Una vez más, los mecanismos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se detienen por una sola mano levantada: la de Estados Unidos. Washington vetó este miércoles una resolución que pedía un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente” en Gaza, a pesar del respaldo abrumador de 14 de los 15 miembros del Consejo.

El borrador de la resolución expresaba una "grave preocupación por la catastrófica situación humanitaria, incluido el riesgo de hambruna", y recordaba a todas las partes su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

El texto exigía el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde más de dos millones de palestinos afrontan una crisis de hambruna sin precedentes. También pedía la “liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes”.

Este proyecto fue propuesto por Eslovenia en nombre de los 10 miembros electos del Consejo —Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Panamá, Pakistán, Corea del Sur, Sierra Leona, Somalia y la propia Eslovenia— y recibió 14 votos a favor. Solo Estados Unidos votó en contra.





Un patrón de bloqueo: quinto veto de EE.UU. en Gaza





Con este, ya son cinco los vetos que EE.UU. ha impuesto a proyectos de resolución del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego urgente en Gaza. Los anteriores ocurrieron en octubre y diciembre de 2023, así como en febrero y noviembre de 2024. En otras ocasiones, se abstuvo.

La jefa interina de la delegación estadounidense, Dorothy Shea, adelantó que el veto “no debería ser una sorpresa”. Aseguró que la resolución era “inaceptable por lo que dice, por lo que no dice y por la manera en que se ha impulsado”. Acusó al grupo de resistencia palestino Hamás de bloquear acuerdos y reiteró que "Israel tiene derecho a defenderse", y alegó que la ONU debería designar a Hamás como “grupo terrorista”.

"Cualquier propuesta que socave la seguridad de nuestro aliado, Israel, es un punto muerto", sentenció Shea.

Una “mancha moral” para el Consejo de Seguridad





Consecuentemente, varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU criticaron duramente la decisión de Estados Unidos y expresaron su frustración.

El resultado de este veto será “no solo una mancha moral en la conciencia de este Consejo, sino un momento político fatídico que resonará por generaciones”, advirtió el embajador de Pakistán ante la Naciones Unidas, Asim Ahmad.

Luego, el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, denunció que el resultado de la votación “vuelve a dejar en evidencia que la raíz de la incapacidad del Consejo para detener el conflicto en Gaza es la obstrucción repetida de Estados Unidos”.

Desde la delegación palestina, el embajador ante la ONU, Riyad Mansour, fue contundente y exhortó al Consejo a actuar: “Todos seremos juzgados por la historia según cuánto hayamos hecho para detener este crimen contra el pueblo palestino”.

El grupo de resistencia palestino Hamás afirmó que el veto otorga “luz verde” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para continuar con el genocidio en Gaza. En un comunicado, calificó el veto como "una postura arrogante que refleja el desprecio de EE.UU. por el derecho internacional y su rechazo total a cualquier esfuerzo internacional para detener el derramamiento de sangre del pueblo palestino".

Eslovenia, que presentó la resolución, también criticó la decisión de Washington: “Ya basta”, dijo el embajador de ese país, Samuel Zbogar. Su par francés, Jerome Bonafont, señaló que el veto impide al Consejo “asumir su responsabilidad, pese a que la mayoría parecía coincidir en una visión común”.

Solo el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, agradeció a Estados Unidos por votar contra la resolución.