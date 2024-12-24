Ciudad de Bergen, puerta de los fiordos noruegos. Día de verano. Decenas de personas suben una montaña y se reúnen en torno a un árbol. Allí cantan, comen y bailan como parte de una tradición de raíces muy lejanas a Noruega: es el ritual de la yunza, una celebración peruana de culto a la Pachamama, la madre tierra.

Los que asisten no son solo peruanos, son latinoamericanos de todas partes, y la montaña, Fløyen, es la más céntrica y concurrida de la ciudad. Se reúnen aquí, espontáneamente, hace 15 años. Y la yunza es solo una muestra más del sentido de comunidad que se viene construyendo entre los latinos que residimos en Noruega.

Marco Antonio Corrales, peruano que vive en el país desde 2007, es uno de los habituales participantes de la yunza. Según él, esta celebración ha adquirido tintes multiculturales que le dan a ese lugar tan remoto un sentido de hogar. “Es una actividad que realza los lazos de hermandad”, explica Corrales, “sin distinción de clase social, cultura ni nacionalidad.”

De acuerdo con el centro de estadísticas noruego, de los 5,5 millones de habitantes del país nórdico, aproximadamente un millón de ellos somos extranjeros o hijos de estos. En la década de 1970, había sólo 459 latinos en el país. En la actualidad representamos cerca del 3% de los extranjeros (27.479 residentes durante el 2024). Aunque, si se incluyen los que se han nacionalizado como noruegos y los que llegan con doble ciudadanía europea, la cifra es mucho mayor.

Los grupos más numerosos son los de brasileños, chilenos, colombianos, argentinos y mexicanos. No obstante, se encuentran latinos de todas las nacionalidades. Si bien los latinoamericanos no son el grupo con más número de migrantes, tienen una fuerte presencia en las grandes ciudades, sobre todo desde el punto de vista cultural. ¿Por qué llegamos los latinos a un lugar tan remoto para nosotros como Noruega? Por tres razones fundamentalmente: oportunidades laborales, estudios y matrimonio.

Primer grupo de latinos en el país: los exiliados chilenos

A fines del siglo XX, la principal causa de la migración de latinos a Noruega era otra: el exilio político. El país acogió perseguidos de las dictaduras en Sudamérica, sobre todo chilenos. Entre 1973 y 1990 llegaron 5.700 chilenos apoyados por organizaciones de derechos humanos y sindicatos que contribuyeron a salvar sus vidas.

Buena parte de ellos y su descendencia continúan en el país. En el 2023, a 50 años del golpe de Estado en Chile, Sergio Blamey, exiliado político chileno desde los años 70 y activista por derechos laborales y sociales, concedió una entrevista a un periódico local. Todavía hoy continúa luchando por conservar la memoria histórica de su comunidad. Lo más importante, afirmó, es no olvidar: “Muchas veces decimos ‘nunca más’, pero ¿cómo decirlo si lo olvidamos? Hay que recordar”.

Durante los últimos 40 años, Sergio ha ejercido no solo la defensa de las causas chilenas, sino que ha luchado desde los sindicatos por los derechos laborales en Noruega. En el país de acogida ha desempeñado la misma labor de activismo que en su primera juventud lo llevó a la cárcel, la tortura y luego al exilio, pero aquí puede ejercerla en libertad.

Del español en las escuelas al taco mexicano

En las escuelas noruegas, la lengua extranjera más estudiada es, justamente, el español (el inglés se considera segunda lengua, no extranjera). Comenzó como asignatura en institutos de comercio, luego muchos se interesaron en aprender español por el atractivo de viajar a España y, desde la década de 1970, la asignatura se incluyó en el plan de estudio y llegó a las universidades.