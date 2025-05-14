Cada 14 de mayo, Guatemala celebra oficialmente el “Día Nacional de la Amistad entre Guatemala e Israel”, una fecha que no solo simboliza el respaldo histórico del país centroamericano al estado de Israel, sino que también revela una conexión política, militar y religiosa que, a lo largo de más de siete décadas, se ha fortalecido.

Establecida por decreto en 2018 durante el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales, esta conmemoración obliga al sistema educativo a organizar actividades que promuevan la cultura y la historia de Israel . Por eso, en las escuelas niños y jóvenes suelen participar en presentaciones que incluyen dibujos, videos promocionales, bailes y canciones tradicionales israelíes.

Y cada año se produce en las calles de toda Guatemala una escena poco común: una gran marcha nacional que integra desfiles escolares, carrozas decoradas, grupos de iglesias neopentecostales y evangélicas, bailes típicos y cientos de personas ondeando las banderas de ambos países para celebrar su relación. El evento suele ir acompañado por operativos logísticos de gran escala organizados por autoridades y colectivos religiosos.

Pero las huellas de la profunda relación entre Guatemala e Israel no se limitan a este día, sino que son visibles de forma permanente en espacios públicos: desde avenidas nombradas “Jerusalén Capital de Israel” en departamentos de todo el país, hasta monumentos con la estrella de David y banderas de Israel.

Un fiel aliado de Israel desde antes de su fundación

Después de Estados Unidos, Guatemala fue el segundo país en votar a favor de la creación del estado de Israel en la Asamblea General de la ONU, en 1947. El entonces embajador guatemalteco ante Naciones Unidas, Jorge García Granados, desempeñó además un rol importante al, en palabras del propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “hacer lobby (presionar) a los países” para asegurar el resultado favorable de la votación. Todo esto quedó plasmado en el libro "Así nació Israel" , de García Granados.

En 2018, el expresidente Morales dio otro paso simbólico al trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo con el consenso internacional y siguiendo, nuevamente, el ejemplo de Estados Unidos al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Durante la inauguración de la sede diplomática, Netanyahu agradeció en español a Morales y recalcó la amistad entre los dos países.

Hasta el día de hoy, esta amistad se proyecta aún en el plano diplomático. En 2023, Guatemala fue uno de los pocos países que votaron en contra de una resolución de la ONU que pedía el cese al fuego en Gaza. En ese momento, el entonces presidente Alejandro Giammattei ya había afirmado que “el enemigo de Israel es enemigo de Guatemala”. Una declaración que Netanyahu agradeció con una palabra: “Amigo”.