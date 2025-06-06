El Volcán de Fuego, ubicado en el centro de Guatemala y considerado el más activo de toda Centroamérica, entró nuevamente en erupción este jueves. Las autoridades ordenaron la evacuación por precaución de cientos de personas que viven en zonas cercanas al volcán.

En las últimas horas, el volcán ha expulsado columnas densas de humo y ceniza, además de arrojar material incandescente. Esta es la segunda en el año que entra en erupción; la anterior ocurrió en febrero, cuando también se registró una actividad intensa.

Según informes oficiales del jueves, los flujos piroclásticos —mezclas de gases, ceniza y rocas a alta temperatura que descienden por las laderas del volcán— se mantienen entre débiles y moderados, aunque existe la posibilidad de que su intensidad aumente. También se ha registrado caída de ceniza en varias áreas cercanas.

En este contexto, las autoridades confirmaron que al menos 800 personas fueron evacuadas. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en 43 centros educativos para este viernes, y permanece cerrada una carretera que bordea el volcán y conecta el sur del país con Antigua, ciudad colonial considerada uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979.

Las autoridades también elevaron la alerta institucional de verde a naranja como medida preventiva.

¿Por qué es tan peligroso el Volcán de Fuego?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que, aunque el comportamiento actual del volcán es moderado, las corrientes de flujo piroclástico pueden ser altamente peligrosas. Este tipo de flujo, compuesto por gases, cenizas y fragmentos de roca ardiente, desciende a gran velocidad por los flancos del volcán y puede causar daños graves a la salud e incluso la muerte si alcanza zonas habitadas.