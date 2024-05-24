ORIENTE MEDIO
Israel prohíbe que los palestinos acudan al consulado español en Jerusalén
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Katz, anunció que prohibirá que la representación diplomática de España, ubicada en Cisjordania ocupada, preste servicios a los palestinos.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu decidió "cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos". /Foto: Reuters / Others
24 de mayo de 2024

Israel anunció este viernes que prohibirá que el consulado de España en Jerusalén preste servicios a palestinos. La medida fue confirmada por el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, quien subrayó que ese país decidió "cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos".

Katz aseguró que la decisión se tomó en respuesta a la iniciativa de Madrid de reconocer a Palestina como Estado y a una serie de declaraciones recientes de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta Segunda del Gobierno de España.

"Tras el reconocimiento por parte de España de un Estado palestino y el llamado antisemita de la Vicepresidenta del Gobierno español [...], he decidido cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria", escribió Katz en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

España tiene un consulado general en Jerusalén para Palestina, cuya demarcación abarca dicha ciudad, así como Cisjordania ocupada y Gaza, de acuerdo a su página web.

En su publicación en X, realizada en español, hebreo e inglés, Katz arremetió contra Díaz, quien en la tarde del jueves defendió la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer a Palestina como Estado y enunció la frase "Palestina será libre desde el río hasta el mar".

Asimismo, el ministro tachó de "llamado antisemita" el eslógan empleado por la ministra Díaz y la tildó de “persona ignorante y llena de odio”.

Tras el anuncio, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno protestará ante Tel Aviv y ha negado que en el Ejecutivo español haya “antisemitas”.

La prohibición del Gobierno de Benjamín Netanyahu llega dos días después de que el presidente español anunciara que, en un movimiento diplomático coordinado con Noruega e Irlanda, reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Tras el anuncio de ese reconocimiento, Israel llamó a consultas a sus embajadores en los tres países europeos.

FUENTE:TRT Español y agencias
