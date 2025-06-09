En una acción condenada por la comunidad internacional, fuerzas israelíes abordaron y decomisaron el barco Madleen de la Flotilla de la Libertad, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria para los palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó este domingo en un tuit que la embarcación fue remolcada a territorio israelí y los 12 pasajeros —11 activistas y un periodista— serán deportados a sus países de origen.

Por su parte, la Coalición de la Flotilla de la Libertad denunció que las fuerzas israelíes “secuestraron” a los activistas en aguas internacionales y que desde entonces se perdió todo contacto con la embarcación. Imágenes en directo mostraron botes israelíes rodeando al Madleen mientras soldados ordenaban a los pasajeros levantar las manos.

Entre los detenidos se encuentran figuras reconocidas como la activista climática sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, el periodista Omar Faiad, corresponsal de Al Jazeera, y ciudadanos de Alemania, Francia, Brasil, Türkiye, España y Países Bajos.

La relatora especial de la ONU para la Palestina, Francesca Albanese, quien mantenía contacto telefónico con el capitán del Madleen, informó que no se reportaron heridos al momento de la intercepción. Sin embargo, afirmó haber escuchado voces de soldados israelíes antes de que la llamada se cortara: “Perdí el contacto cuando el capitán me dijo que otra embarcación se estaba acercando”.

Albanese también confirmó la presencia de dos drones sobrevolando la nave, y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan denunció que se activaron sirenas en el barco luego de que los drones rociaran la cubierta con líquido blanco.

El barco, de 18 metros de eslora, zarpó el 1 de junio desde el puerto de San Giovanni Li Cuti, en Catania (Sicilia, Italia), como parte de una misión internacional organizada por la Coalición de la Flotilla de la Libertad para romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria.

Justamente, de acuerdo a los organizadores, el Madleen transportaba suministros esenciales para la población del enclave, incluidos leche en fórmula para bebés, arroz, harina, pañales, productos de higiene femenina, kits de desalinización de agua, suministros médicos, muletas y prótesis infantiles.

Israel justificó su acción contra el barco declarando que este se aproximó a lo que describieron como una “zona restringida”. Y añadió que se trató de una medida de seguridad, aunque organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han criticado ampliamente la decisión..

Condena internacional





La interceptación de Israel al Madleen desató una condena internacional generalizada. Países como Türkiye y España han catalogado la acción como una violación del derecho internacional, y algunos la han descrito como “terrorismo".

La relatora especial de la ONU para Palestina y organizaciones como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas han exigido la liberación inmediata de los activistas y han condenado el uso de la fuerza contra civiles en aguas internacionales.

Türkiye rechazó la negativa de Israel a permitir que el Madleen atracara en Gaza, y afirmó que la acción de Tel Aviv mientras la Flotilla de la Libertad “se encontraba en aguas internacionales constituye una clara violación del derecho internacional".

"Este atroz acto del Gobierno de Netanyahu, que amenaza la libertad de navegación y la seguridad marítima, demuestra una vez más que Israel actúa como un estado terrorista", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado.