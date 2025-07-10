Una contienda diplomática envuelve a México y El Salvador, y llegó literalmente del cielo. Una avioneta cargada con 428 kilos de cocaína fue interceptada el 4 de julio en suelo mexicano, en el estado de Colima, oeste del país, según informó el secretario de Seguridad, Omar García. Y añadió que procedía de El Salvador. Sin embargo, el presidente de ese país, Nayib Bukele desmintió la acusación por completo y exigió una rectificación “inmediata” del Gobierno de México. Esta “narcoavioneta”, con un cargamento calculado en más de cinco millones de dólares, ha desatado un cortocircuito entre ambos países.

A través de la red social X, Bukele calificó en mayúsculas de “FALSO” el señalamiento del secretario García de que la avioneta provenía de El Salvador. Argumentó que sus radares no registraron ningún contacto con la avioneta: “Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio.En la imagen adjunta se visualiza claramente la ruta: muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional”, escribió.

El mandatario salvadoreño también llamó a consulta a su embajadora en México, Rosa Delmy Cañas, de cara a analizar la situación diplomática generada por el incidente.

Ruta del vuelo, en el centro del desacuerdo

Según la versión del presidente Bukele, más que El Salvador, fue Costa Rica quien, el 3 de julio a la 1:00 p.m., emitió una alerta regional al detectar una presencia aérea “sospechosa” al noroeste de su territorio. La avioneta habría ingresado brevemente a Costa Rica, desapareció del radar y reapareció luego en el océano Pacífico, sin haber ingresado, de acuerdo a Bukele. El mandatario insiste en que en ningún momento ingresó a territorio salvadoreño.

Bukele sostuvo que esta ruta fue confirmada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS, por sus siglas en inglés), con sede en Key West, que monitorea el tráfico ilícito en la región. “Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño”, insistió Bukele.

Bukele revela identidades de los detenidos

En su extenso mensaje en X, Bukele reveló las identidades de las tres personas capturadas con la “narcoavioneta”, y detalló que provenían de tres estados de México: Sinaloa, Chihuahua y Michoacán.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, enfatizó Bukele. Y añadió: “Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen”.