*Por Kashfi Halford y Richard Halford

Pedro Belga, biólogo marino y activista, avanza a toda velocidad por un estrecho canal en la red costera de vías fluviales en la Bahía de Guanabara en Río de Janeiro. En uno de los impresionantes y extensos ecosistemas de Brasil, los manglares se extienden hasta 4 metros de altura y forman parte de la Reserva Natural de Guapimirim.

Alto, de hombros anchos acostumbrados al trabajo físico, con una energía alegre y entusiasmo por la vida, Belga tiene una conexión especial con las regiones costeras de Río de Janeiro, un ecosistema vital que alberga una increíble riqueza y diversidad de vida silvestre, incluidas más de 200 especies de aves, 150 especies de peces, nutrias, capibaras y delfines.

Todo comenzó a una edad temprana para Belga quien nació en un entorno humilde.

Su padre era un pescador que trasladó a su familia a Niteroi, una ciudad situada a 13 kilómetros de la bahía de Río de Janeiro, cuando Belga era joven para poder mantenerlos.

La experiencia acercó a Belga a la naturaleza cuando era joven, forjando su conexión con la zona.

Esto le llevó a vivir experiencias impactantes cuando tenía nueve años, como observar delfines nadando en la bahía.

"Yo estaba inclinado sobre el ferry, observando a los delfines en la Bahía de Guanabara. Fue encantador", cuenta con el mismo entusiasmo juvenil este hombre de 61 años. "Esa imagen ha permanecido conmigo desde entonces".

En su adolescencia, Belga se acercó a la comunidad local, participando con un grupo religioso en la isla de Itaoca en Sao Goncalo, un municipio en las afueras de Río de Janeiro.

Al hacerlo, pasó tiempo junto a pescadores y recolectores de cangrejos, cuyo trabajo es vital para la economía local.

Durante esos primeros días, Belga se enamoró de sus historias únicas que tocaban su cultura y formas de vida, inspirándolo a participar en causas sociales.

“A partir de ahí nunca más me solté”, le dice Belga a TRT Español. "Trabajé con comunidades tradicionales por el resto de mi vida".

Unos años más tarde, Belga vivió otro momento crucial en su adolescencia: el encuentro con una novela distópica de Ignacio de Loyola Brandao.

Titulada 'Nao Veras Pais Nenhum', la novela relata un mundo futuro desesperado con escasez de agua, basura que obstruye las ciudades y movimiento restringido de personas.

"Devoré ese libro y dije '¡No, no, no!'", recuerda Belga. "Cuando leí ese libro, me convertí en ambientalista".

Pero tuvo que esperar, ya que poco después de cumplir 18 años, Belga asumió un puesto en el Ejército.

A pesar de un salario militar regular y atractivo, sentía que había una causa mayor en la que involucrarse.

"Yo estaba en el Ejército y lo dejé todo para continuar este trabajo que ya había comenzado antes de alistarme", explica.

En total, Belga sirvió a su país una década antes de retirarse de los deberes militares a finales de sus años veinte.

La nueva libertad le permitió seguir su pasión y estudiar Biología Marina.

"No puedo explicarlo con palabras. Pero es un compromiso; no sé si la palabra es compromiso", dice Belga, vacilante, "creo que la palabra es misión".

Al hacerlo, se reunió con otras personas con ideas afines y la misma dedicación que se esforzaban por mejorar el mundo.

La experiencia lo puso firmemente en el camino hacia la salvaguardia de la bahía y de las comunidades locales que se ganan la vida en las aguas, especialmente en las costas de lo que alguna vez fue un paraíso natural.