidaron transmitir a los hijos su amor por Palestina. "Siempre nos animaron a estudiar y buscar oportunidades en el extranjero”, recuerda Lauren, “pero también nos inculcaron la importancia de volver para contribuir a nuestra tierra".

Fiel a esa idea, tras graduarse, regresó a Jerusalén Este ocupada. Y buscó llevar esa enseñanza de sus padres a la práctica. "Siempre fue mi sueño tener una marca de moda palestina", evoca.

En 2017, junto a su hermano, fundaron Edmonds Fashion. “Heritage”, su primera colección, fusionando el bordado tradicional palestino con la moda urbana moderna, marcó el debut.

A pesar de las dificultades logísticas impuestas por la ocupación israelí, la marca produjo 11 diseños y 680 piezas.

"Todavía estamos en las primeras etapas de nuestro recorrido", explica Lauren, cuya empresa sólo mantiene un margen de beneficio deliberadamente moderado: sólo le ingresa entre el 20% y el 30% del precio final. "Más que los beneficios económicos, nuestro objetivo es la concientización", afirma Lauren.

Tarjetas de identificación de Jerusalén

Tras el polémico video con ropa de cárcel, las autoridades israelíes revocaron el carné de identidad temporal de Jerusalén de su hermano Edmon, a cargo del diseño para el evento. Aunque Lauren y su familia aún conservan los suyos, su situación sigue siendo delicada pues las imágenes en redes sociales de Lauren con ropa de prisionera ampliamente compartidas, desencadenaron una investigación sobre el estatus legal de toda la familia.

"Toda esta experiencia me parece un intento deliberado de silenciar mi voz y reprimir mi expresión artística", advierte Lauren.

"Como titular de un carné de identidad de Jerusalén, no tengo nacionalidad ni ciudadanía", explica la emprendedora desde Kufur Aqab, aislada del resto de Jerusalén por el muro de separación israelí.