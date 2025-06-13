A pesar de que las bombas siguen cayendo sin pausa en Gaza, los palestinos lograron este jueves una victoria simbólica que incrementa la presión sobre Israel. La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que exige un alto el fuego inmediato y llama a la comunidad internacional a adoptar “todas las medidas necesarias” para instar a Tel Aviv a detener su ofensiva.
La resolución, promovida por España y adoptada este jueves, "exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente" en Gaza. No obstante, cabe destacar que las resoluciones de la Asamblea General, a diferencia de las del Consejo de Seguridad, no tienen un carácter vinculante.
Adoptada por 149 votos a favor, 12 en contra –entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina y Paraguay– y 19 abstenciones, la resolución pone presión sobre Israel levante el bloqueo, abra los pasos fronterizos y “permita la distribución de ayuda humanitaria” en todo el territorio palestino, arrasado tras más de 20 meses de incesantes bombardeos.
Además, la Asamblea también aprobó un proyecto de resolución que insta a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que Israel cumpla con el derecho internacional, subrayando la necesidad de que rinda cuentas.
“La comunidad internacional debe lanzar un mensaje contundente”, dijo el embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez Hernández, antes de la votación, e instó a todos los Estados miembros a votar a favor del proyecto.
Hernández destacó que la resolución reafirma el compromiso con la solución de dos Estados y "rechaza firmemente cualquier intento de cambio demográfico en Gaza y Cisjordania".
Israel utiliza "el hambre como arma"
Antes de la votación, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, describió el texto de la resolución como "el más contundente hasta la fecha sobre estos temas".
“El desprecio continuo de Israel por el derecho internacional y las resoluciones de los organismos de la ONU debe traducirse en acciones firmes, y debe hacerse ahora”, sostuvo Mansour.
Explicó que la resolución “condena enérgicamente cualquier uso del hambre como método de guerra y la negación ilegal del acceso humanitario”, y enfatiza la obligación de no privar a los civiles de sus necesidades básicas de supervivencia.
“No más armas, no más dinero, no más comercio para oprimir a los palestinos, limpiarlos étnicamente y robar sus tierras. Usen las herramientas a su alcance”, exhortó.
En contraste, desde Estados Unidos –uno de los pocos países que votó en contra– calificaron la sesión como un “fracaso”. Dorothy Shea, encargada de negocios interina de EE.UU. ante la ONU, afirmó que la resolución “envía un mensaje inaceptable” y que EE.UU. no apoya “medidas unilaterales que no condenen a Hamás”, ni que ignoren “el derecho de Israel a defenderse”.
“No aporta calma a Gaza”, cuestionó la representante de EE.UU., y añadió que “tampoco contribuye a una solución diplomática realista para avanzar hacia la paz. Está plagada de defectos graves”.
Apagón total en Gaza paraliza las operaciones humanitarias
En medio de las conversaciones diplomáticas, y lejos de cumplir con las demandas internacionales, Israel ha ampliado su ofensiva sobre los territorios ocupados. Al tiempo que ha impuesto un bloqueo total en la Cisjordania ocupada y movilizado a las fuerzas militares a la zona, según reportes de medios israelíes, Gaza sigue bajo ataque constante.
Este jueves, la ofensiva militar dañó el último cable de conexión que seguía operativo, provocando un apagón total de internet que paralizó las operaciones humanitarias en el enclave.
Así lo informó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, a los periodistas: “Se han cortado los vínculos con los servicios de emergencia, la coordinación humanitaria y la información crucial para la población civil. Hay un apagón total de internet y las redes móviles apenas funcionan”.
“En un contexto ya limitado por restricciones físicas de acceso y daños generalizados, los servicios de emergencia están desconectados y los civiles no pueden acceder a apoyo vital para sobrevivir”, añadió Haq.
A pesar de estar en la oscuridad y sin recursos, los palestinos siguen siendo bombardeados por Israel.
En la madrugada del viernes, una serie de ataques aéreos israelíes en el sur y centro de Gaza mataron a al menos 11 palestinos, y decenas más resultaron heridos, según reportó la agencia de noticias palestina WAFA.
Por un lado, un ataque en Jan Yunis, en la zona de Batn Al-Samin, mató a cinco personas e hirió a varias más.
En un ataque separado contra un grupo de civiles en el campamento de refugiados de Al-Maghazi, en la región central del enclave, Israel mató a otros seis palestinos. Así lo indicó WAFA, agregando que los heridos fueron trasladados al Hospital Mártires de Al-Aqsa para recibir tratamiento.
Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha perpetrado una ofensiva genocida contra Gaza que ha causado la muerte de casi 54.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, ignorando los llamados internacionales a un alto el fuego.
Entre los muertos se teme que haya unos 11.000 palestinos sepultados bajo los escombros de viviendas arrasadas. Sin embargo, expertos estiman que la cifra real podría superar los 200.000 fallecidos, muy por encima de los datos oficiales difundidos por las autoridades gazatíes.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre pasado contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.