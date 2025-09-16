Una enérgica condena al reciente ataque de Israel contra Qatar marcó el tono de la cumbre de emergencia que este lunes celebraron los líderes de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe en Doha. Los jefes de Estado allí reunidos denunciaron la flagrante violación del derecho internacional por parte de Tel Aviv, así como la amenaza para la paz y la seguridad de Oriente Medio.

De hecho, la cumbre advirtió que cualquier amenaza nueva contra un Estado árabe o de mayoría musulmana por parte de Israel se consideraría una peligrosa escalada que requeriría una firme respuesta internacional.

En la declaración emitida tras la reunión de emergencia, los líderes expresaron su “plena solidaridad con el Estado hermano de Qatar”. En esa línea subrayaron que el ataque del pasado 9 de septiembre a zonas residenciales en Doha –que mató a varios civiles incluido un ciudadano de Qatar– fue “una agresión cobarde e ilegal”, que también tuvo como objetivo escuelas, misiones diplomáticas y viviendas destinadas a delegaciones de mediación.

Justamente, la cumbre sostuvo que el ataque no solo constituye una agresión contra Qatar, sino “un ataque contra todos los Estados árabes y musulmanes”. Y acusó a Tel Aviv de buscar socavar el papel clave de Doha como mediador de las negociaciones para lograr un acuerdo alto el fuego en Gaza.

Los Estados miembros reafirmaron su apoyo a la soberanía y seguridad de Qatar, al tiempo que renovaron sus llamados al fin de la ofensiva militar israelí en Gaza, e instaron a la comunidad internacional a responsabilizar al Gobierno de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, bloqueos y expansión de asentamientos.

¿Toma de medidas legales?





La declaración final de la cumbre fue más allá, al instar a los Estados a tomar todas las posibles medidas legales y efectivas para impedir que Israel continúe con su exterminio del pueblo palestino. Esto incluye la imposición de sanciones, la suspensión de la transferencia de armas y material militar, y el inicio de procedimientos judiciales en su contra.

Asimismo, incentivó a los países de la OCI a examinar la pertenencia de Israel a la ONU, citando sus persistentes violaciones a la Carta de las Naciones Unidas y a sus resoluciones, así como a coordinar esfuerzos encaminados a suspender dicha membresía.

Los dirigentes reafirmaron la importancia de adherirse a la legitimidad internacional, subrayando que no se puede lograr la paz y la seguridad en la región mientras Israel continúa expandiendo asentamientos ilegales y proyectos de "exterminio" en Cisjordania ocupada, y mientras intenta distorsionar la imagen de los estados árabes y musulmanes mediante la islamofobia.

Además, el documento hizo un llamado a apoyar la ejecución de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra los responsables de cometer crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza, así como el cumplimiento de medidas contra Israel dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de genocidio.

La cumbre recibió con satisfacción la Conferencia para la Solución de Dos Estados que se celebrará próximamente en Nueva York, y la consideró un paso hacia el reconocimiento más amplio de un Estado palestino con Jerusalén Este ocupada como su capital.

Además, los dirigentes de Qatar fueron elogiados por su "postura sabia y responsable" frente al ataque israelí.

Relacionado TRT Español - Erdogan arremete contra el “terrorismo de Estado” de Israel y promete mantener el apoyo a Palestina

El “ataque traicionero y la agenda expansionista” de Israel



