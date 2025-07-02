La noche del 30 de junio, Mohammad Abu Shamaleh estaba llegando a la puerta de un café, un refugio al norte del puerto de Gaza, cuando el mundo entero estalló a su alrededor.

El joven de 25 años había ido a la cafetería Al-Baqa, como lo hacía casi todas las noches, en busca de dos servicios cada vez más escasos en Gaza: electricidad e internet.

Como el coordinador en terreno de una organización sin fines de lucro, Abu Shamaleh necesitaba conectarse a internet para enviar informes, ayudar a la gente y, en últimas, hacer el trabajo que le permitía seguir adelante en una ciudad donde quedarse quieto parecía igual a rendirse.

Su madre, Sahar Yaghi, le había suplicado incontables veces: “Por favor, hijo, no vayas a lugares concurridos”. Ella sabía, como toda madre en Gaza, que los lugares de reunión atraen la muerte.

Pero Abu Shamaleh siempre regresaba a Al-Baqa, el café frente al mar que se había convertido en su refugio, su oficina, su pequeño rincón de normalidad en un mundo enloquecido.

Esa noche, justo al poner un pie en la entrada de la cafetería, un misil israelí impactó el lugar. En un instante, lo que eran risas y conversación se convirtió en gritos y humo. Al menos 39 personas murieron esa noche, decenas más quedaron heridas, y Gaza perdió otro fragmento de su alma.

“Todo se destruyó en apenas un momento”, cuenta Yaghi a TRT World, con la voz resquebrajada por el recuerdo, mientras se sienta junto a su hijo gravemente herido, recostado en una cama del Complejo Médico Al-Shifaa.

“Su pierna derecha se fracturó, la metralla atravesó su espalda y su cuerpo. Dios lo salvó… pero sus amigos aún están luchando por sus vidas en el hospital”, relata.

Cuando Abu Shamaleh finalmente pudo hablar con su madre tras el ataque, sus palabras revelaron heridas más profundas: “Cuando desperté, el sonido del misil seguía en mi oído. Gritaba solo para escuchar mi propia voz. Quería que mi voz fuera más fuerte que el sonido del misil, para sacarlo de mi cabeza”.

El fotógrafo que capturó algo de belleza en el infierno

Entre quienes no regresaron a casa esa noche estaba Ismail Abu Hatab, un fotógrafo de 32 años cuya cámara se había vuelto una extensión de su alma.

Durante más de una década, Abu Hateb se dedicó a mostrarle al mundo no solo el dolor de Gaza, sino su belleza obstinada y persistente.

“Ismail no solo amaba la cámara: la cámara lo amaba a él”, dice su amigo Hikmat Al-Masri, quien trabajó junto a él durante 15 años. “He viajado con muchos fotógrafos, pero Ismail era distinto. Pintaba la belleza en su mente y luego la capturaba con su lente. Siempre decía: ‘Quiero fotografiar lo más hermoso de Gaza’”.

Ese compromiso casi le cuesta la vida unos meses antes. En noviembre de 2023, al comienzo de la ofensiva actual, una metralla le atravesó el pie a Abu Hateb, lo que lo obligó a dejar de trabajar por casi un año.

Pero él se negó a quedarse quieto. Regresó con una exposición llamada “La Carpa”, que documentaba la vida cotidiana de una Gaza bajo el genocidio: una obra que viajó hasta Los Ángeles, tocando corazones a miles de kilómetros de la costa mediterránea.

La noche en que murió, Abu Hateb planeaba su próxima exposición, soñando con llevar “La Carpa” a Francia. Quería que el mundo viera Gaza a través de sus ojos: no como una noticia fugaz, sino como un lugar donde la gente vive, ama y crea belleza a pesar de todo.

Cuando Al-Masri recibió la llamada sobre la muerte de su amigo, el dolor lo golpeó más fuerte que cuando murió su propio padre. “Colgué y corrí a buscar nuestras fotos juntos, en mi computadora, en mi teléfono. Lloré viendo cada imagen, cada momento regresando de golpe”.

Con la muerte de Abu Hateb se elevó a 227 el número de periodistas asesinados en Gaza, lo que convierte a esta ofensiva en el conflicto más letal jamás registrado para los profesionales de la prensa. Pero las cifras no pueden reflejar lo que en realidad se perdió cuando su cámara se apagó para siempre.