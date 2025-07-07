Buques, puertos y centrales eléctricas fueron los blancos de ataques orquestados desde Tel Aviv contra Yemen, en una nueva escalada de tensiones contra los hutíes. Este lunes, el ejército israelí lanzó una serie de bombardeos aéreos y navales que apuntaron contra lo que denominó son infraestructuras estratégicas del grupo, entre ellas el puerto de Hodeida, Ras Issa, Salif y la central eléctrica de Ras Al Jatíb. La ciudad de Al Hudaydah, en el oeste de Yemen, también fue bombardeada, reportaron previamente medios afiliados a los hutíes.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, declaró que "entre los objetivos” de los ataques “también se encuentra el buque 'Galaxy Leader', secuestrado y capturado por los hutíes hace dos años en el mar Rojo", según citó el diario The Times of Israel. "Como advertí, Yemen será tratado como Teherán", añadió Katz, repitiendo una amenaza de la semana pasada. En la misma línea, las fuerzas israelíes dijeron en un comunicado que los ataques se dirigieron a instalaciones supuestamente utilizadas “para transferir armas del régimen iraní”.

Momentos antes de los bombardeos, el ejército de Tel Aviv emitió alertas de evacuación para tres puertos y una central eléctrica en el oeste de Yemen, citando las actividades militares de los hutíes en esos lugares.

Hutíes responden con nueva ola de misiles desde Yemen

Horas después de los bombardeos, los hutíes se atribuyeron una serie de ataques con misiles y drones contra varios puntos de Israel, en respuesta a los ataques de Tel Aviv contra Yemen.

En un comunicado televisado, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que se lanzaron misiles balísticos hipersónicos contra el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, el puerto de Ashdod y una central eléctrica en la ciudad sureña de Ashkelon.

Los hutíes también dispararon ocho drones contra el puerto de Eilat, en el sur de Israel, añadió. "Los misiles y drones alcanzaron sus objetivos, ya que los misiles interceptores israelíes no lograron interceptarlos", declaró Saree.

Aún no se han publicado detalles sobre los daños causados ​​por los ataques hutíes.

El domingo, el ejército israelí había informado que detectó y trató de interceptar dos misiles lanzados desde Yemen. En un mensaje publicado en Telegram, las fuerzas armadas indicaron que “los intentos de interceptación están bajo análisis”.