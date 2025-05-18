CÓRDOBA, Argentina — En 2014, cuando el empresario argentino Andrés Fassi llegó a la presidencia del Club Talleres de Córdoba, “El Matador”, uno de los diez clubes con más hinchas de Argentina, el equipo había caído a la tercera división, tenía solo 1.700 socios activos y era propietario de apenas dos pases de jugadores de su plantel superior. Por si fuera poco, su predio de entrenamiento estaba por rematarse.
Una década después, el club acumula dos subcampeonatos en primera división y cuatro participaciones en la Copa Libertadores, el máximo certamen continental. Construyó canchas de entrenamiento, un centro de alto rendimiento, sus divisiones juveniles son reconocidas por su profesionalismo, tiene 70.000 socios activos y el pase de 60 jugadores, incluyendo el 85% del plantel superior. Es la etapa de mayor éxito social y deportivo de su historia.
¿Cómo lo logró?
“Lo que hicimos distinto en Talleres, y que por suerte se está imitando en otros clubes de Córdoba, es profesionalizar la tarea dirigencial, aplicar criterios del sector privado al manejo del club. Es necesario dar esa discusión en el fútbol argentino. Pero cuando la quisimos dar, perdimos 29 a 1”, dice Miguel Cavatorta, director de Comunicaciones de Talleres, a TRT Español, en referencia al último intento fallido de Fassi en la AFA.
Fassi, quien busca modificar el estatuto para presentarse a un cuarto mandato este año, logró estos resultados manteniendo la figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro. Sin embargo, el empresario, abiertamente enfrentado con la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, sostiene que el club podría ir aún más lejos si se convirtiera en una sociedad anónima deportiva.
“Este es el fútbol del campeón del mundo, bicampeón de América. Tenemos las hinchadas más apasionadas, el mejor folklore, somos el segundo exportador de talento detrás de Brasil, y aún así nuestro fútbol está fundido. La mayoría de los clubes tiene serios problemas económicos, la infraestructura está deteriorada y tratamos muy mal a los hinchas que van a la cancha. Comercializamos muy mal nuestra liga al mundo”, agregó Cavatorta.
Ser o no ser sociedad anónima: la intervención de Milei
Permitir o no la conversión de clubes en sociedades anónimas es una discusión que lleva décadas en el fútbol argentino. En los noventas, entre sus impulsores se encontraban el ex presidente Mauricio Macri, por entonces al frente del Club Boca Juniors quien también por entonces quiso llevar la discusión al seno de la AFA. Pero al igual que al presidente de Talleres, no le fue bien.
En tiempos recientes, el principal impulsor de las SAD ha sido el propio presidente Javier Milei. El artículo 345 del megadecreto presidencial del 23 de diciembre, su primer acto de gobierno, modificaba la Ley del Deporte y abría la puerta a que los clubes pudieran recibir capitales privados y transformarse en empresas.
“El que quiera seguir siendo asociación civil, puede hacerlo. El que quiera capitalizarse y ser una SAD, también”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni días después en una de sus conferencias. La Casa Rosada justificó la medida como una forma de profesionalizar el deporte y permitir inversiones, siguiendo ejemplos europeos, como el de la Premier inglesa o la League 1 de Francia.
“Acá se está pidiendo un marco que permita mayor participación de capitales privados. Pero para que un club sea SAD o cualquier otra figura legal, debe pasar por la asamblea y aprobarlo los socios”, sostuvo Cavatorta, en línea con la Casa Rosada. En septiembre pasado, Fassi visitó la sede presidencial y regaló a Milei la camiseta número 1 de arquero de Talleres, en recuerdo de su paso como jugador en Chacarita.
El rechazo de la AFA
La reacción en contra fue inmediata y casi unánime. La AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, reafirmó que sus estatutos sólo permiten la afiliación de clubes como asociaciones civiles. En noviembre, un mes antes del decreto, ya había reunido a 45 clubes en asamblea para rechazar por escrito cualquier intento de privatización.
El conflicto escaló a tribunales. En marzo, la Justicia Federal, en respuesta a una presentación de la Liga de Fútbol de Salto, suspendió la aplicación del artículo 345. La medida fue ratificada en segunda instancia, considerando que el gobierno no había demostrado urgencia para legislar por decreto. Además, el tribunal advirtió que afectaba la autonomía de las instituciones deportivas.
“Esta discusión llega tarde, porque en el resto de las grandes ligas del mundo esto se debatió hace años. Ahora se discute cómo administrar mejor y atraer recursos, no si es un club o una SAD”, dijo Carlos García, abogado especialista en derecho deportivo, con escritos a favor de permitir las SAD en Argentina.
Para García, aunque nunca sirve copiar recetas extranjeras, hay modelos interesantes como el español y el francés que Argentina podría considerar. “El fútbol argentino, fuera de un puñado de clubes grandes, es muy pobre. En primera, muchos clubes son crónicamente deficitarios y en segunda división la mayoría han tenido gerenciamiento, una privatización encubierta porque se sabe que hay clubes con dueño”, afirmó.
En la vereda opuesta de Talleres, no solo en lo deportivo –protagonizan el clásico de la provincia–, está Belgrano, el otro equipo grande de Córdoba. Desde 2019, el club está blindado contra cualquier privatización por decisión de sus socios en asamblea, tras una etapa de gerenciamiento.
“Entendemos el club no solo como un espacio de los socios, sino como parte de un entramado social, de un territorio específico, que es nuestro lugar de pertenencia y no podría ser otro. Nuestro desafío es demostrar que se puede tener un modelo profesional y exitoso sin dejar estos valores de lado”, dijo a TRT Español Claudio Giomi, secretario del club ubicado en Alberdi, un barrio obrero con afluencia de inmigración peruana y boliviana.
“La estructura profesional sostiene otras 16 disciplinas. Estamos comenzando con fútbol para no videntes. No hay una lógica de rentabilidad económica, sí de rentabilidad social, que no se tiene en cuenta cuando se habla del fútbol como industria”, añadió Giomi.
A pesar de sus posturas enfrentadas en torno al debate de las SAD, Giomi y Cavatorta coinciden en que es la profesionalización de la gestión dirigencial lo que permite lograr clubes economicamente sanos que pueden elaborar planes a largo plazo. Algo que se torna un desafio doble en el entorno del fútbol argentino.
En la última década, la Primera División no repitió dos temporadas consecutivas con el mismo formato. Desde 2015, el torneo pasó de 20 a 30 equipos, se dividió en zonas, volvió al formato todos contra todos y alternó descensos por promedio, por tabla anual o, directamente, ninguna de las dos. Un estado de improvisación permanente en la liga del campeón del mundo.