*Por Kashfi Halford y Richard Halford
Pedro Belga, biólogo marino y activista, avanza a toda velocidad por un estrecho canal en la red costera de vías fluviales en la Bahía de Guanabara en Río de Janeiro. En uno de los impresionantes y extensos ecosistemas de Brasil, los manglares se extienden hasta 4 metros de altura y forman parte de la Reserva Natural de Guapimirim.
Alto, de hombros anchos acostumbrados al trabajo físico, con una energía alegre y entusiasmo por la vida, Belga tiene una conexión especial con las regiones costeras de Río de Janeiro, un ecosistema vital que alberga una increíble riqueza y diversidad de vida silvestre, incluidas más de 200 especies de aves, 150 especies de peces, nutrias, capibaras y delfines.
Todo comenzó a una edad temprana para Belga quien nació en un entorno humilde.
Su padre era un pescador que trasladó a su familia a Niteroi, una ciudad situada a 13 kilómetros de la bahía de Río de Janeiro, cuando Belga era joven para poder mantenerlos.
La experiencia acercó a Belga a la naturaleza cuando era joven, forjando su conexión con la zona.
Esto le llevó a vivir experiencias impactantes cuando tenía nueve años, como observar delfines nadando en la bahía.
"Yo estaba inclinado sobre el ferry, observando a los delfines en la Bahía de Guanabara. Fue encantador", cuenta con el mismo entusiasmo juvenil este hombre de 61 años. "Esa imagen ha permanecido conmigo desde entonces".
En su adolescencia, Belga se acercó a la comunidad local, participando con un grupo religioso en la isla de Itaoca en Sao Goncalo, un municipio en las afueras de Río de Janeiro.
Al hacerlo, pasó tiempo junto a pescadores y recolectores de cangrejos, cuyo trabajo es vital para la economía local.
Durante esos primeros días, Belga se enamoró de sus historias únicas que tocaban su cultura y formas de vida, inspirándolo a participar en causas sociales.
“A partir de ahí nunca más me solté”, le dice Belga a TRT Español. "Trabajé con comunidades tradicionales por el resto de mi vida".
Unos años más tarde, Belga vivió otro momento crucial en su adolescencia: el encuentro con una novela distópica de Ignacio de Loyola Brandao.
Titulada 'Nao Veras Pais Nenhum', la novela relata un mundo futuro desesperado con escasez de agua, basura que obstruye las ciudades y movimiento restringido de personas.
"Devoré ese libro y dije '¡No, no, no!'", recuerda Belga. "Cuando leí ese libro, me convertí en ambientalista".
Pero tuvo que esperar, ya que poco después de cumplir 18 años, Belga asumió un puesto en el Ejército.
A pesar de un salario militar regular y atractivo, sentía que había una causa mayor en la que involucrarse.
"Yo estaba en el Ejército y lo dejé todo para continuar este trabajo que ya había comenzado antes de alistarme", explica.
En total, Belga sirvió a su país una década antes de retirarse de los deberes militares a finales de sus años veinte.
La nueva libertad le permitió seguir su pasión y estudiar Biología Marina.
"No puedo explicarlo con palabras. Pero es un compromiso; no sé si la palabra es compromiso", dice Belga, vacilante, "creo que la palabra es misión".
Al hacerlo, se reunió con otras personas con ideas afines y la misma dedicación que se esforzaban por mejorar el mundo.
La experiencia lo puso firmemente en el camino hacia la salvaguardia de la bahía y de las comunidades locales que se ganan la vida en las aguas, especialmente en las costas de lo que alguna vez fue un paraíso natural.
Culminó con la ONG que Belga fundó "Guardioes do Mar" (Guardianes del Mar) en 1998. Concebida originalmente como un vehículo para combatir la contaminación de la costa de la bahía, la ONG surgió como una iniciativa más orientada a las personas con objetivos sociales y educativos.
Catorce años después, Belga también lanzó 'El Proyecto' Ucá' con la Reserva Guapimirim en su centro, aunque la comunidad ha enfrentado varios problemas más recientemente.
Cerca de allí, en el borde de la bahía, se encuentra un enorme vertedero ilegal, el Jardim Gramacho.
Se ha convertido en un vertedero conveniente para gran parte de la basura generada por los 8,6 millones de habitantes de los 16 municipios locales.
