En plena escalada militar en Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano y Siria, Israel intensificó la semana pasada su ofensiva con un ataque aéreo selectivo cerca de Damasco. Tel Aviv justificó la operación como represalia por un presunto ataque de un “grupo fuera de la ley” contra civiles drusos sirios. Amparado en el argumento de brindar protección, Israel reafirmó su papel autoproclamado como defensor de los drusos dentro del territorio sirio.

Esta narrativa que presenta a Israel como un salvador tiene raíces de, al menos, un siglo. Los líderes sionistas han promovido históricamente la fragmentación sectaria en la región para asegurar el dominio israelí, especialmente en Líbano y Siria. Prueba de ello son las alianzas con líderes maronitas y el respaldo a grupos falangistas durante la guerra civil libanesa. En Palestina, los sionistas buscaron dividir a cristianos, musulmanes y drusos, con la intención de aislar a estos últimos, considerándolos como potenciales aliados.

En los años 60, tras la ocupación israelí de los Altos del Golán durante la guerra árabe-israelí, Israel se encontró allí con una mezcla de comunidades: árabes sunitas, turcomanos, circasianos y drusos. La mayoría fue desplazada tras la ocupación de 1967. Los drusos, sin embargo, permanecieron, coexistiendo de forma tensa con los nuevos colonos israelíes tras la anexión ilegal del Golán en 1981.

¿Por qué los drusos son importantes para Israel?

Más allá del valor estratégico del Golán, Israel se sintió atraído por las aptitudes militares de los drusos. La lealtad de los drusos palestinos a los gobiernos israelíes y su pragmatismo convirtieron a la comunidad drusa siria en una pieza clave dentro de la política israelí hacia Siria. Desde entonces, los drusos, especialmente aquellos que se encuentran del otro lado de la frontera, en Siria, emergieron como un instrumento potencial en la estrategia regional de Israel, particularmente tras la caída del régimen de Assad.

Los drusos estuvieron al frente de la revolución que derrocó a Assad el 8 de diciembre de 2024. Tradicionalmente cautelosos frente a las divisiones políticas en Siria, sus líderes Hikmet Al-Hajari y Yousef Yabur fueron acusados de pasividad durante la guerra civil, en particular tras la sospechosa muerte del guía espiritual Jeque Ahmed Al-Hajari en 2012 y la supuesta colaboración de su sucesor con el régimen.

Esa postura cambió en agosto de 2023, cuando protestas masivas en Suweida, corazón de la comunidad drusa, fracturaron su relación con el régimen. Por eso, la caída de Assad fue recibida con júbilo en esas zonas.

Sin embargo, la negativa de Hikmet Al-Hajari a reconocer o dialogar con el nuevo gobierno de Ahmed Al-Sharaa ha impedido la reconciliación, dejando a la comunidad políticamente a la deriva.

El oportunismo de Israel

Ante la mayor crisis de seguridad en décadas tras el ataque del 7 de octubre, y preocupado por las amenazas que provienen de Líbano y Siria, el gobierno israelí de extrema derecha encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu busca ahora aprovechar el desorden post-Assad. Es aquí justamente donde cobra relevancia el rol de los drusos.

Aunque la influencia de Irán y sus aliados en la región se ha debilitado, Israel aprovecha cada grieta en la frágil estructura política siria. Y ve a los drusos sirios como un posible aliado para debilitar el control del Estado central sirio. Una de las opciones que evalúa es la creación de una zona de amortiguamiento en el sur de Siria, una reminiscencia de su fallida “zona de seguridad” en Líbano, desmantelada en 2000.

Desde los años 60, Israel ha soñado con un enclave druso semi-autónomo en el sur de Siria, alineado informalmente con Tel Aviv. Un modelo de autonomía basado en el principio de "divide y vencerás" que pueda debilitar al Estado central sirio y proporcionar a Israel una frontera dócil.

Intentos previos fracasaron por la reticencia drusa a enfrentarse abiertamente al régimen de Assad. Tras la derrota del general druso Selim Hatum a manos de Hafez Al-Assad en 1966, los drusos fueron apartados del Ejército y su poder político disminuyó. Aunque Israel buscó aprovechar estas tensiones, la falta de un liderazgo fuerte y su negativa a luchar contra Assad frustraron esos planes.

Con nuevos brotes de violencia en localidades como Yaramana y Sahnaya, ese viejo plan vuelve a ganar fuerza. Esto alentó a Israel a llevar a cabo ataques incluso cerca del palacio presidencial en Damasco.