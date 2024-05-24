Israel anunció este viernes que prohibirá que el consulado de España en Jerusalén preste servicios a palestinos. La medida fue confirmada por el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, quien subrayó que ese país decidió "cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos".

Katz aseguró que la decisión se tomó en respuesta a la iniciativa de Madrid de reconocer a Palestina como Estado y a una serie de declaraciones recientes de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta Segunda del Gobierno de España.

"Tras el reconocimiento por parte de España de un Estado palestino y el llamado antisemita de la Vicepresidenta del Gobierno español [...], he decidido cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria", escribió Katz en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

España tiene un consulado general en Jerusalén para Palestina, cuya demarcación abarca dicha ciudad, así como Cisjordania ocupada y Gaza, de acuerdo a su página web.