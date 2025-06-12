La figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha marcado la política de Argentina durante los últimos 20 años y el revés judicial que ahora enfrenta agita el mapa político del país. En un fallo, cuyas repercusiones ya han trascendido el plano judicial y las fronteras de la nación, la Corte Suprema ratificó este martes la condena a seis años de prisión por corrupción contra Fernández, que además la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.

La decisión se desprende de un recurso que presentó la defensa de la expresidenta contra la sentencia dictada en 2022, que la declaró culpable de administración fraudulenta en relación con la adjudicación de obras públicas durante su mandato. Fernández, quien gobernó el país de 2007 a 2015 y fue vicepresidenta de 2019 a 2023, ha rechazado reiteradamente la legitimidad del proceso judicial, calificándolo como un caso de “lawfare”, es decir persecución judicial y política.

Incluso, antes de que se conociera el fallo, la exmandataria señaló al alto tribunal de actuar como "guardia pretoriana del poder económico". En esa línea, sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan "libres" por las calles, por lo que, para ella, "estar presa es un certificado de dignidad".

Sin embargo, el fallo del máximo tribunal de Argentina, adoptado por unanimidad de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que las sentencias dictadas por los tribunales anteriores “se asentaron en la profusa prueba producida" por lo que “se desestima” el recurso de la defensa. Y añadió que no se demostró “en modo alguno” que durante “el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional". En otras palabras, que el debido proceso de Fernández se garantizó.

Ahora Fernández de Kirchner, de 72 años, debe presentarse ante el tribunal en los siguientes cinco días hábiles para recibir la notificación de su pena. También tiene la opción de pedir prisión domiciliaria por tener más de 70 años. De hecho, según la solicitud a la que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la defensa de la exmandataria ya hizo este miércoles el pedido de que cumpla los seis años de prisión en su casa en Buenos Aires.

Fernández se convierte en el segundo exjefe de Estado en Argentina en ser condenado desde el regreso de la democracia, después de Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien recibió una pena de siete años de cárcel por venta de armas.

El momento álgido en el que llega la condena

El fallo de la Corte Suprema llega en un momento electoral decisivo: apenas ocho días después de que Cristina Fernández anunciara su intención de postularse como candidata legislativa en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 7 de septiembre. De ganar en estas votaciones, la expresidenta habría obtenido fueros judiciales.

Sin embargo, con la decisión del tribunal antes del cierre oficial de listas, queda excluida de la contienda. Un revés que ahora obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a los comicios legislativos nacionales de medio término que se realizarán en octubre.

El analista político Rosendo Fraga dijo a la agencia de noticias AFP que "Cristina va a crecer políticamente", puesto que su detención ayudará a superar las divisiones internas que atraviesa el principal partido opositor. "Será difícil para un peronista ponerse en su contra" si está encarcelada, señaló Fraga.

Sin embargo, el politólogo e historiador Sergio Berensztein señaló, también en conversación con AFP, que es "un escenario político nuevo". "Cristina hoy tiene un liderazgo acotado, no es la Cristina de 2019, pero sigue teniendo relevancia", explicó. La incógnita es si su encarcelamiento "puede derivar en una gradual marginación o su muerte lenta como líder política", agregó.

Ahora bien, Cristina Fernández también deberá ser removida como presidenta del Partido Justicialista, debido a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Desde donde esté voy a seguir hablando", dijo la exmandataria el martes ante partidarios. "Seguirá siendo la líder indiscutida y los pasos a seguir los va a dar desde su casa", dijo el exgobernador de Buenos Aries y dirigente del PJ Felipe Solá.

Fernández ha sido la principal opositora y una crítica acérrima del actual presidente Javier Milei, quien incluso señaló en una entrevista de 2024 que le "encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro". De hecho, el mandatario celebró la condena de la Corte Suprema desde Israel, donde se encuentra de visita oficial , con un mensaje breve y contundente: “Justicia. Fin”. En una publicación posterior en X agregó: “La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, en referencia a quienes lo acusaban de mantener un acuerdo con la exmandataria a cambio de estabilidad política.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a las acusaciones de complicidad con el peronismo, al escribir en su perfil de X: "Muy extraño resultó el 'pacto de impunidad'".

Jornadas de protestas en rechazo a la condena

Tanto el martes como el miércoles, centenares de personas expresaron solidaridad frente a la casa de Fernández de Kirchner. A lo que se sumó que las tres centrales sindicales del país se manifestaron "contra la proscripción y en defensa de la democracia" y algunos dirigentes reclamaron llamar a huelga.