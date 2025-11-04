Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirarle el respaldo militar a Israel por las acciones de Tel Aviv para anexarse Cisjordania ocupada, apuntó al núcleo mismo de la política de Washington hacia el estado sionista: un apoyo incondicional e inquebrantable.

La amenaza de Trump coincidió con una votación preliminar en el Parlamento de Israel –respaldado por los aliados de extrema derecha y ultranacionalistas del primer ministro Benjamín Netanyahu– para avanzar con un proyecto de ley para la anexión de Cisjordania ocupada.

Esta medida provocó enfado en Estados Unidos, por el temor de que pudiera poner en peligro el frágil alto el fuego que Trump había mediado en Gaza entre el grupo de resistencia palestino Hamás y Tel Aviv, con la ayuda del países de mayoría musulmana y árabes como Türkiye, Egipto y Qatar.

Y las reacciones de los líderes estadounidenses sobre la acción de Tel Aviv fueron rápidas y agresivas.

"Si esto fuera una maniobra política, sería muy tonta. Personalmente me ofende", dijo el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, sobre el momento que escogió Israel para avanzar con esta legislación. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido partidario del estado sionista por mucho tiempo, advirtió al Gobierno de Netanyahu que la medida podría llevar al colapso del proceso de paz en Gaza.

Ante la creciente presión sobre Israel, Netanyahu intentó desviar el tema, alegando que el proyecto de ley de anexión era resultado de una "provocación" por parte de la oposición.

¿Va en serio la amenaza de Trump?





Ahora bien, ¿tomará Netanyahu en serio la amenaza del Gobierno de Trump? ¿Y lo hará incluso después de señalar que Israel no es un "protectorado" de EE.UU. y que puede decidir sobre su propias medidas de seguridad?

"Se toma muy en serio aquí", señaló Alon Liel, exdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, agregando que los grupos de extrema derecha del país no pueden decidir sobre la agenda de anexión.

Legisladores de extrema derecha —incluidos ministros del Gabinete— han presionado a Netanyahu sobre la agenda del llamado “Gran Israel” y la toma permanente de todas las tierras palestinas, incluidas Cisjordania ocupada y Gaza.

Sin embargo, Liel llama la atención sobre el hecho de que "sin un permiso estadounidense", esta agenda israelí de extrema derecha no puede "avanzar".

La advertencia de Trump contra la anexión está "evitando que suceda", lo cual a consideración del experto tiene una importancia crítica para avanzar hacia la estabilización y la paz entre israelíes y palestinos, según dijo Liel a TRT World.

No obstante, dada la historia de EE.UU. con Israel y la imprevisibilidad de Trump, Kamel Hawwash, escritor y analista político palestino, no está seguro de cuánto peso tiene la amenaza del mandatario.

El lenguaje de Trump ha sido mucho más fuerte contra Israel en la última semana, afirmó, pero todavía "no está convencido" de que el presidente estadounidense cumplirá lo que dice.

A pesar de mediar el alto el fuego en Gaza y firmar un acuerdo en la reciente cumbre de paz en Sharm El-Sheij, Egipto, Trump ha evadido preguntas sobre el Estado palestino, algo que los líderes musulmanes y árabes dicen que es es indispensable para una paz permanente entre israelíes y palestinos.

“No está del todo claro hacia dónde se dirige esto”, señaló Hawwash a TRT World, refiriéndose al alto el fuego y al plan de paz de 21 puntos de Trump para Gaza.

A pesar de su reciente postura pública, el líder estadounidense había respaldado anteriormente el plan de anexión de Cisjordania ocupada por parte de Israel, según una carta secreta filtrada en 2022.

Los expertos también ven un efecto de Qatar detrás de la presión que Trump está ejerciendo sobre Netanyahu.

El ataque que Israel lanzó en Doha en septiembre pasado, y que apuntó contra negociadores de Hamás– conmocionó al mundo y enfureció a Trump y su círculo cercano, incluidos su yerno Jared Kushner y el enviado de paz Steve Witkoff , ambos judíos estadounidenses.