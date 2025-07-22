Yahya Al-Najjar tenía apenas tres meses cuando murió de desnutrición en un hospital de Gaza, tras pasar cuatro días alimentándose solo con té, el único recurso que su familia podía ofrecerle. Su historia es una más entre los numerosos casos de hambruna extrema que, según denuncian organizaciones humanitarias, forman parte de una política deliberada de asedio por parte de Israel. Mientras el bloqueo impide la entrada de alimentos y medicinas, los ataques aéreos y las órdenes de desplazamiento obligan a los palestinos a vivir un calvario cotidiano en un territorio cada vez más reducido.

El caso de Yahya fue especialmente desesperante. En un intento por mantenerlo con vida, sus padres se vieron forzados a alimentarlo con anís —un té de hierbas común en la región— después de buscar sin éxito leche de fórmula y suplementos, según contaron a la agencia de noticias Anadolu.

Entre lágrimas, la madre de Yahya describió los últimos días de vida de su bebé. “Se chupaba la mano todo el tiempo”, relató, describiendo su hambre evidente.

Su cuerpo, visiblemente desnutrido, pronto mostró señales de malnutrición severa, incluyendo distensión abdominal y costillas marcadas, lo que llevó a su ingreso en cuidados intensivos. Contó que los médicos lo diagnosticaron con desnutrición luego de llevarlo al hospital con síntomas como diarrea y estómago hinchado. Su nivel de azúcar en sangre bajó poco después y su condición empeoró rápidamente.

Los médicos advirtieron a la familia que Yahya necesitaba urgentemente leche de fórmula para sobrevivir. Pero, con todos los pasos fronterizos cerrados a la entrada de productos humanitarios y comerciales desde el 2 de marzo, la fórmula desapareció de los estantes en Gaza. La madre explicó que Yahya ya había sido hospitalizado anteriormente y tratado con fórmula proporcionada por el hospital, lo que permitió una breve recuperación.

Tras agotarse ese suministro en el hospital, su estado volvió a deteriorarse.

Y murió de desnutrición.

“¿Qué hizo este niño para merecer morir solo porque no pudo recibir fórmula?”. Aclaró que Yahya no padecía ninguna condición médica más allá de la desnutrición. Ella misma, también desnutrida, no podía amamantar, y no existían alternativas.

Envuelto en una mortaja blanca, Yahya fue llevado por su padre, Fadi Al-Najjar, hasta su tumba —su pequeño cuerpo sin las ropas nuevas que suelen asociarse con los recién nacidos. Afligido, su padre no pudo hablar y lloró en silencio mientras enterraba a su hijo.

76 niños murieron a causa del hambre

El Ministerio de Salud de Gaza informó el domingo que el bloqueo israelí, que ha restringido la entrada de ayuda humanitaria desde octubre de 2023, ha provocado la muerte de 86 palestinos —76 de ellos niños— a causa del hambre y la desnutrición. Asimismo, señaló que 18 personas murieron de inanición en solo 24 horas, calificando la situación como una “masacre silenciosa” que se desarrolla bajo un asedio prolongado.

Por su parte, el monitor de derechos humanos Euro-Med Human Rights Monitor informó que otro bebé, de solo 35 días de nacido, murió poco antes que Yahya por las mismas condiciones. “Estos no serán los últimos niños que mueran a menos que esta política de hambre se detenga”, advirtió.

Aclaró que la hambruna afecta a todos los grupos etarios en Gaza, con “cientos de niños, mujeres y ancianos colapsando por el hambre severa”. “Es solo cuestión de tiempo antes de que veamos muertes masivas por inanición”, alertó.

Durante la última semana, activistas palestinos han documentado personas desmayándose en las calles por hambre. Además, según la Oficina de Medios de Gaza, alrededor de 650.000 niños están en riesgo de morir por hambre y desnutrición, y unas 60.000 mujeres embarazadas enfrentan riesgos graves debido a la falta de alimentos y atención médica básica.

"Una realidad horrorosa": UNICEF

En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió el lunes una dura advertencia sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en Gaza, calificándola de “desastre provocado por el ser humano”.

“El hambre está generalizada en Gaza y la gente está muriendo”, publicó la agencia en X, describiendo un panorama sombrío de la vida diaria bajo el asedio israelí.

UNICEF señaló que “la desnutrición mortal entre los niños está alcanzando niveles catastróficos” y que “los alimentos son peligrosamente escasos y el agua potable está por debajo de los niveles de emergencia”.

“La ayuda humanitaria está severamente restringida y es peligrosa de alcanzar”, agregó la agencia de la ONU, en referencia a que la única forma de acceder a ella es en los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, ampliamente cuestionada, y cerca de donde se han producido gran cantidad de muertes por disparos de las fuerzas israelíes.

“El hambre es una realidad horrorosa para los niños y las familias en Gaza”, concluyó.