Las estimaciones sugieren que 100 toneladas de basura llegan a la bahía cada día, sin mencionar los desechos industriales, químicos y domésticos que contaminan sistemáticamente la bahía. Así como la asombrosa cantidad de 18.000 litros de aguas residuales sin tratar cada segundo.
Durante muchos años, la belleza y el valor ecológico de esta delicada infraestructura de manglares han hecho que lugareños como Belga sientan que la zona ha caído en el abandono en medio de la destrucción de la naturaleza.
Dos de los ríos más contaminados de Río de Janeiro, Sarapuí e Iguacu, pasan por las regiones marginadas y más densamente pobladas de la ciudad y desembocan directamente en la bahía. Los lugareños como Belga dicen que es inevitable y triste que se haya convertido en uno de los deltas más contaminados del mundo.
Sin embargo, a pesar de los desafíos, Belga se ha negado a ceder al pesimismo y se ha propuesto cambiar esta abrumadora realidad.
Muestra con entusiasmo algunos de los trabajos que ha realizado para reforestar los manglares como parte de su proyecto Guanabara Verde. "Mira, fue así", dice, señalando una zona afectada. "Ahora está este bosque. Me hace muy feliz, me da mucho placer".
Belga abre los brazos. "Comenzamos a reforestar los manglares, involucrando a la población local tanto en la creación como en la gestión de los proyectos: los pescadores, los recolectores de cangrejos, las comunidades fundadas por esclavos fugitivos y los pequeños agricultores familiares".
Belga, un hombre de acción, sabe cómo motivar a la comunidad local a tomar el asunto en sus propias manos, plenamente consciente de que el ecosistema de manglares puede salvar la Bahía de Guanabara.
TRT Español vivió la singularidad del área de primera mano mientras navegaba en bote a través de este rico y hermoso paraíso natural de la reserva natural ambiental de Guapimirim.
Hoy en día, para muchos en el país, sigue siendo un paraíso secreto a sólo 45 minutos en coche de las emblemáticas playas de Ipanema y Copacabana.
El paisaje verde es como ser transportado a lo profundo del humedal tropical Pantanal. Un par de espátulas rosadas vuelan hacia adelante mientras se deslizan por estos corredores verdes de elegantes árboles, sus ramas se hunden profundamente en el agua como brazos con dedos largos y delgados. Era como si estuviéramos a millones de kilómetros del intenso y caluroso ajetreo y bullicio de la extensa metrópolis de Río de Janeiro.
Para la comunidad local, los manglares son mágicos y esencialmente héroes climáticos: sus sistemas de raíces actúan como una instalación natural de tratamiento de aguas residuales.
Absorben cinco veces más carbono que los bosques terrestres y preservan las costas, que son zonas de reproducción esenciales para muchas especies de vida silvestre, incluido el cangrejo local Ucá.
Este cangrejo es una fuente vital de alimento e ingresos para más de 400 familias y constituye la columna vertebral de la economía local.
Cuando Belga se dio cuenta de que los pescadores de cangrejos perdían sus ingresos durante un cuarto del año durante la temporada de reproducción, su ONG les pagó un salario por esos tres meses para que pudieran limpiar los manglares.
En los últimos diez años, se han retirado 54 toneladas de basura y se ha restaurado una superficie equivalente a 47 campos de fútbol americano de este vital ecosistema.
Cuando se le preguntó cuál había sido la parte más gratificante de su trabajo, respondió que plantar los primeros manglares y empezar ocho proyectos de reciclaje fueron las más gratificantes.
"Creo que la parte más importante de mi trabajo es valorar a las personas", dice antes de citar al icónico músico brasileño y exministro de Cultura.
"Hay una cita de Gilberto Gil que dice que las personas deben brillar, no morir de hambre. Me gusta mucho esa cita y creo que la parte más importante de mi trabajo es valorar a las personas, darles igualdad de condiciones".
Belga señala la belleza envolvente de los manglares antes de reflexionar: "Me impactaron tanto las vidas de estas personas, estos recolectores de cangrejos, estos pescadores, que se convirtió en una misión darles visibilidad, arrojar luz sobre lo que hacen, validar esta cultura, para asegurar de alguna manera que esta cultura no se pierda."
Belga sonríe: "Lo que me motiva no es ni siquiera restaurar los manglares, ni siquiera conservar el ecosistema. Es hacer que la gente se dé cuenta de su importancia y los valore como personas".