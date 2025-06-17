La herencia del olivo no solo ha inspirado un profundo arraigo en la comunidad palestina, sino que hoy, en la Cisjordania ocupada, representa un camino de resistencia frente a la limpieza étnica sionista y al colonialismo de asentamiento. Y gracias a la artista y activista palestina Aya Gazawi Faour, quien educa sobre la resistencia de su pueblo en redes sociales, esta historia ahora se comparte con el mundo entero.

En los últimos años, Aya se ha dado a conocer por ser cofundadora de Olive Odyssey , un colectivo de aceite de oliva producido en Palestina que explora la tierra, la memoria y la lucha de su comunidad. El proyecto, que en su cuenta de Instagram supera los 110.000 seguidores, brinda trabajo y sustento a generaciones de familias que han cultivado esa tierra, preservando una larga historia de resistencia y un vínculo inseparable con ella.

Olive Odyssey





Inspirada por sus frecuentes visitas a la comunidad palestina en Cisjordania ocupada, Aya probaba los distintos tipos de aceite de oliva y, de esa experiencia enriquecedora, surgió el alma de Olive Odyssey durante la cosecha de 2021. Allí, en cada pueblo, los habitantes palestinos siempre le insistían en que su producción del aceite era la mejor.

"Cuando visitas a tus amigos y familiares, en todos lados a donde vas, te dan un poco de su nuevo aceite de oliva para probar, y es como una competencia escolar que te hacen para darte la bienvenida", recuerda Aya en conversación con TRT Español. "Entonces empiezan a decirte: ‘Este aceite es de tal aldea’, y ‘Este es el nombre del agricultor’, y ‘Se prensó allí’".

En 2022, Olive Odyssey tomó forma: una cadena de suministro global que permite a los agricultores exportar su producto y fortalecer sus negocios, pero, sobre todo, compartir su historia.

Las aceitunas recolectadas a mano se extraen con métodos tradicionales no industriales—tambores de acero y piedras de molino—para preservar los sabores y aromas únicos de la región. El resultado es un aceite de oliva no filtrado y orgánico que conserva todos sus beneficios naturales y antioxidantes. Hoy, cada botella lleva el nombre de una aldea palestina, y, por supuesto, una historia de dolor y superación a cuestas.

Aya ha diseñado un paquete que incluye aceites de oliva extra virgen y za'atar—una mezcla de hierbas de Oriente Medio con tomillo, orégano y otras especias—junto con su colección de recetas, inspirado en la cocina de su abuela, Fátima Gazawi, y las primeras lecciones que recibió de ella en gastronomía palestina.

"Crecí en la casa de mi abuela en la Ciudad Vieja de Akka. Es un lugar muy pobre, especialmente en esa época", relata Aya sobre sus primeros años a finales de la década de 1980, bajo control israelí. "Todos allí eran palestinos. Y luego estaba la ciudad nueva, una mezcla de árabes e israelíes. Desde muy pequeña uno podía ver la diferencia entre dónde vivíamos nosotros y dónde vivían ellos. Mi ciudad es como el gueto de Palestina. De noche es oscuro y peligroso. Ni siquiera teníamos agua caliente corriente. Teníamos que hervir el agua".

La cuenta de Olive Odyssey en Instagram combina publicaciones para generar conciencia sobre el genocidio en Palestina y, además, mostrar la riqueza cultural de este pueblo. Su video con el reconocido chef Fadi Kattan ha superado las 80.000 visualizaciones y los 5.000 ‘me gusta’. En paralelo, otros contenidos –como los que ha publicado con la sobreviviente del genocidio Nisreen Shehada y con la influencer culinaria Qamar – demuestran la profundidad y diversidad de la cocina palestina.

Tierra de dolor, tierra de olivos





En Cisjordania ocupada, más del 45% de la tierra agrícola está dedicada a los olivos. "Este es un árbol que nuestros ancestros han cuidado por generaciones. Se ha convertido en un símbolo de resistencia porque la ocupación israelí incluso intentó robarnos la mayoría de los naranjales", Aya explica.

Para Aya, el olivo es "más como un miembro de la familia", dice. "Casi todo palestino tiene, ya sea que viva en una ciudad abarrotada o en un campo de refugiados, un olivo, incluso en sus balcones".