“He convivido con la ocupación desde que tengo memoria”, comenta a TRT Español la agrónoma palestina Razan Zuayter, desde su casa en el exilio en Jordania. “Mi padre huyó de los británicos y vivió un tiempo en Türkiye. Mi abuelo, que fue alcalde de Nablus, fue expulsado por oponerse al dominio británico. Toda mi familia estuvo profundamente implicada en la política y en la historia de la región”, relata.

El padre de Razan fue un referente en la lucha contra la injusticia, sembrando en ella un fuerte sentido de resistencia. La vida en Palestina le abrió los ojos desde joven, marcando el inicio de su trayectoria como activista. “Yo elegí mi propio camino para resistir la injusticia”, concluye: “La agricultura”.

Ese compromiso se afianzó años más tarde en su propio hogar. Un día, su hija veía en las noticias cómo las fuerzas israelíes destruían olivares centenarios, emblemas vivos del arraigo de los palestinos a su tierra. “No pueden amar esta tierra si arrancan los árboles”, comentó la niña. Madre e hija, juntas, rompieron a llorar. Pero más allá de la tristeza, la escena encendió una chispa de acción. Zuayter se sintió impulsada a actuar y lanzó una iniciativa de apoyo directo a los agricultores palestinos.

Durante los últimos 25 años, ha trabajado codo con codo con comunidades palestinas golpeadas por la ocupación israelí. Su misión: ayudarles a producir sus propios alimentos y proporcionar lo que muchas organizaciones de ayuda no ofrecen (semillas básicas y herramientas agrícolas) con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Cuatro millones de árboles de resistencia





La misión de Zuayter ha cobrado una nueva urgencia, ya que toda la población de Gaza se enfrenta a la hambruna en medio del devastador bloqueo israelí a la entrada de alimentos y demás ayuda humanitaria.

Fundado en 2003, el Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza (APN), una red por la soberanía alimentaria que lidera Zuayter, ha colaborado durante el último año con más de 500 agricultores en Gaza, proporcionándoles cinco millones de kilogramos de hortalizas y reconstruyendo pozos de agua esenciales para su subsistencia.

Hasta la fecha, la organización ha respaldado a cerca de 35.000 agricultores y ha plantado más de cuatro millones de árboles en Cisjordania ocupada y Gaza.

Agricultura bajo ocupación





La APN ha brindado apoyo a agricultores que enfrentan desafíos extremos para conservar su vínculo con la tierra.

Antes de la creación del estado de Israel, una antigua ley, aún aplicada por las autoridades israelíes, permite la confiscación de terrenos que no estén cultivados. Para muchos palestinos, esta normativa convierte el simple acto de plantar un árbol en una forma de resistencia legal.

En los últimos años, los colonos israelíes han intensificado la presión para afianzar su control sobre estas zonas usando tecnología de vigilancia para monitorear las actividades agrícolas palestinas.

Zuayter explica que los palestinos hacen todo lo posible por resistir la confiscación de sus tierras. Oum Isshak, por ejemplo, luego de que las autoridades israelíes le prohibieran construir una vivienda en su propia propiedad, vivió junto a su esposo en una cueva durante 60 años. La organización de Zuayter le proporcionó árboles y herramientas agrícolas, y finalmente la ayudó a trasladarse a una caravana móvil, una solución que sorteó las restricciones, ya que las estructuras temporales no se consideran construcciones ilegales.

Abdul Rahman Kasem, agricultor, se negó a vender sus tierras situadas cerca de un asentamiento israelí ilegal, a pesar de las presiones. Por ello, pagó un precio devastador. “Mi hijo fue martirizado en esta misma tierra”, comentó. Luego respondió a los colonos, según relata Zuayter. “¿Venderían ustedes la tierra que su hijo regó con su sangre?”.