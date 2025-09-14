Irán rechazó enérgicamente este domingo cualquier intento del Reino Unido, Alemania y Francia de restablecer las sanciones levantadas en virtud del acuerdo nuclear de 2015, afirmando que dichas potencias no tienen derecho legal, político ni moral para hacerlo.

En un comunicado publicado en la red social estadounidense X, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi declaró: “No se trata solo de que el E3 carezca de todo derecho legal, político o moral para invocar el ‘snapback’, ni de que, incluso si lo tuvieran, el ‘úsalo o piérdelo’ no funcione. La cuestión es que la expresión correcta para el dilema del E3 es ‘úsalo y piérdelo’. O mejor aún: ‘úsalo y piérdelo todo’”.

Los tres países europeos anunciaron el mes pasado que habían activado el mecanismo de “snapback” previsto en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que reimpondría las sanciones en 30 días si Irán no cumple con sus obligaciones.

En virtud del acuerdo —del que Estados Unidos se retiró durante el primer mandato de Donald Trump—, Irán recibió alivio de sanciones a cambio de limitar su programa nuclear.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio en junio, Teherán suspendió la cooperación con el organismo nuclear de la ONU, acusando al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de parcialidad en su contra.