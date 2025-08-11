El plan del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para ocupar Gaza y anexar la totalidad del territorio sigue encendiendo las alarmas de la comunidad internacional. Este domingo, cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Rusia, China, el Reino Unido y Francia— se opusieron firmemente a la medida aprobada por el Gabinete de Seguridad israelí para que Tel Aviv tome el control del enclave y desplace a los palestinos del norte al sur. Sólo Estados Unidos, principal aliado de Israel, respaldó la medida.

Durante la reunión de emergencia, Dmitry Polyanskiy, representante permanente adjunto de Rusia, calificó la decisión de Tel Aviv como “una flagrante violación del derecho internacional” y una muestra de “absoluto desprecio por los llamados de la comunidad internacional”.

Además, Rusia acusó al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, de hipocresía, señalando que él conocía la decisión del gabinete durante su comparecencia ante el Consejo de Seguridad el pasado martes, mientras manifestaba preocupación por los rehenes.

Por su parte, Fu Cong, representante permanente de China, instó a Tel Aviv a “detener de inmediato esta peligrosa acción” y afirmó con contundencia: “Gaza pertenece al pueblo palestino. Es una parte integral del territorio palestino”. También subrayó que “cualquier acción que busque alterar su estructura demográfica y territorial debe ser rechazada y resistida con la mayor firmeza”.

De hecho, durante su intervención, China también advirtió contra “la ilusión de la supremacía militar”, y exigió a Israel cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Entre ellas, abrir los pasos fronterizos y levantar las restricciones a la ayuda humanitaria.

La advertencia de James Kariuk, representante permanente adjunto del Reino Unido, apuntó a que “la ampliación de las operaciones militares no hará nada para poner fin a este conflicto. No garantizará la liberación de los rehenes (israelíes)”. Y calificó la decisión como errónea.

Kariuk enfatizó que el plan de Israel no es una solución a la crisis, sino que agravará el sufrimiento del pueblo palestino y aumentará el derramamiento de sangre. También instó a Israel a levantar el bloqueo a la entrega de ayuda a Gaza.

La postura de Francia fue muy similar: “La implementación de la decisión del gobierno israelí no contribuirá en modo alguno a la seguridad de Israel ni de sus ciudadanos”, afirmó el representante permanente Jay Dharmadhikari. También pidió a Israel que revierta su decisión, señalando que París mantiene “una firme oposición a cualquier plan de ocupación, anexión o asentamiento en Gaza”.

En contraposición, Estados Unidos fue el único país en el Consejo de Seguridad que no denunció el plan de Israel para anexar Gaza. La representante adjunta en funciones de ese país, Dorothy Shea, resaltó firmemente el “derecho de Israel a defenderse”.

Shea atribuyó los problemas en la región a la “intransigencia” del grupo de resistencia palestino Hamás, afirmando que “se niega a aceptar un alto el fuego”, a pesar de los informes documentados que indican que, en realidad, Netanyahu ha sido quien ha obstaculizado los acuerdos.

España reitera su respaldo a Palestina y señala que no reconocerá anexiones





Desde España además llegó un fuerte mensaje de apoyo a Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, denunció este lunes que ni su país ni la Unión Europea “reconocerán nunca” la anexión unilateral de Gaza o de Cisjordania ocupada por parte de Israel.

En conversación con la cadena española RTVE, el ministro señaló: “Me pronuncié de inmediato, lo condené firmemente: ni nosotros ni la Unión Europea lo reconoceremos jamás”. También condenó la escalada militar de Tel Aviv en el enclave.

Albares subrayó que lo que más necesita Oriente Medio en este momento es seguridad tanto para el pueblo palestino como para el pueblo de Israel. “Esta escalada en la ocupación militar israelí de Gaza solo traerá más muerte, más sufrimiento, dificultará aún más la liberación de los rehenes y desestabilizará Oriente Medio”, advirtió.

Por eso, el ministro instó a “un alto el fuego permanente, el fin de este bloqueo que Israel impone a Gaza, esta hambruna inducida, una entrada masiva de ayuda humanitaria, la liberación inmediata de todos los rehenes y una paz definitiva, que no es otra cosa que el establecimiento de una solución de dos Estados”.

“La condena debe traducirse en acción”, destaca enviado palestino





Ante este panaroma, Riyad Mansour, enviado palestino ante la ONU, instó el domingo a la comunidad internacional a tomar medidas concretas contra Israel, señalando que el genocidio no se detiene sólo con palabras.

“Israel demostró hace mucho tiempo que no le importa la Carta de la ONU, ni el derecho internacional ni las resoluciones de este consejo, si no están acompañadas de consecuencias”, afirmó Mansour. “Hay algo innegable: a Israel no le importa lo que digamos… Lo único que importa ahora es lo que hagamos”.

Con este llamado urgente, el diplomático palestino instó a los países a utilizar herramientas nacionales, incluida el reconocimiento del Estado palestino. “De lo contrario, este análisis y descripción no significan nada”, señaló.

En ese sentido, criticó la respuesta internacional por considerarla insuficiente. “Las medidas adoptadas no están a la altura de los crímenes cometidos como para disuadirlos realmente”, expresó.

Mansour subrayó la gravedad de la situación humanitaria en Gaza, recordando que más de dos millones de palestinos viven “un sufrimiento insoportable”. Y advirtió: “No podemos permitirnos fallarles más. No tenemos el lujo de sentir culpa o vergüenza. Debemos actuar ahora para detener este genocidio”.

Finalmente, señaló que, más allá de la retórica sobre Hamás, el verdadero objetivo de Israel es impedir la creación de un Estado palestino. En ese sentido, citó el rechazo israelí a la Declaración de Nueva York del mes pasado , que planteaba una solución de dos Estados.

“Israel busca afianzar su control militar total sobre Gaza y prolonga esta guerra… para impedir un Estado palestino independiente”, concluyó Mansour.

La Liga Árabe advierte que el plan israelí amenaza la seguridad regional





La Liga Árabe también expresó su condena durante una reunión de emergencia del bloque este domingo, calificando el plan de Netanyahu como “un acto flagrante de agresión” contra todos los países árabes, y una amenaza directa a la seguridad y estabilidad regional.

En un comunicado final, emitido tras la reunión en El Cairo a nivel de representantes permanentes, los participantes instaron a la comunidad internacional a presionar a Israel para que detenga su ofensiva genocida y la política de hambre contra los palestinos en Gaza.

La Liga Árabe condenó “las decisiones y planes del gobierno de ocupación israelí para imponer un control militar total sobre Gaza, desplazar al pueblo palestino y cometer crímenes de agresión, genocidio y limpieza étnica en Gaza y Cisjordania ocupada, incluida la ciudad de Jerusalén”.

Estas decisiones y planes, señaló el comunicado, “constituyen una violación del derecho internacional y de las convenciones, un acto flagrante de agresión contra todos los estados árabes, su seguridad nacional, así como sus intereses políticos y económicos, y una amenaza para la seguridad, la paz y la estabilidad en la región”.

Netanyahu defiende plan de ocupación: “Es la mejor manera”





A pesar del creciente rechazo internacional a su plan de ocupación, Netanyahu continúa defendiéndolo al señalar que “conducirá al fin de las hospitalidades y es la mejor manera de terminar la guerra”.

El primer ministro israelí hizo estas declaraciones el domingo durante dos ruedas de prensa, una dirigida a medios extranjeros y otra a medios nacionales, en las que reafirmó su postura sobre la ofensiva.