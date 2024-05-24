La frase “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, ha sido el centro de la atención tras ser pronunciada por la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.

Díaz, también vicepresidenta Segunda del Gobierno de España, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el cual denunció que se está produciendo un genocidio contra los palestinos. También ha pedido a la Unión Europea que apoye las investigaciones sobre crímenes de guerra y celebró que el Gobierno español reconocerá al Estado palestino.

"Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino (....) No podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar", aseguró Díaz.

Esta frase, frecuentemente coreada en manifestaciones de apoyo a los palestinos, hace referencia a las fronteras de Palestina antes de la creación del estado de Israel en 1948, que se extendían desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

Los expertos aseguran que la frase tiene un profundo significado cultural y juega un papel fundamental en la configuración de la identidad y la nacionalidad palestinas. Sin embargo, el gobierno israelí y sus grupos afines han distorsionado su significado y la interpretan como un llamamiento a la “eliminación” de Israel, motivo por el cual han acusado a la ministra de “antisemitismo”.

Una frase que pide el fin de la opresión

Expertos en derechos humanos explican que “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” (en inglés, “From the river to the sea, Palestine will be free”) es en realidad una expresión que alude a la opresión y la discriminación que sufren los palestinos en todo el territorio de la Palestina histórica, tanto en Gaza como en Cisjordania, y pide que esto termine.