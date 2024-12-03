ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
¿Una tregua de papel?: Israel viola más de 70 veces alto el fuego en Líbano
Las infracciones de Israel a la tregua con Hezbollah en el Líbano van en aumento, poniendo en riesgo el cese del fuego. En medio, el sufrimiento de la población persiste ante las dudas sobre la paz.
¿Una tregua de papel?: Israel viola más de 70 veces alto el fuego en Líbano
Las continuas violaciones del alto al fuego por parte de Israel amenazan con desestabilizar la frágil tregua alcanzada con Hezbollah. / AA
3 de diciembre de 2024

Al menos 73 violaciones a la tregua con Hezbollah en el Líbano ha perpetrado Israel en los últimos cinco días. La más reciente fue en la ciudad de Naqoura, donde el ejército israelí abrió fuego en la mañana de este lunes. En total, las infracciones de Tel Aviv al alto el fuego, pactado el pasado 27 de noviembre, dejan dos muertos y 10 heridos.

De hecho, tan solo en la madrugada del domingo, Israel habría infringido el acuerdo en 11 ocasiones. Así lo afirmó un comunicado del Ejército de Tel Aviv que reportó que sus fuerzas “llevaron a cabo una serie de operaciones dirigidas contra centros de Hezbollah en el sur del Líbano”.

Los militares israelíes justificaron estos incumplimientos señalando que “la tarde de este sábado, las fuerzas de la Brigada de Paracaidistas detectaron a un grupo de individuos armados cerca de una iglesia en el sur del Líbano” por lo que “abrieron fuego contra ellos y lograron eliminarlos”.

Las infracciones israelíes a la tregua incluyeron demoliciones de edificios, bombardeos de artillería, disparos de ametralladoras y operaciones de francotiradores. Lo que, en conjunto, genera un panorama de devastación en varias localidades del país.

Según un recuento de la agencia de noticias Anadolu, que se basa en informes de la agencia oficial libanesa, Israel ha atacado sistemáticamente ciudades del sur del Líbano, incumpliendo la tregua en al menos 73 ocasiones desde que entró en vigor el pasado 27 de noviembre.

El pasado viernes 29 de noviembre, Israel llevó a cabo siete ataques en el distrito de Marjayoun, provincia de Nabatiye. En uno de los incidentes, un proyectil impactó una vivienda en Tel Nahas, cerca de Burj Al-Muluk, justo cuando el propietario entraba en su casa, aunque logró salir ileso.

También se reportaron bombardeos en las localidades de Markaba y Talussa, así como incursiones de tanques en el distrito occidental de Jiyam, donde arrasaron tierras agrícolas y arrancaron olivos en Kfarkela, según la agencia de noticias oficial del Líbano.

Recomendados

En la misma línea, el pasado miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, se documentaron al menos 18 violaciones israelíes en el sur del Líbano que dejaron al menos diez personas heridas.

Un alto el fuego en peligro

El alto el fuego alcanzado entre Hezbollah e Israel, mediado por Francia y Estados Unidos, puso fin a más de 14 meses de enfrentamientos transfronterizos que se intensificaron tras una ofensiva sin precedentes de Israel desde septiembre pasado.

De acuerdo con el pacto, las fuerzas israelíes se retirarán progresivamente al sur de la frontera de facto de la Línea Azul, mientras que el ejército libanés se desplegará a lo largo de la frontera en un plazo de 60 días, y Hezbollah se replegará al norte del río Litani.

Aunque la implementación del acuerdo será supervisada por Estados Unidos y Francia, los detalles de los mecanismos de cumplimiento aún no han sido definidos.

La ofensiva israeli sobre el Líbano ha matado a más de 3.960 personas, herido a más de 16.500 heridos y desplazado a más de un millón desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud local.

Las continuas violaciones del alto al fuego por parte de Israel amenazan con desestabilizar la frágil tregua alcanzada con Hezbollah. Los recientes ataques evidencian la falta de garantías para que Israel rinda cuentas y deje de poner en jaque la paz en la región. Lo cierto es que el sufrimiento de la población libanesa persiste y el futuro de un cese de hostilidades duradero se torna cada vez más incierto.

FUENTE:TRT Español
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar