A 26 meses desde que empezó el brutal genocidio de Israel en Gaza, una brecha silenciosa avanza dentro del propio ejército israelí: el aparato militar atraviesa un colapso psicológico de gran magnitud.

De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, más de 85.000 soldados han solicitado tratamiento psicológico desde octubre de 2023, la cifra más alta jamás registrada en la historia del país. Al mismo tiempo, los suicidios han alcanzado su nivel más elevado en 13 años. Entre enero de 2024 y julio de 2025, al menos 279 soldados intentaron quitarse la vida.

Todo ello ocurre en paralelo a una devastación sin precedentes en Gaza. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a más de 70.300 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza. Así, la violencia masiva y prolongada no solo ha destruido ciudades enteras, sino que también ha dejado secuelas profundas en quienes la ejecutan.

En este contexto, la semana pasada un oficial de la reserva de la Brigada Givati murió por suicidio tras sufrir un “grave deterioro psicológico”. Poco antes, otro soldado, de solo 21 años, declaró ante legisladores que su participación en el genocidio lo había llevado al límite. “Soy un cadáver andante”, dijo, en una frase que describió el estado de muchos de sus compañeros.

Para explicar por qué estos testimonios se repiten con creciente frecuencia, los psicólogos recurren al concepto de “lesión moral”. No se trata, subrayan, del miedo clásico al combate, sino del daño que aparece cuando una persona siente que ha cruzado una línea ética imposible de revertir.

“La lesión o daño moral se refiere al sufrimiento provocado por la exposición a actos moral y éticamente cuestionables; en este caso, un genocidio”, explica la psicóloga Asude Beyza Savas. En ese sentido, diversos estudios sobre el servicio militar muestran que la exposición prolongada a situaciones extremas desempeña un papel clave en la ideación suicida entre los soldados.

Además, cuando esa experiencia va acompañada de culpa, el impacto se intensifica. “La exposición a eventos potencialmente lesivos a nivel moral, especialmente cuando implican una transgresión cometida por uno mismo, va seguida de sentimientos prolongados”, señala Savas. Como consecuencia, muchos soldados se retraen socialmente, un factor bien conocido de riesgo de suicidio.

Esta fractura quedó expuesta de forma especialmente gráfica durante una reciente sesión en el parlamento israelí o Knesset. Soldados israelíes depositaron sobre una mesa montones de medicamentos psiquiátricos, incluidos opioides, y pronunciaron una frase difícil de ignorar: “Estamos enfermos mentalmente y nuestros amigos se están suicidando”.

En paralelo, las reacciones en redes sociales fueron implacables. “Masacrar la inocencia pasa factura a la mente humana”, escribió un usuario. Otro fue aún más directo: “Bombardear bebés es malo para la salud”.

En efecto, muchos soldados entraron en Gaza convencidos de su papel. Sin embargo, algunos regresaron incapaces de convivir con lo que vieron o con lo que hicieron. La esposa de uno de los soldados que murió por suicidio lo resumió con crudeza: “Estaba muerto mucho antes de morir. Su alma murió en Gaza”.

La mente se quiebra bajo el peso de lo que ha hecho

Según los expertos, la lesión moral que está detrás de estos suicidios difiere del trastorno de estrés postraumático clásico. No se manifiesta únicamente en forma de recuerdos intrusivos o hipervigilancia, sino que emerge como una vergüenza profunda, culpa persistente y repulsión hacia uno mismo.

Cuando un soldado comprende que participó, facilitó o fue testigo de actos que chocan frontalmente con los valores que creía tener, se produce un conflicto interno devastador. Para muchos, Gaza fue precisamente el escenario de ese choque.

“Las personas experimentan una tensión extrema entre verse a sí mismas como ‘buenas’ y reconocer su participación o complicidad en el daño”, explica Ayse Sena Sezgin, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Marmara. En ese proceso, entran en juego la disonancia cognitiva, el aislamiento moral, los trastornos del sueño, la ansiedad, las adicciones, la ideación suicida y una crisis existencial profunda.

Tras participar directamente en la violencia, muchos soldados quedan atrapados entre dos opciones igualmente insoportables: atribuir la responsabilidad a quienes dieron las órdenes o asumirla ellos mismos. Según Sezgin, ese dilema genera una culpa intensa, acompañada de vergüenza y remordimiento, lo que dificulta aún más pedir ayuda.