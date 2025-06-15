El 13 de junio, Israel lanzó un ataque militar a gran escala en lo profundo del territorio iraní, atacando lo que afirmó eran objetivos nucleares y militares. Declaraciones oficiales israelíes enmarcaron la operación como una medida preventiva necesaria para frenar las ambiciones nucleares de Irán.

Pero el panorama más amplio, especialmente el momento y las consecuencias inmediatas, sugiere que podría haber otro objetivo en juego: un esfuerzo deliberado por desviar la atención mundial de la creciente crisis humanitaria en Gaza.

Esto no es una especulación sin base, sino que está fundamentado en el contexto regional, las tendencias diplomáticas y el propio manual estratégico de Israel.

A medida que aumenta la presión global por la ofensiva de Israel en Gaza, que ya entra en su decimoctavo mes, este ataque contra Irán parece menos una respuesta a una amenaza inminente y más una maniobra de distracción para reconfigurar las narrativas globales.

La ofensiva en Gaza ha arrastrado a Israel a una de las crisis de legitimidad más graves de su historia moderna.

El impacto de la ofensiva sobre los civiles palestinos se ha vuelto imposible de ignorar. Se han bombardeado hospitales. Se ha bloqueado la ayuda. Barrios enteros han sido arrasados.

Organismos legales internacionales, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, han tomado medidas sin precedentes. Líderes israelíes enfrentan posibles órdenes de arresto.

Mientras tanto, protestas pro-palestinas han estallado en campus universitarios, plazas públicas y escenarios diplomáticos en todo el mundo.

Precisamente en este clima de creciente aislamiento global ocurrió el ataque del 13 de junio.

De forma clave, el momento coincidió con la sexta ronda de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, auspiciadas por Omán.

Estas conversaciones, de ser exitosas, podrían haber conducido a una reducción de las tensiones regionales y a una reactivación del marco del acuerdo nuclear de 2015.

Para Israel, esta apertura diplomática representaba una amenaza: la posibilidad de que Irán recuperara cierto nivel de normalización con potencias occidentales, principalmente EE.UU., justo cuando Tel Aviv enfrenta crecientes condenas, incluso de países tradicionalmente aliados como Canadá, Francia, Reino Unido, entre otros.

Al escalar militarmente en ese momento preciso, Israel no solo interrumpió esos canales diplomáticos, sino que también aseguró que los titulares, hasta entonces dominados por la tragedia en Rafah o Deir al-Balah, se enfocaran ahora en el riesgo de una guerra con Irán.

La mirada del mundo se desvió de la crisis en Gaza hacia una renovada confrontación entre Israel e Irán. Este cambio no fue accidental, fue instrumental.

De repente, los medios internacionales comenzaron a presentar a Israel nuevamente como un Estado bajo amenaza existencial, enfrentándose a una potencia regional hostil con aspiraciones nucleares.

Esta es una narrativa que los funcionarios israelíes han cultivado durante años, y sirve a un propósito evidente: permite a Israel recuperar legitimidad moral y estratégica, especialmente en Occidente, al reafirmarse como un baluarte contra la llamada agresión iraní.

Motivos internos

Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ataque también ofrecía beneficios internos claros.

Su gobierno ha enfrentado creciente descontento, especialmente de las familias de rehenes que siguen en Gaza, así como de reservistas y sectores del estamento de seguridad israelí.

Netanyahu, que lidera el gobierno más derechista en la historia de Israel, apenas escapó de un intento de la oposición por disolver la Kneset.

En medio de acusaciones de extralimitación militar y fracaso diplomático, un ataque de alto perfil contra Irán le permitió proyectar fuerza y claridad estratégica, reorientando el discurso nacional en torno a la seguridad en lugar de la rendición de cuentas.

La tensión entre Israel e Irán no es nueva. Israel ha considerado durante mucho tiempo las capacidades nucleares y misilísticas de Irán como una amenaza directa y existencial.