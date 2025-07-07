Las conversaciones indirectas se celebraron en Qatar, en la víspera del encuentro entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, y mientras Gaza sigue bajo fuego, con decenas de palestinos cuyas vidas son arrebatadas en los bombardeos cada día.
Las negociaciones, que comenzaron en Doha, giran en torno a mecanismos de implementación e intercambio de rehenes, y la comunicación entre las partes se da a través de mediadores, reveló una fuente palestina cercana al proceso a la agencia de noticias AFP.
A eso se suma que fuentes palestinas, citadas por la agencia Reuters, aseguran que la delegación israelí no tenía autoridad suficiente para avanzar hacia un acuerdo. “Tras la primera sesión de negociaciones indirectas en Doha, la delegación israelí no está lo suficientemente autorizada para alcanzar un acuerdo, ya que no tiene verdaderos poderes de decisión”, señalaron.
Tel Aviv, por su parte, negó los reportes de un estancamiento en las negociaciones e informó de avances, según un comunicado oficial. De acuerdo al Canal 12 israelí, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado este lunes que se han logrado avances. “Las conversaciones se desarrollan en un ambiente positivo”, indicó.
Así fue el camino hacia nuevas negociaciones
El camino hacia estas conversaciones se inició luego de que, el pasado 27 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel había aceptado las condiciones para un alto el fuego de 60 días, e instara a Hamás a aprobarla.
Entonces, Hamás dijo que había dado una respuesta "positiva" a los mediadores y que estaba preparado para negociar "inmediatamente" su implementación, según un comunicado oficial.
También destacó que existe un consenso extendido entre los grupos palestinos en torno a su respuesta. “Hemos mantenido amplias comunicaciones con líderes de las facciones palestinas para coordinar y consultar sobre nuestra respuesta al documento marco relativo al cese de la agresión contra Gaza y los mecanismos para su aplicación”, declaró Hussam Badran, jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales de Hamás.
Según informaron fuentes del grupo a la agencia de noticias EFE, la propuesta incluiría garantías para una tregua total mientras continúen las negociaciones, que comenzarían durante un cese de hostilidades inicial de 60 días con el objetivo de "un alto el fuego permanente y una retirada completa y gradual de Gaza".
Asimismo, medios israelíes informaron que la última propuesta probablemente incluya la liberación gradual de la mitad de los rehenes israelíes vivos (10) y la mitad de los restos (18) a lo largo de 60 días. A cambio, Tel Aviv liberaría a un mayor número de prisioneros palestinos que aún se encuentran en sus cárceles e iniciaría la retirada parcial de tropas de las zonas acordadas previamente dentro de Gaza.
Sin embargo, Netanyahu no tardó en enfriar el clima de optimismo. En su primera declaración tras los anuncios de Trump la semana anterior, la oficina del primer ministro calificó de “inaceptables” los cambios planteados por Hamás a la última propuesta de alto el fuego. Aunque no detalló el contenido de esas modificaciones, informó que fueron confirmadas a Israel el viernes por la noche.
No obstante, pese a estas declaraciones, Netanyahu instruyó a su equipo a continuar con las conversaciones en Doha, cuya primera ronda comenzó la noche del domingo, a las 9:30 p.m., y concluyó horas después. Este lunes por la mañana, Netanyahu aseguró que los negociadores israelíes tienen instrucciones claras para lograr un acuerdo bajo condiciones “aceptables” para Tel Aviv.
Del optimismo de Trump y los obstáculos de Netanyahu: ¿qué sigue?
Mientras los países mediadores mantienen sus intentos por cerrar brechas para lograr un acuerdo en Qatar, Netanyahu viajó el domingo desde Tel Aviv hacia Washington para reunirse con Trump, en lo que será su tercera visita a la Casa Blanca desde que el republicano regresó a la Presidencia en enero.
Antes de su encuentro con Netanyahu, Trump reiteró su optimismo sobre un posible acuerdo. "Creo que hay buenas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo con Hamás esta semana respecto a varios rehenes... Hemos sacado a muchos, pero en cuanto a los rehenes restantes, muchos saldrán. Creemos que lo lograremos esta semana", declaró a la prensa.
Así, Trump ha mostrado un fuerte interés en lograr un acuerdo, mientras que la población de Gaza, agotada y devastada, clama por un alto el fuego que detenga los ataques brutales de Israel y alivie la crisis humanitaria.
Sin embargo, el mayor obstáculo parece seguir siendo la postura del propio Netanyahu.
Desde los primeros días de los bombardeos incesantes de Israel contra Gaza, que empezaron el 7 de octubre de 2023, países y organismos internacionales han participado en esfuerzos continuos para poner fin a la ofensiva y alcanzar un cese del fuego con Hamás, además de negociar un intercambio de rehenes y prisioneros.
Sin embargo, casi todas esas iniciativas han fracasado, principalmente por los obstáculos impuestos por Netanyahu, quien ha insistido en mantener los ataques y ha planteado condiciones tan exigentes que dificultan cualquier posibilidad de acuerdo. Entre ellas, solicitudes inaceptables para el grupo palestino, como permitir que Tel Aviv mantenga su presencia en Gaza o que Hamás se disuelva.
Palestinos siguen muriendo bajo bombardeos
Mientras las delegaciones negocian, los ataques israelíes no se detienen. En las primeras horas del lunes, al menos 10 personas murieron en bombardeos que alcanzaron una clínica utilizada como refugio y un edificio residencial en el barrio Tel al-Hawa, en Ciudad de Gaza.
El domingo, una nueva oleada de ataques mató al menos a 81 palestinos. La mayoría de los bombardeos se concentraron en Ciudad de Gaza, aunque también hubo ataques en el campamento de refugiados de Nuseirat y en el sur del enclave, especialmente en la zona de Al-Mawasi, donde carpas de civiles desplazados fueron impactados.
Uno de los hechos más letales del día ocurrió en Ciudad de Gaza, cuando aviones israelíes bombardearon dos viviendas que alojaban a familias desplazadas en los barrios de Sheikh Radwan y Al-Nasr, matando al menos a 25 personas. Testigos relataron que las casas estaban llenas de personas durmiendo, en su mayoría mujeres y niños, y que varias continúan atrapadas bajo los escombros.
Otro ataque especialmente mortífero se registró en el centro del enclave, donde el ejército israelí mató a cuatro personas y dejó a 25 heridas tras bombardear un área de distribución de ayuda cerca de Wadi Gaza, informó el hospital Al-Awda.
Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a más de 57.400 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños.
Los ataques continúan, incluso después de que la Corte Penal Internacional emitiera en noviembre órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, Tel Aviv enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.