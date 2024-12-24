En mis noches no hay descanso. Hace un año que no duermo una noche entera. Antes, lo que me mantenía despierta era el sonido de las bombas cayendo y los gritos que seguían después. Ahora es el recuerdo de esos momentos lo que me impide cerrar los ojos en mi pequeña habitación de Kafr el-Sheikh, a 130 kilómetros al norte de El Cairo, en Egipto.

Llevo aquí siete meses. No tenía planeado quedarme aquí tanto tiempo.

Yo fui una de las "afortunadas" que logró cruzar la frontera de Rafah antes de que Israel la sellara en mayo pasado, encarcelando a los palestinos, incluidos mis padres, en un campo de exterminio.

La mayoría de las mañanas, cuando me despierto, me toma un momento darme cuenta de dónde estoy. Cuando comprendo que no me encuentro en el calor de mi cama, en el campamento de Nuseirat en Gaza, un dolor sordo me golpea la garganta y baja hasta la boca del estómago. Es el dolor que he llegado a conocer como la añoranza de mi familia. Me siento vacía.

Gaza está agonizando

Cuando me encuentro con otros desplazados de Gaza aquí (alrededor de 100.000 hemos huido a Egipto desde el comienzo de la brutal ofensiva), nos reunimos para recordar nuestro hogar y compartir nuestro deseo de regresar siempre.

Pero después de un año de la ofensiva israelí, estoy perdiendo la esperanza. Gaza está agonizando.

Incluso si mi familia encuentra una manera de evacuar y reencontrarse conmigo en Egipto, ¿qué pasará entonces? Lo hemos perdido todo. Pienso en mis padres. Pasaron su vida intentando construir un hogar, darnos educación a mí y a mis hermanos a pesar de vivir bajo la ocupación, y ahora no tienen nada. Deberán empezar desde cero.

¿Cómo comenzamos de nuevo? Llevamos un dolor llamado Gaza, un dolor llamado genocidio.

Sigo pensando que nuestras vidas terminaron en septiembre pasado. Esa fue la última vez que tomamos fotografías, disfrutamos de comidas y de la compañía de amigos.

El 7 de octubre lo cambió todo.

Los bombardeos nunca se detuvieron

Era sábado por la mañana. Había un evento en mi universidad al que esperaba con ansias asistir con mis amigos.

Me desperté en mi casa de Nuseirat con el sonido de los bombardeos, pero esto no es algo inusual en Gaza. Siempre hemos estado bajo el ataque de Israel, aunque al mundo no parecía importarle hasta el año pasado.

Pensé que la incursión podría durar unas pocas horas, o en el mejor de los casos unos días.

Pero en lugar de eso, los ataques se intensificaron, y al sonido de las bombas le siguió el dolor de los gritos mientras las familias gritaban por la pérdida de sus seres queridos.

Después de dos días de este sufrimiento, nos dijeron que debíamos evacuar porque nuestro barrio sería bombardeado.

Salimos sólo por unos días, primero a la escuela local de UNRWA, y luego a la casa de mi tío a unas calles de distancia antes de regresar a nuestro hogar el 12 de octubre. Hubo destrucción, pero nuestro lugar todavía estaba en pie.

Sin embargo, días después, llegaron las órdenes de evacuación de Israel para todo el norte de Gaza. Venían a destruir nuestras casas.

Cuando salimos, nadie imaginó que estaríamos desplazados durante un año.