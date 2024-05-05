Desde Cabo Cañaveral (Florida), cinco micro-robots mexicanos, de menos de 60 gramos cada uno, despegaron hacia el espacio profundo.

A bordo del módulo lunar estadounidense Peregrine, los cinco tripulantes mexicanos comenzaron su viaje hacia la luna, la primera de tres misiones previstas para el 2030.

El Proyecto Colmena es el primero en su tipo tanto para México y Latinoamérica y posicionaría a la región en un campo históricamente reservado para países desarrollados.

En entrevista para TRT Español, el doctor Gustavo Medina-Tanco director del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y líder del Proyecto Colmena, explica la oportunidad única que representa el viaje de la pequeña tripulación mexicana.

“Esencialmente, buscamos desarrollar el sector espacial en México, teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo a nivel internacional de una transformación muy grande, que va a generar una serie de innovaciones que se van a definir como una revolución”, cuenta Medina-Tanco.

Un enjambre de robots autónomos

En el sector de la micro-robótica, el potencial o fortaleza de la tecnología no radica en unidades individuales, sino en la interacción prolongada entre numerosos robots autónomos.

Este “enjambre”, el cual inspiraría el nombre “Colmena”, es el objetivo principal de la misión, ya que el equipo presidido por el doctor Medina-Tanco busca probar y desarrollar la tecnología micro-robótica dentro de ambientes sumamente hostiles como lo es el espacio profundo y la superficie lunar.

Particularmente, Colmena busca probar los límites de la micro-robótica en el espacio y la luna, preparando el terreno para el futuro regreso de seres humanos al satélite.

Por ello, es clave el éxito de la tecnología mexicana, donde las condiciones se asemejan a las de un “reactor nuclear”. Con 57 gramos de peso y 12 centímetros de radio, la supervivencia y funcionamiento de los micro-robots es un logro histórico.

El siguiente objetivo de Colmena busca estudiar y potencialmente minar los recursos encontrados en la superficie lunar.

Parte del proyecto Colmena consiste en explotar el regolito lunar, una fina capa de polvo que cubre a la luna. Los micro-robots tendrían que sobrevivir a las abrasivas condiciones dentro del regolito, cuyo uso puede ser aplicado para diferentes áreas como la producción de oxígeno.

Originalmente, esta primera misión contemplaba alunizar y comenzar a estudiar y recolectar el regolito a finales de febrero de 2024.

Sin embargo, la nave Peregrine reportó fallas en la alimentación por medio de energía solar, lo que la dejó sin combustible a horas de su lanzamiento el 8 enero de 2024.

La nave logró adentrarse en el espacio profundo y la órbita lunar, mientras los micro-robots mexicanos lograron encenderse y operar exitosamente, lo que se traduce a un éxito del 75 por ciento de la misión, según cuenta el doctor Medina-Tanco a TRT Español.

“El solo hecho de haber llevado nuestra tecnología, desarrollada por nosotros al espacio profundo a 400.000 kilómetros de distancia, ya te pone como parte de un club de países muy selectos, porque son muy muy pocos los países que han conseguido llevar su propia tecnología hasta allí y operarlas satisfactoriamente en ese ambiente”, explica Medina-Tanco.