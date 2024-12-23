Desde noviembre del año pasado, el reportero Yuval Abraham viene publicando una serie de investigaciones periodísticas para la revista digital israelí +972 Mag y para el portal de noticias Llamada Local en los que vincula la utilización de software basado en IA y el asesinato masivo de civiles por parte del ejército de ocupación israelí en Gaza.

Abraham es además realizador audiovisual. En febrero de 2024, la película palestino-israelí “No Other Land”, que codirigió con los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal, fue premiada como mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El film narra y analiza la expulsión masiva de los palestinos que viven en las aldeas de la gobernación de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

Tras la ceremonia de premiación, Abraham declaró: “En dos días regresaremos a una tierra donde no somos iguales. Yo vivo bajo una ley civil y Basel -el codirector-, bajo una ley militar. Vivimos a 30 minutos de distancia, pero yo tengo derechos electorales y Basel no los tiene. Yo soy libre de moverme donde quiera en esta tierra. Basel, como millones de palestinos, está encerrado en los territorios ocupados de Cisjordania. Esta situación de apartheid que existe entre nosotros, esta desigualdad, tiene que terminar”. A raíz de estas declaraciones, Abraham recibió varias amenazas de muerte.

La campaña más mortífera

Ya de regreso y aunque consciente del riesgo de posibles represalias, Abraham continuó con su labor periodística, concentrándose en informar sobre la campaña de exterminio de civiles por parte de Israel en Gaza. En los primeros meses posteriores a la ofensiva de octubre del 2023, Israel asesinó más civiles palestinos que en la sumatoria de todas las ofensivas anteriores desde el triunfo de Hamás en las elecciones legislativas en 2006 y el posterior bloqueo de Gaza en 2007 por tierra, aire y mar.

Desde entonces, y hasta un día antes del actual genocidio, Israel se había cobrado la vida de más de 5.000 civiles palestinos en Gaza durante los ataques de 2008, 2012, 2014 y 2021.

Cambio de paradigma

El aumento impresionante de la cantidad de palestinos asesinados por parte de Israel implica un profundo cambio de paradigma. La primera transformación es discursiva. En las cuatro guerras anteriores contra la población civil palestina de Gaza, el discurso político israelí buscaba mostrarse empático para con la población masacrada. Los voceros mediáticos, militares y políticos israelíes presentaban al asesinato de civiles como “daños colaterales”, como el precio lamentable que había que pagar por liberar a esa misma población civil del “yugo de Hamás”.

Esa retórica liberadora y paternalista iba acompañada de una política explícita de asesinatos selectivos de los líderes de la resistencia palestina durante los “períodos de paz”, y que se intensificaba durante las “guerras”.

Desde el año pasado, todo cambió drásticamente. Las palabras hipócritas articuladas con bombardeos “quirúrgicos” y con conciencia “humanitaria” fueron reemplazadas por incitaciones explícitas al genocidio. El escritor israelí Alon Mizrahi lo refleja perfectamente al recopilar lo que circula en las redes, los medios de comunicación y el discurso de todo el arco político israelí: “matar, destruir, exterminar, reducir a escombros; arrasar. No hay inocentes”.

Este cambio de paradigma discursivo vino de la mano de una transformación radical en el modo de atacar a la población civil de Gaza. Ya no se trata de destruir objetivos militares y de daños civiles colaterales, sino de producir el mayor daño en la población civil desde todos los aspectos posibles. Y es aquí donde tiene un rol fundamental la utilización de los programas basados en inteligencia artificial.